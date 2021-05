Kantone im Vergleich Spricht die Solothurner IV-Stelle zu schnell und zu viel Geld? Die Stellenleiterin relativiert die Ergebnisse einer Studie Wer invalid ist, erhält Unterstützung von der Invalidenversicherung. Wie hoch diese ausfällt und wie oft es dazu kommt, ist von Kanton zu Kanton unterschiedlich. Das zeigt eine 2021 veröffentlichte Studie, im Rahmen derer auch der Kanton Solothurn unter die Lupe genommen worden ist. Noëlle Karpf 10.05.2021, 05.00 Uhr

Wie viel Geld geben die IV-Stellen für Renten aus? Das unterscheidet sich von Kanton zu Kanton. KEYSTONE

Auf der Baustelle verunfallt – an einer schweren Depression erkrankt. Nicht mehr (zu hundert Prozent) arbeitsfähig. In solchen Fällen übernimmt die IV, zahlt Teil- oder ganze Renten, unterstützt angemeldete Personen je nachdem auch beim Wiedereinstieg in den Job. So weit, so klar. Das gilt in der ganzen Schweiz und ist per Gesetz so geregelt. Wie viel Geld in welchen Fällen bezahlt wird, das kommt aber auf die jeweilige IV-Stelle – und damit auf den Kanton – an, in welchem jemand lebt und arbeitet.

Jérôme Cosandey. Zvg

Dieser Vergleich wurde im Rahmen einer Studie der Denkfabrik Avenir Suisse aufgestellt. «Wir wollten wissen, wie sich die Kantone hinsichtlich der Auszahlungen unterscheiden – und wie wirksam deren Wiedereingliederungsbemühungen sind», erklärt Jérôme Cosandey, Autor der Studie «Eingliedern statt ausschliessen». Alle 26 Kantone wurden unter die Lupe genommen. Auch die IV-Stelle im Kanton Solothurn.

Gesamtkosten: Solothurn nach der Westschweiz am teuersten

Betrachte man die Gesamtkosten für Renten und Wiedereingliederungskosten nach Anmeldungen über alle Kantone hinweg, so Cosandey, falle Solothurn nicht weiter auf. Aber: «Wenn man das entlang dem Röstigraben anschaut, so sind die Gesamtkosten der IV-Stelle in Solothurn nach den Kantonen der Romandie am höchsten» – es fliesst also mehr Geld im Vergleich zu anderen Kantonen der Nordwestschweiz. Die Kosten pro Anmeldung beispielsweise belaufen sich laut Studie im Kanton auf rund 48'000 Franken – wovon rund zwei Drittel Rentenkosten ausmachen. Schweizweit liegen diese Kosten bei rund 45'000 Franken, in den Kantonen Aargau oder Bern unter 38'000 Franken.

Das kann laut Cosandey mit unterschiedlichen Mentalitäten zu erklären sein – «es gibt offensichtlich Regionen, in welchen eher Renten gesprochen werden». Es stelle sich aber auch die Frage, ob die hohen Kosten auch ein Zeichen dafür sind, dass die Wiedereingliederungsmassnahmen zu wenig effizient sind. Sprich, es fliesst Geld, um jemanden zurück in den Arbeitsmarkt zu begleiten – was dann aber nicht gelingt, weshalb diese Person am Schluss eine Rente erhält. Das ist im Kanton Solothurn bei fast jeder vierten Person, die bei der Wiedereingliederung unterstützt wird, der Fall. Dies, nachdem jede dritte Person, die sich bei der IV anmeldet, Wiedereingliederungsmassnahmen zugesprochen kriegt.

Karin Fiechter-Jaeggi. Zvg

Die Geschäftsleiterin der IV-Stelle Solothurn, Karin Fiechter-Jaeggi, betont, dass im Kanton nach jeder Anmeldung rasch berufliche Massnahmen geprüft und zugesprochen würden. Aber geschieht dies auch zu undifferenziert, wie es die Studie ausdrückt? «Die Ausgangslage in der Studie ist nicht mehr vergleichbar mit den aktuellen Gegebenheiten», stellt Fiechter-Jaeggi fest. Die Studie arbeitet mit Zahlen aus den Jahren 2010 und 2015. Seit rund vier Jahren würden bereits vor oder unmittelbar nach dem Erstgespräch einer versicherten Person vorhandene medizinische Unterlagen eingeholt. «Auf dieser Basis sowie einer allfälligen Rücksprache mit dem regionalen ärztlichen Dienst erfolgt die Zusprache von Eingliederungsmassnahmen differenziert und gezielt.»

Zudem liegen die Kosten für Renten und Wiedereingliederungsmassnahmen im Einzelfall nahe am Schweizer Schnitt. Aber:

«Im Kanton Solothurn ist die Anmeldequote seit Jahren über dem Schweizer Schnitt.»

Mehr Anmeldungen führen einfach gesagt auch zu mehr Kosten. Zudem ist die Rentenquote auch etwas höher als im Schweizer Schnitt – auf die vielen Anmeldungen werden also auch eher viel Renten ausbezahlt.

Fokus künftig auf Arbeitsfähigkeit – nicht Arbeitsunfähigkeit

Laut Cosandey geht es auch nicht darum, mit dem Finger auf gewisse IV-Stellen zu zeigen. Sondern darum, dass sich die Menschen bewusst darüber seien, dass IV-Renten und Eingliederungen auch ein Stückchen weit davon abhängig sind, wo man wohnt. Zudem sei die IV auch nur ein Player, auch Ärzteschaft und Arbeitgeber gehörten zum System, so der Directeur romand von Avenir Suisse. So empfiehlt die Studie etwa ein «ressourcenorientiertes Eingliederungsprofil». Laut diesem würden Ärzte nach einer Erkrankung ein Zeugnis über die Arbeitsfähigkeit, die noch vorhanden ist, ausstellen, und der Arbeitgeber sollte dieses nach 30 Tagen einfordern. Dies, weil die Geschwindigkeit für die Wiedereingliederung für Betroffene, Arbeitgeber und Versicherung matchentscheidend sei, wie es Cosandey aufführt. Ein Modell, das auch im Kanton Anklang findet.

«Die IV-Stelle Solothurn begrüsst das REP», heisst es zu diesem Punkt. Dieses Instrument werde derzeit gefördert in Zusammenarbeit mit dem reWork Netzwerk Solothurn, zu dem Ärzteschaft, Sozialversicherungen und Wirtschaftsverbände des Kantons gehören. Coronabedingt erfolge eine erneute Information diesbezüglich im Sommer.