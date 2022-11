Jahresausstellung Solothurner Künstler im Kunstmuseum Solothurn

Kantonale Jahresausstellung 20 Künstlerinnen und 21 Künstler zeigen sich in diesem Jahr in einem attraktiven Spannungsfeld Die 38. kantonale Jahresausstellung führt der Kunstverein Solothurn im Kunstmuseum durch. Sie ermöglicht einen Überblick in die Solothurnische Kunstszene. Von 145 Eingaben schafften es 41 in die Ausstellung. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 19.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jahresausstellung im Kunstmuseum Solothurn. Hinten Arbeiten von Lex Vögtli, welche den Ausstellungspreis der Stadt Solothurn erhält. Im Vordergrund eine Skulptur von Ives Scherer. Bruno Kissling

Zuerst etwas Statistik: 145 Kunstschaffende reichten bis Ende September dieses Jahres ihre Dossiers für eine Teilnahme bei der Jahresausstellung 2022 ein; 41 Positionen wurden berücksichtigt. Es sind 20 Künstlerinnen und 21 Künstler, die Älteste, Anne Rüede hat Jahrgang 1934, der Jüngste, Noé Herzog ist 24-jährig.

Die Jury bestand in diesem Jahr aus Judith Albert, Künstlerin Zürich; Matthieu Haudenschild, Architekt und Vorstandsmitglied des Kunstvereins; Katrin Steffen, Direktorin des Kunstmuseums Solothurn und Eva-Maria Knüsel, Kuratorin und wissenschaftliche Mitarbeiterin des Kunsthauses Langenthal als Präsidentin.

In der Kantonalen Jahresausstellung ist dieses monumentale Werk von Andreas Hofer zu sehen. Bruno Kissling

Die Zahl von 41 Kunstschaffenden, die es in die Auswahl geschafft haben, sei ein üblicher Wert, meinte die Co-Präsidentin des Kunstvereins, Patricia Bieder. Besonders danke sie, zusammen mit Co-Präsident Christoph Bünger, dem Kunstmuseum Solothurn für das Gastrecht in allen Parterre-Räumen und dem Grafischen Kabinett für das «Freispiel» (s. untenstehender Text).

Ein Zusammentreffen der lokal und global Tätigen

«Wir können eine schöne Vielfalt von künstlerischen Ansätzen zeigen », so Bieder. Eingerichtet wurde die Schau von Katrin Steffen und der wissenschaftlichen Mitarbeiterin Meret Kaufmann, die in den Räumen oft überraschende und völlig neue Bezüge zwischen den Kunstwerken herstellen konnten.

Arbeiten von Jean Pfaff (im Vordergrund) sind auch wieder an der Kantonalen Jahresausstellung im Kunstmuseum Solothurn zu sehen. Bruno Kissling

Es hat Künstler darunter, die seit Jahren immer wieder mitmachen, wie beispielsweise Franz Anatol Wyss, Marie-Theres Amici oder Jean Mauboulès, dann jene, von denen man längere Zeit nichts mehr hörte, wie Jean Pfaff, oder Jörg Binz, oder natürlich die ganz neuen Entdeckungen, wie Mahtola Wittmer, Laura Mietrup oder Daniel Müller. Patricia Bieder sagt:

«Eine solche Ausstellung ist immer auch ein Zeitdokument.»

Und Katrin Steffen ergänzt, dass sie es wichtig finde, dass es dieses «Schaufenster» für die regionale Kunst gibt. «Es kommen Kunstschaffende zusammen, die vor Ort arbeiten und solche, die in der globalisierten Kunstwelt zuhause sind.»

Ein Beweis dafür sind beispielsweise die lebensechten Skulpturen eines Yves Scherer, der in Solothurn aufgewachsen ist und heute in New York lebt.

Im Vordergrund die «Füsse» von Pawel Ferus mit dem Titel «Yoga won't save you», dahinter eine Strecke mit Zeichnungen von Esther Ernst. Bruno Kissling

Die heute Abend startende Jahresausstellung (Vernissage um 17 Uhr) wartet mit zwei Neuerungen auf: Das gedruckte Werkverzeichnis wurde um kurze Beschreibungstexte der Künstler und ihrer Werke erweitert. «Dies soll einer weiteren Form von Kunstvermittlung dienen», sagt Patricia Bieder dazu.

Es soll auch dazu dienen, mit den Künstlern in Dialog zu treten. Die zweite Neuerung betrifft den Ausstellungspreis, welchen die Stadt Solothurn jeweils an einen Künstler der Jahresausstellung vergibt und der mit 5000 Franken dotiert ist.

Preisträgerin in diesem Jahr ist Lex Vögtli. Neu wird der Preis um eine Einzelpräsentation ergänzt, die im Folgejahr im Kunstmuseum Solothurn stattfinden und vom Kunstverein organisiert wird.

Das «Freispiel» zeigt drei junge Kunstpositionen

Wie stets, wenn der Kunstverein Solothurn die Kantonale Jahresausstellung ausrichtet, gibt es in den Sälen des Grafischen Kabinetts, im Untergeschoss des Kunstmuseums, das sogenannte «Freispiel» zu sehen. Dieses Jahr zeigen die drei Kunstschaffenden Nicolle Bussien, Mattiana Bösiger und Lorenzo Salafia Arbeiten. Kuratorin des «Freispiels» ist Gergana Mantscheva.

Zur Ausstellung erscheint eine Publikation mit einer Einführung von Anna Bürkli und Gergana Mantscheva sowie Beiträgen von Patricia Bieder, Alice Britschgi und Katrin Sperry.

Am Sonntag 20. November um 11 Uhr und am Samstag, 10. Dezember um 16 Uhr finden Führungen durch das «Freispiel» mit Vorstandsmitgliedern des Kunstvereins und den Kunstschaffenden statt. Am Samstag, 17. Dezember um 15 Uhr heisst es «Gemischtes Doppel». Dann steht ein Rundgang durch die Jahresausstellung und das «Freispiel» mit Kunstschaffenden und anschliessendem Apéro an.

Bis 31. Dezember. Öffnungszeiten: Di-Fr 11-17 Uhr; Sa-So 10-17 Uhr.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen