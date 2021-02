Kantonale Impfkampagne «Mir ist es wichtig, jeweils noch kurz mit den Menschen ins Gespräch zu kommen»: So erleben drei Helfer die Arbeit im Impfzentrum Die Impfzentren und die ambulanten Impfteams spielen in der kantonalen Impfstrategie eine wichtige Rolle. Zwei Pflegefachfrauen und ein Arzt erzählen, wie sie ihren neuen Alltag im Einsatz gegen die Pandemie erleben. Rebekka Balzarini 13.02.2021, 05.00 Uhr

«Ich nehme mir gerne Zeit für ein Gespräch»

Monica Hubler ist pensionierte Pflegefachfrau und Teil des ambulanten Impfteams. Sie war unter anderem von ihrer Grossmutter inspiriert, als sie sich für einen Einsatz meldete.

Monica Hubler hat von einem Bewohner eines Alters- und Pflegeheims eine Zeichnung erhalten. Rebekka Balzarini

«Mein Engagement hat verschiedene Gründe. Ich habe bis Ende August bei der Solothurner Spitäler AG gearbeitet und liess mich Ende Oktober frühpensionieren. Der Grund für meine Kündigung war, dass die Arbeitssituation in der ersten Welle für mich einfach nicht mehr stimmte. Meine Mutter war Hochrisikopatientin und ist im Oktober verstorben. Im November hatte ich plötzlich das Bedürfnis, mich im Kampf gegen die Pandemie zu engagieren.

Der zweite wichtige Grund ist, dass meine Grossmutter als junge Frau die Spanische Grippe erlebt hatte. Sie ist im Tessin aufgewachsen und musste in der Turnhalle die kranken Menschen pflegen. Auch ich wollte etwas machen. Als Pflegefachfrau habe ich gelernt, dass ich in Notfallsituationen helfen muss. Die Einsätze in den Alters- und Pflegeheimen erlebe ich als sehr positiv.

Es gibt mir etwas zurück, das ich in den letzten Jahren bei der Arbeit vermisst habe. Ich erlebe viel Wertschätzung und Dankbarkeit, die Zusammenarbeit mit dem Team ist sehr angenehm.

Das Alter spielt keine Rolle, ich bin gleich gut akzeptiert wie jede junge, dynamische Person. Meine Ideen und meine Erfahrungen werden sogar geschätzt.

Nicht so einfach ist es für mich, dass wir uns vor jedem Einsatz mit einem Schnelltest testen lassen müssen. Aber wer A sagt, muss auch B sagen. Was ich von den Bewohnern erlebe, ist eindrücklich. Das bricht mir manchmal fast das Herz. Vor rund zwei Wochen habe ich eine Frau geimpft, die fast in Tränen ausgebrochen ist. Sie sagte, sie hoffe, dass sie nun endlich ihren Sohn wiedersehen könne.

Bei einem anderen Einsatz hat mir ein Bewohner eine Zeichnung geschenkt. Mir ist es wichtig, jeweils noch kurz mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und ihnen nicht nur eine Spritze zu verpassen.»

«Ich bin froh, dass ich jetzt mithelfen kann »

Monika Stampfli arbeitet als Pflegefachperson im Kantonsspital Olten, und ist nun auch an zwei Tagen in der Woche im Impfzentrum in Solothurn im Einsatz.

Monika Stampfli arbeitet im Impfzentrum in Solothurn. Rebekka Balzarini / Solothurner Zeitung

«Ich arbeite 40 Prozent bei der Solothurner Spitäler AG und nun zusätzlich an zwei Tagen im Impfzentrum. Im Spital arbeite ich im ambulanten Bereich.

In der Zeit des ersten Lockdowns wurden reguläre operative Eingriffe und Sprechstunden im Kantonsspital verschoben, sodass für unser Team recht wenig Arbeit zu erledigen war.

Daher bot ich mich an, auf der Coronastation im Kantonsspital Olten zu helfen, und wurde an den Corona-Pool des Kantons weiter verwiesen. Dort konnten sich Gesundheitsfachpersonen melden, die bei der Bewältigung der Pandemie mithelfen wollten.

Leider erhielt ich in dieser Zeit kein Aufgebot für einen Einsatz. Ich dachte schon, ich würde nie etwas hören – aber am 23. Dezember klingelte das Telefon und ich wurde gefragt, ob ich im Impfzentrum mithelfen würde.

Bereits an meinem ersten Tag im Impfzentrum, am 4. Januar, konnten die ersten 143 Personen erfolgreich geimpft werden. Ich war gemeinsam mit einer Kollegin im Einsatz.

Zu Beginn war noch einiges improvisiert und die Abläufe waren noch nicht eingespielt. Trotzdem klappte von Anfang an alles sehr gut. Die Impfwilligen sind sehr dankbar, dass sie sich impfen lassen können.

Am ersten Tag haben sich alle sehr gefreut, dass sie einen Termin ergattern konnten. Ein älterer Herr erzählte mir, er habe mit zwei Handys gleichzeitig mehrere hundert Mal angerufen, bis es endlich geklappt hat.

Seine Energie und Freude hat mich sehr beeindruckt. Ich bin froh, dass ich jetzt mithelfen kann, nachdem ich im Frühling keinen Einsatz leisten konnte.

Ich freue mich sehr, dass ich mich nun für die Allgemeinheit nützlich machen und etwas zurückgeben kann. Mir gefallen die Atmosphäre und die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Akteuren sehr gut und es macht mir Spass, hier zu arbeiten.»

«Mein Ziel ist es auch, etwaige Ängst abzubauen»

Thomas Baumgartner war Hausarzt und hilft jetzt an sechs Tagen in der Woche freiwillig im Impfzentrum in Solothurn mit.

Thomas Baumgartner ist als Arzt im Impfzentrum in Solothurn für die Traige der Patientinnen und Patienten verantwortlich. Rebekka Balzarini / Solothurner Zeitung

«Im vergangenen Jahr liess ich mich nach 37 Jahren in eigener Praxis pensionieren. Viel kann man momentan ja nicht unternehmen, deshalb habe ich viel Zeit, und ich wollte gerne und etwas Sinnvolles tun. Momentan bin ich an sechs Tagen in der Woche im Impfzentrum im Einsatz.

Ich bin für die Triage der Patientinnen und Patienten verantwortlich. Meine Aufgabe besteht darin, die angemeldeten Personen der richtigen Zielgruppe zuzuordnen oder zu bestätigen.

Ich beantworte die Fragen der Impflinge, informiere sie umfassend und erkläre nochmals den Sinn der Impfung. Mein Ziel ist es auch, etwaige Ängste abzubauen und zu beruhigen.

Nicht wenige Leute haben Fragen wie diese: Sie wollen zum Beispiel wissen, ob es stimmt, dass sie nach der Impfung keinen Wein mehr trinken dürfen. Dabei liegt ein Glas durchaus drin, eine ganze Flasche ist aus verschiedenen Gründen vielleicht keine gute Idee.

Medizinisch ist diese Aufgabe nicht allzu anspruchsvoll, aber sie ist trotzdem befriedigend.

Ich verspüre eine grosse Dankbarkeit, dass sie sich impfen lassen können. Vor der Zweitimpfung erkundigen wir uns jeweils auch nach Nebenwirkungen, bisher sind uns aber nur wenig Fälle bekannt. Ich weise auch auf die Existenz eines elektronischen, persönlichen Impfdossiers hin.

Aus ärztlicher Sicht ist es ebenfalls spannend für mich, zu sehen, wie gut die Beschwerden vieler Menschen heutzutage behandelt werden können.

Wenn ich mich vor dem Impfen erkundige, ob die Person vor mir aktuell in Behandlung ist, bekomme ich oft ein «Nein» zu hören. Bei näherer Befragung dann sehe ich, dass sie Herzoperationen hinter sich haben, oder etwa drei bis vier Tabletten täglich zur Behandlung der Risikofaktoren einnehmen. Erst wenn ich das erwähne, kommt es ihnen in den Sinn.»