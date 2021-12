Kanton Solothurn «Zu viel zum Sterben und zu wenig zum Leben»: Sportzentren trifft die neue Corona-Regelung hart Wer sein Covid-Zertifikat nicht in den letzten vier Monaten erhalten hat, darf nur mit negativem Test ins Hallenbad. Urs Byland Jetzt kommentieren 20.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In der Traglufthalle im Sportzentrum Zuchwil gilt nun die 2G-plus-Regel. Hanspeter Bärtschi

Die neuen Schutzmassnahmen, die der Bundesrat am 17. Dezember verabschiedet hat, treffen die Branchen unterschiedlich. Heftig sind die Auswirkungen für die Sportzentren. «Wie haben mehrere Anlagen, und für jede musste kurzfristig ein eigenes Handbuch formuliert werden», beschreibt Marcel Siegenthaler vom Sportzentrum Zuchwil die Situation.

Ein Blick auf die Internetseite des Sportzentrums zeigt, was dies für die Besucherinnen und Besucher des Sportzentrums bedeutet. Wer beispielsweise den Wellness-Pool nutzen will, fällt, weil sich dieser im Aussenbereich befindet, unter die 3-G-Regel. Es gilt aber Maskenpflicht in der Garderobe und bis zum Einstieg in den Wellness-Pool.

Wer zusätzlich noch das Hallenbad benützen will, muss aber eventuell zusätzlich getestet sein, denn im Hallenbad gilt die 2G-plus-Regel. Das heisst: Nutzer der Traglufthalle, der Sauna und des Hallenbads müssen entweder eine vollständige Impfung, Auffrischungsimpfung oder Genesung, die nicht länger als vier Monate zurückliegt, ausweisen können oder neben dem gültigen Covidzertifikat (geimpft oder genesen) ein aktuelles negatives Testergebnis vorweisen können (nicht älter als 24 Stunden).

Siegenthaler ärgert sich über die neue Regelung, die seine Branche erneut hart treffe:

«Wer lässt sich schon testen, wenn er nur kurz im Hallenbad 50 Meter schwimmen will?»

Die ständige Unsicherheit sei zermürbend. «Kurzfristig müssen wir uns überlegen, ob wir Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter in die Kurzarbeit schicken sollen.» Zudem sei die Woche zwischen Weihnachten und Neujahr eine der wichtigsten Wochen im ganzen Jahr.

«Wir wollen alle Anlagen offen halten»

«Ziel ist es natürlich, alle Anlagen offen halten zu können.» Aber das sei mit der aktuellen Regelung, die nun gilt, «zu viel zum Sterben und zu wenig zum Leben». «Es wird auch schwierig, für unsere finanziellen Ausfälle Ersatzleistungen zu bekommen. Es heisst dann sofort, ihr musstet den Betrieb ja nicht schliessen.» Aktuell betrage der Einbruch bei den Eintritten wegen der Pandemie rund ein Drittel. «Mit der neuen Regelung werden wir weiter an Frequenz verlieren», ist Siegenthaler überzeugt.

Immerhin gelten für alle Kinder bis 12 Jahre keine Auflagen, und für Jugendliche zwischen 12 und 14 Jahren gilt nur Maskenpflicht in allen Innenräumen und Transitzonen wie etwa dem Rezeptionsbereich bis zur Sportzone.

Am Sonntag wurden die noch bestehenden, eingeschränkten Möglichkeiten nochmals voll ausgenutzt. Die Mitarbeiter meldeten «viel Betrieb». Ab Montag werden einzelne Aktivitäten im Sportzentrum beinahe verunmöglicht. Wer aber im Aussenbereich sportlich unterwegs ist, etwa mit Eislauf und Hockey auf dem Aussenfeld, der muss fast keine Einschränkungen in Kauf nehmen.

Die 2G-plus-Regel gilt auch im Tenniszentrum Balsthal

Auch die Tenniszentren machen sich Überlegungen wegen der neuen Regelung. So hat etwa das Fitnexx Balsthal sich ebenfalls für die 2G-plus-Regel entschieden, weil «das Spielen mit Maske von sozusagen niemanden gewünscht wird».

«Wo weder das Maskentragen noch eine Sitzpflicht möglich ist (Musikproben, Hallenbäder, Bars, Sport und Kultur usw.), gilt ab sofort die 2G-plus-Regel», wird auf der Internetseite mitgeteilt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen