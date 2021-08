Kanton Solothurn «Wir müssen auch in ländlichen Gebieten ein Zeichen setzen»: «Ehe für alle»-Befürworter gehen mit Kreide auf die Strasse Mit einer Kreideaktion macht das «Ehe für alle» Mittelland-Komitee unter anderem im Kanton Solothurn auf die kommende Abstimmung aufmerksam. Laut Organisatoren sei so eine Aktion wichtig, um die Bevölkerung überhaupt darüber zu informieren, dass bald abgestimmt werde. Gerade auch ländlichere Gegenden sollen so abgeholt werden. Joel Dähler 30.08.2021, 14.53 Uhr

«Ehe für alle» Mittelland-Komitee tourte mit einer Kreideaktion durch Solothurner und Aargauer Gemeinden. Instagram: ehefueralle_mittelland

Am Montagmorgen treffen Pendler im Kanton Solothurn auf bunte Kreidezeichnungen an Bahnhöfen und öffentlichen Plätzen. Egal ob Regenbogen- oder Einhorn-Zeichnung, die Message ist stets die gleiche: «Ja ich will» am 26. September.