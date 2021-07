Kanton Solothurn «Wir können den grössten Star bringen, es interessiert kaum jemanden» – die Einschränkungen fallen, die Eventbranche darbt weiter Immer mehr wurde geöffnet, immer mehr Freiheit gab es zurück. Doch während die Gastronomie frohlockt, siecht die Eventbranche weiter vor sich hin. Wir haben bei drei Veranstaltern aus dem Kanton Solothurn nachgefragt, wie sie das vergangene Jahr überstanden und was sie noch erwarten. Sébastian Lavoyer 26.07.2021, 05.00 Uhr

Zahlreiche Gastronomen frohlocken bereits wieder, die Leute kommen nach Monaten der Enthaltsamkeit mit grosser Freude wieder in ihr Stammlokal. Sie essen, trinken, treffen sich. Ganz anders die Situation bei den Eventveranstaltern. Auch fast anderthalb Jahre nach dem ersten Lockdown kommt ihr Geschäft nur schleppend in die Gänge. Essen im kleinen Rahmen, das geht für viele, am liebsten draussen, natürlich.

Aber grössere Veranstaltungen, mit mehreren hundert oder gar tausend Personen? Da zögern sie. Auch wenn sie genesen, geimpft oder getestet sind. Wir haben bei drei Eventlern im Kanton nachgefragt, wie das Geschäft anläuft, seit Veranstaltungen wieder möglich sind. Von Grenchen bis Olten. Es zeichnet sich ein Bild des Grauens.

Charly Koller, Koller Event GmbH, Grenchen: «Wir haben das komplett Ersparte aufgebraucht, um weiterzuexistieren»

Als Francine Jordi 2019 im Luxory in Grenchen auftrat, hielt es niemanden auf dem Stuhl.

Früher kamen sie Hunderten nach Grenchen, schunkelten und schaukelten zur Musik von Schlagerstars wie Francine Jordi oder Monique, sangen, lachen, genossen das Leben. Doch der Luxory-Saal in Grenchen blieb während acht langen Monaten komplett verriegelt. Betreiber des Saals und wichtigster Veranstalter ist die Koller Events GmbH. «Wir haben das komplett Ersparte aufgebraucht, um weiterexistieren zu können», sagt Charly Koller, Vater von Geschäftsführer Kevin und wichtigster Mitarbeiter.

Natürlich gab es auch Unterstützung vom Staat. Das mit der Kurzarbeitsentschädigung für ihren einen Angestellten und ihre Freelancer habe funktioniert. Die Ausfallentschädigungen aus dem «Kultur und Sport»-Topf aber sind ein anderes Thema. Für November und Dezember letzten Jahres haben sie Geld bekommen. Auf die Zahlungen für Januar bis April warten sie immer noch. Koller: «Wir sind am Kämpfen, haben von unserem privaten Geld eingeworfen, um zu überleben.» Was ihn stört: Der Staat verunmöglicht das Geschäft, aber dann müsse man fast acht Monate vorfinanzieren. Er ärgert sich:

«Ich habe Verständnis, dass man alles prüfen muss. Aber das könnte doch wirklich schneller gehen. Manch ein Veranstalter geht auf dem letzten Zacken.»

Zwar dürfen sie unterdessen wieder Veranstaltungen durchführen. Doch Koller senior sagt: «Wenn wir mit einer Veranstaltung 30 Prozent des Umsatzes machen, den wir vor Corona machen, dann ist das schon gut. Die Menschen haben immer noch Angst.» Zwei Konzerte haben sie schon durchgeführt, «zweimal haben wir rückwärtsgemacht», so Koller. Ende Juli ist der nächste Event geplant, Schlagerabend mit Mario und Christoph, der Vorverkauf läuft nur schleppend. Koller: «Man kann derzeit den besten Star bringen, es interessiert kaum jemanden.»

Markus Wälti, Powerhouse AG, Gerlafingen: «Ohne die Hilfe vom Kanton wäre es prekär geworden»

Erinnern Sie sich noch? So wurde an der Burghofnacht 2019 in Aeschi gefeiert.

Vor 30 Jahren hat Markus Wälti mit der Powerhouse AG angefangen. Mit Eventtechnik, noch heute das Kernbusiness seines Unternehmens. Er vermietet Infrastruktur. Für Geburifeste und private Partys, aber auch ganze Bühnen und Spezialkonstruktionen für grosse Anlässe wie das Openair Etziken oder die Burghofnacht. Er hat mit seinem sechsköpfigen Team die Kantonsratssitzung im Sportzentrum in Zuchwil gemacht. «Ansonsten lief praktisch nichts», sagt Wälti. Er hätte rund 300 Abholanlagen, Kompaktpakete für kleine Feste im privaten Umfeld, davon habe er dieses Jahr vielleicht zehn Mal eine vermietet.

Letztes Jahr brach der Umsatz von Powerhouse um 77 Prozent zusammen. «Wir haben früher konservativ gewirtschaftet. Ich wollte, dass wir ein paar Monate überleben können mit vollen Kosten und ohne Einnahmen», sagt er. Ohne staatliche Hilfe wäre fertig gewesen. Kurzarbeit war auch hier das wichtigste und am besten funktionierende Hilfsmittel.

«Ohne Kurzarbeit wären 50 bis 70 Prozent der Eventbetriebe verschwunden»,

ist Wälti überzeugt. Es dauerte zwar, bis er Härtefallgelder bekam (Antrag im Januar, Auszahlung im Mai), aber Wälti meint: «Im Vergleich zu anderen Kantonen hat das in Solothurn sehr gut funktioniert. Es war auch zwingend nötig, sonst wäre es richtig prekär geworden.»



Für das aktuelle Jahr rechnet er nicht mehr mit Härtefallgeldern. Auch deshalb hat er gespart, wo nur möglich. Von sechs Lieferwagen hat er nur noch zwei eingelöst. Die Firma ist umgezogen, von Deitingen nach Gerlafingen. Powerhouse teilt sich jetzt das Lager mit der Feliton AG, die auf Stromverteilung und Stromkabel für Grossanlässe spezialisiert ist, Festivals wie den Gurten oder das Frauenfeld ausstattet oder auch das Eidgenössische Schwingfest. Wälti: «Wolfgang Emch (Anm. d. Red.: Geschäftsführer Feliton AG) und ich waren der Meinung, dass es hilft, in der Not zusammenzuspannen.» Jetzt teilen sie sich Lager, Büro und hoffen bald auf weitere Synergien.

Mike Zettel, Kein Ding GmbH, Olten: «Wir leiden seit anderthalb Jahren, langsam reicht's»

Die Eröffnung der MIO (Messe in Olten) 2019: ein Volksfest mit täglich über 10'000 Besuchern.

Mike Zettels Geschäft lief so richtig rund. Bevor Corona kam, hatte er zwei Festangestellte und über 30 regelmässige Freelancer. Er organisierte die Messe in Olten (MIO), das Streetfood Festival am selben Ort, die Weinmesse Mittelland, übernahm die Organisation des Markts Aarauer Gewerbetreibender (MAG), hatte Mandate bei der Fantasy Basel, der Gameshow in Zürich und organisierte zahlreiche Firmenanlässe, Roadshows sowie Samplings. Von der Beratung bis zur Konzeption, alles. Doch derzeit läuft praktisch nichts. Das Streetfood Festival ist dem Hochwasser in Olten zum Opfer gefallen. Wenigstens temporär, es soll vom 6 bis 8. August nachgeholt werden.

Die MIO musste er absagen. Über zehntausend Besucher haben sie jeweils an den vier Tagen Ende September. Pro Tag, wohlgemerkt. Vom Kanton würden sie als Publikumsmesse eingestuft. Und damit als Grossveranstaltung. Ein Volksfest auf drei Strassen in drei aneinandergrenzenden Quartieren, Schulhäuser, Parkhäuser, öffentliche Parkplätze. Und das alles müsste irgendwie abgegrenzt werden, damit sich Messebesucher nicht mit Anwohnern, Parkierenden oder Schülerinnen vermischen. Zettel sagt:

«Die MIO wäre mit grossen Einschränkungen irgendwie machbar gewesen, aber war finanziell einfach nicht tragbar.»

Acht Jahre ist Zettel jetzt selbstständig. Nach all den Absagen war er letzte Woche motivationstechnisch zum ersten Mal am Boden. Er sagt; «Langsam reicht's, wir sind seit anderthalb Jahren am Leiden.» Aber Aufgeben kommt nicht in Frage. Zu sehr hat er schon investiert. Gerade auch, weil er die Krise als Chance sehen will. Zwei Lieferanten hat er aufgekauft, einen Zeltbauer und einen Materialverleih. Mit seinem privaten Geld hat er diese zu einer Tochterfirma gemacht. In der Hoffnung auf Besserung. Aber ein weiteres Jahr wie das vergangene schafft er nicht. Alles hat seine Grenzen.

Der Weg zurück in die Normalität ist für die Veranstalter beschwerlicher und länger als erhofft. Daran ändert die Impfung vorerst wenig.