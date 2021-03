Kanton Solothurn Wie Läden, Museen und Reisebüros den Lockdown erlebten und wie sie sich auf die Wiedereröffnung freuen Acht Wochen waren zahlreiche Geschäfte geschlossen. Jetzt dürfen viele von ihnen – unter Auflagen – wieder öffnen. Für die einen ging die Schliessung an die wirtschaftliche Substanz, für andere stellte sie eine Gelegenheit dar, um sich neu zu organisieren. 13 Betriebe im Porträt. 01.03.2021, 05.00 Uhr

Brigitte Bolliger, Geschäftsführerin Modehaus Bernheim Olten, freut sich sichtlich auf die Wiedereröffnung nach dem erneuten Lockdown. Bruno Kissling

«Wir freuen uns ausserordentlich», sagt Brigitte Bolliger, Geschäftsführerin von Bernheim Mode. Und: «Wir brennen auch darauf, dass es wieder losgeht.» 9 Wochen blieben die Geschäftsstellen in Olten geschlossen, deren 8 in Aarau. Eine Folge kantonaler Bestimmungen. Den zweiten Lockdown hat Bernheim besser vorbereitet antreten können. «Wir haben aus der Betriebsschliessung im ersten halben Jahr 2020 gelernt und uns in den online-Diensten besser aufgestellt» weiss die Geschäftsführerin. So etwa hat das Modehaus auf Videoberatung gesetzt.

Per Anruf liess sich ein Termin vereinbaren. Ein Team stellte eine Auswahl an Vorschlägen zu den Kundenwünschen zusammen, die bei einem weiteren Termin per Video präsentiert wurden. Die Kundschaft konnte dann wählen, welche Artikel eingepackt und ihm per Post zugeschickt werden durften. «Davon haben vor allem Männer Gebrauch gemacht» meint Brigitte Bolliger. «Erfahrungsgemäss suchen Männer weniger gerne Modehäuser auf. Das dürfte der Grund dafür sein.» An diesem Dienstleistungsangebot will Bernheim übrigens auch nach dem Lockdown festhalten. Auf den Personalbestand hatte der zweite Lockdown keinen Einfluss. «Nein, nein; es wurde niemand entlassen. Wir glauben an die Zukunft», sagt Brigitte Bolliger.

Peter Dahinden vom Laden «Spielhimmel» freut sich auf die Kundschaft. Hanspeter Bärtschi

Mitten im Gespräch klingelt das Telefon. Peter Dahinden, Mitarbeiter im «Spielhimmel» in Solothurn, nimmt ab. «Ja, wir haben ab Montag wieder ganz normal geöffnet», sagt er, hält kurz inne und ergänzt: «Ist wunderbar, oder?» «Wir freuen uns total, dass es wieder losgeht», sagt Dahinden, nachdem er das Telefon aufgeleget hat. «Der zweite Lockdown war wirklich schwer. Viel schwerer als der erste.» Die Wochen nach Weihnachten würden zu den wichtigsten gehören, dieses Jahr fielen sie wegen des Lockdowns aus. Im Vergleich zum Januar des Vorjahres machte der Spielzeugladen an der Theatergasse in Solothurn 60 bis 70 Prozent weniger Umsatz. «Im letzten Frühling war es irgendwie anders», fährt Dahinden fort, «die Stimmung war eine andere und das Onlinegeschäft lief besser». Zwar war auch beim Spielhimmel Click & Collect möglich, das Angebot sei aber bei vielen Kundinnen und Kunden noch nicht angekommen. «So hat ein Kunde erst letzte Woche entdeckt, dass dies möglich wäre, wenige Tage vor der Wiedereröffnung.»

Peter Dahinden geht davon aus, dass am Anfang noch weniger Kundinnen und Kunden in den Laden kommen werden, als man gewöhnt ist. Dies weil zwar die Läden wieder offen haben, vieles aber noch nicht wie etwa Restaurants und Bars, aber auch viele kulturelle Angebote. «Die Stadt funktioniert nur als Ganzes», sagt Dahinden. Anhand eines Beispiels erzählt er, wie Corona die Nachfrage verändert hat. So sind derzeit Schachbretter so gefragt, dass es für die Genossenschaft «Spielhimmel» schwierig ist, von den Lieferanten Nachschub zu erhalten. Dahinden zeigt auf die kleine Schachtel, die eingetroffen ist. Der Grund: Viele hatten in den letzten Monaten mehr Zeit, um vor dem Fernseher zu sitzen, und auf dem Streamingdienst Netflix war «Damengambit» sehr erfolgreich – eine Serie über eine Schachspielerin. Diese brachte offenbar viele auf dieselbe Idee, was sie mit der vielen Zeit zuhause auch noch tun könnten: Schach spielen.

Andreas Lerch bedankt sich bei seiner Kundschaft für die Treue. Bruno Kissling

Andreas Lerch, Geschäftsführer vom gleichnamigen Oltner Schuhgeschäft, hat ein lachendes und ein weinendes Auge. Die erzwungene Schliessung seines Geschäfts kam zum richtigen Zeitpunkt: «Ich hatte Glück im Unglück», sagt er. «Ein bei der Renovierung vor drei Jahren falsch verlegter Boden musste repariert werden. Diese Arbeiten dauerten drei Wochen und sind nun abgeschlossen.» Auch sonst sei der Laden bereit:

«Ich habe die acht Wochen Lockdown genutzt, um alles auf Vordermann zu bringen.»

Sorgen bereiten Lerch all die unverkauften Winterschuhe. Diese kann er nicht zurückgeben: «Das ist wie bei einer Bäckerei. Diese Sachen sind nicht mehr frisch.»

Hohn gegenüber seinem Geschäft verspürt Lerch von Seiten des Kantons: Auf einen Brief, den die Einkaufgenossenschaft bei der Lerch Mitglied ist, der Regierung geschrieben hat, antwortete diese mit einer Empfehlung zum Onlinehandel. «Ich bin mir nicht sicher, ob sich die Regierung der Folgen für KMUs bewusst ist», sagt Lerch. «Denn die Beratung unserer Kunden ist genau das, was uns vom Onlinemarkt unterscheidet. Wir verkaufen bedienungsorientiert.» Lerch ist aber dankbar, gegenüber seiner treuen Kundschaft: «Schon nach der letzten Schliessung erfuhren wir von ihnen Unterstützung. Das stimmt zuversichtlich und ist schön. Bei ihnen möchte ich mich bedanken.»

Darf wieder alles verkaufen: Agnes Chirico, Geschäftsführerin Team Papeterie in Grenchen. Andreas Toggweiler

Agnes Chirico, Geschäftsführerin der Team Papeterie, begrüsst die Entscheidung des Bundesrates, die Läden wieder zu öffnen: «Es wird schon Zeit.» Vor allem freut sie sich, dass wieder Klarheit herrscht. Denn ihr Laden durfte zwar offen haben, aber mit eingeschränktem Sortiment. Der Uhrenhändler Bruno Bertini und der Goldschmied Oliver Leuenberger, welche zusammen mit Chantal Hofer in der gleichen Ladenfläche das Shop-in-Shop Konzept haben, durften allerdings nur Reparaturen anbieten. «Die Leute waren in dieser Zeit extrem verwirrt. Was hat offen und was nicht? Dies wirkte sich negativ auf das Kundenaufkommen aus», erzählt Chirico.

Die Leute gingen der Einfachheit halber gleich alles bei den grossen Detailhändlern wie Coop und Migros einkaufen. Viele riefen in der Papeterie an und waren erstaunt, dass sie überhaupt offen hatte. «Die Liste der zum Verkauf freigegebenen Artikel änderte mehrmals. Mal so und dann wieder anders...», sagt Chirico und ergänzt: «Das ewige Hin und Her war mühsam.» Die Umsatzeinbusse sei beträchtlich, und die Mitarbeiterin der Team Papeterie ist auf Kurzarbeit. Ob sie noch für diese Zeit ein Härtefallgesuch stellt, weiss die Geschäftsführerin noch nicht. «Das ist sehr viel Bürokratie, und ob und wann wir überhaupt Geld erhalten, ist dann auch nicht sicher.»

Sie hofft nun, dass nach den schwierigen Wochen die Kundschaft wiederkommt. Sie ist jedoch zuversichtlich und bereitet auf Ostern das neue Frühlings-Schaufenster vor mit dem Thema «Schulrucksäcke und Etuis für den Schulbeginn im Sommer». Die neue Ware ist bereits eingetroffen. Agnes Chirico liebt ihren Beruf und ist auch nach bald 30 Jahren in Grenchen voll motiviert und möchte das Geschäft mit viel Herzblut noch lange weiterführen. (jod)

Mirco Engel (l) und Daniel Kiefer erledigen momentan viel Arbeit im Hintergrund. Reisende gibt es zur Zeit allerdings sehr wenige. Bruno Kissling

Es ist klar; die Reisebranche ist wegen den Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie am Darben. Zahlreiche Linienflüge fallen aus und beliebte Reiseziele landen in wechselnder Reihenfolge auf Risikolisten. Trotzdem ist das Reisebüro DanTours – mit reduzierten Öffnungszeiten – für Reisewillige geöffnet. Doch davon gibt es momentan sehr wenige. Mirco Engel arbeitet als Reiseberater im kleinen Unternehmen. Er sagt:

«Wir Mitarbeitenden sind nach wie vor in der Kurzarbeit.»

Die tägliche Informationsbeschaffung zu den aktuellen Reisebestimmungen und sich stets ändernden Beschränkungen nehmen viel Zeit in Anspruch. Und die Aussicht auf den Sommer bleibt trüb: «Es existieren einfach zu viele Unsicherheiten», erklärt Engel. «Viele Veranstalter haben zwar Ihre Vertragsbedingungen angepasst und Annullationen bis kurz vor der Reise sind möglich.» Ob diese Reisen durchgeführt werden können sei aber ungewiss. Wir sind uns bewusst, dass wir allfällig doppelte Arbeit für nichts machen», erklärt Engel auf Anfrage.

Einige wenige Inlandsreisen für Wellnesswochenenden und Skiferien fänden auch statt, «doch das sind verschwindend wenige», sagt der Reiseberater. Aktuell nimmt DanTours die Buchungen für einen grossen Schweizer Sportverband vor. Dieser plant, an Weltmeisterschaften in Schweden teilzunehmen. Wird diese tatsächlich durchgeführt? «Auch das ist noch nicht sicher. Die definitive Entscheidung erfolgt erst im März», so Engel. Hinzu kommen aufwändige Abklärungen mit verschiedenen Airlines: «Noch immer haben nicht alle die Kosten für stornierte Flüge, sowie Zusatzleistungen wie Sitzplatzreservationen rückerstattet.»

Lancierte erfolgreich einen Onlineshop: Stephan Hodel. Bruno Kissling

Wird dem Interieur und der Möblierung der eigenen Wohnung währen eines Lockdowns und in Zeiten von Homeoffice mehr Bedeutung zugemessen? «Ich denke schon», sagt Stephan Hodel. Er ist Geschäftsführer vom Oltner Ausstatter für Möbel.

«Wir haben einen Onlineshop aufgebaut, der sehr gut gelaufen ist», sagt Hodel. Vor allem seien sehr viele Bestellungen für hochwertige Produkte aber auch für Einzelanfertigungen eingegangen. Aber auch kleinere Einrichtungsgegenstände sowie allerlei Accessoires haben ihren Weg ins Sortiment des digitalen Möbelhauses gefunden.

«In dieser Hinsicht gehören wir vielleicht zu den Gewinnern dieser Krise»,

so Hodel.

Vor der Pandemie habe der Onlinehandel keine ernst zu nehmende Rolle gespielt. Nun können Kunden neben einer Abholung bestellter Ware auch zwischen zwei verschiedenen Lieferoptionen wählen. «Auch dieses Angebot wird rege genutzt», erklärt Hodel und ergänzt: «Wir freuen uns aber trotzdem, dass das Ladengeschäft heute wieder öffnen darf.» Denn: das Verkaufspersonal befand sich trotz florierendem Onlinehandel in Kurzarbeit.

Für die ersten Tage seien bereits alle Verkaufsberater ausgebucht. Während des Lockdowns habe das Möbelhaus Kissling auch einige Grossprojekte realisiert: «Dafür hatten wir nun genügend Zeit, konnten vor Ort zu gehen und einen guten Service realisieren.»

So geht ein Training beim FC Solothurn zu Coronazeiten. Hans Peter Schläfli

Am Wochenende hat der FC Solothurn eine erfreuliche Nachricht erhalten: Die 1. Liga wird neu als semiprofessionell eingestuft und der FCS darf ab sofort wieder uneingeschränkt trainieren. Er hat mit seiner leistungsbezogenen Nachwuchsförderung seit Jahren in der Region eine Führungsrolle inne, gleichzeitig sind auch Freundschaft und das Zusammensein wichtig. Freude und Erleichterung sind gross, dass ab sofort uneingeschränkt Fussball gespielt werden darf. «Es brauchte für uns alle viel Geduld. Jetzt freuen uns gewaltig darüber, dass wir in ein paar Wochen wieder Testspiele austragen dürfen», sagt der diplomierte Sportlehrer Ronald – genannt Rony – Vetter, der seit einer gefühlten Ewigkeit beim FC Solothurn die erfolgreiche Nachwuchsabteilung führt und als Talenttrainer jeden Tag auf dem Fussballplatz steht.

Vetter spricht von deutlichen Spuren, die der lange Lockdown bei den Spielern hinterlassen habe. «Den Jungen fehlen die sozialen Kontakte mehr als uns älteren Semestern», sagt der Pädagoge und Fussballtrainer. «Die Coronakrise hat vielen aufs Gemüt geschlagen. Einige der Jungs wünschen sich eine Freundin, konnten aber wegen des Lockdowns gar niemanden kennen lernen. Viele haben Zukunftsängste. Der Eine darf sein Praktikum nicht antreten, der Andere sucht vergeblich eine Lehrstelle. Umso mehr freuen wir uns nun darauf, wieder richtig Fussball spielen zu dürfen.»

Beim FCS hat man sich während der Coronakrise immer strikte an die Hygienevorschriften gehalten und ist in manchen Bereichen darüber hinausgegangen. Die Trainer tragen weiterhin auch im Freien eine Maske. Die Kabinen bleiben geschlossen, alle Spieler kommen in Trainingskleidern ins Stadion, geduscht wird zuhause. Das lohne sich, meint Vetter: «Wir hatten in unseren Mannschaften keine Ausbrüche. Nur ganz wenige haben sich angesteckt, die haben den Virus aber nicht in den Verein getragen und alle hatten leichte Verläufe.»

Die neuste Mitteilung des Komitees der 1. Liga hat nach den Juniorenteams nun auch für die 1. Mannschaft grünes Licht gegeben. Doch es könnte laut Fussballverband noch einen Stolperstein geben: «Es ist möglich, dass Vereine noch zurückgepfiffen werden, falls die jeweiligen Kantone mit der neuen Regelung nicht einverstanden sind.» Deshalb konnte der FCS auch sein Schlagerspiel im Achtelfinal des Schweizer Cups gegen Kriens noch nicht neu ansetzen

Bruno Reber ist überzeugt: «Die Leute wollen Velofahren.» Patrick Lüthy

«Es fühlt sich an wie eine Neueröffnung», sagt Bruno Reber. Der erneute Lockdown fiel wieder in eine Wichtige Zeit für den Outdoorsport. Es wird Frühling und die Menschen möchten ihr Bike flott machen für die warmen Tage. Einige wollen sich gar ein neues Velo anschaffen.

In Rebers Werkstatt und Verkaufsgeschäft für Zweiräder am Wilerweg in Olten stehen viele unterschiedliche Bikes zum Verkauf bereit, auch solche mit Elektromotor. «Unser Ladengeschäft war dieses Jahr noch nie geöffnet», erklärt er auf Anfrage.

Reparaturen und Winterservice für die Kundenräder hat Reber auch die letzten Wochen über angeboten. «Wir hatten aber viele Anfragen von Kunden, die ein neues Fahrrad kaufen wollten.» Im Moment gestalte sich die Situation so, dass einige Hersteller nicht mehr liefern können.

«Infolge der Krise kommt es zu Wartezeiten.» Wenn die Kundinnen dann auf den Onlinehandel ausweichen, ist das für Rebers Geschäft schmerzlich.

Neben der Problematik den virtuellen Angebots existiert auch noch ein anderer Umstand, welcher das Geschäft in den vergangenen Wochen und Monaten erschwerte: Nicht alle Kantone wurden bei der Bekämpfung der Pandemie gleich behandelt: «Weil der Kanton Solothurn im Dezember vorgeprescht ist und die Geschäfte bereits im Januar schloss – einen Monat bevor der Bundesrat die schweizweite Schliessung veranlasste – weichten die Leute auf Läden in den Nachbarkantonen aus», sagt Reber. «Das war aus meiner Sicht unnötig und ist nicht fair.» Entweder mache man solche Regelungen für das ganze Land oder lasse es bleiben, findet Reber.

Nun freut sich der Mechaniker und Verkäufer über die Wiedereröffnung: «Das Wetter stimmt, die Menschen wollen Radfahren und wir sind bereit.» Hat das Bedürfnis zum Radfahren in der Coronakrise zugenommen? «Ja, wir merken ein leicht höheres Interesse daran», bestätigt Reber auf Anfrage. Es kommen per Mail oder Telefon viele Anfragen, ob dieses oder jenes Modell verfüg- und bestellbar sei. «Das ist ein gutes Zeichen.»

Thomas Schärer, Inhaber Mode Küng. Hanspeter Bärtschi

Sie werden einkaufen kommen, dies haben mehrere Kundinnen und Kunden per E-Mail oder Telefon angekündigt. Dementsprechend gross ist die Freude bei Mode Küng in Solothurn. «Aus wirtschaftlicher Sicht ist es wichtig, dass es nun wieder losgeht», betont Thomas Schärer, der gemeinsam mit Monika Schärer das Unternehmen führt. Besonders glücklich sind die beiden, dass man bislang an allen neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter festhalten konnte. «Sie sind uns wichtig.» Wie schwierig die Situation ist, zeigt folgende Zahl: «Wir machten im Januar fünf Prozent vom normalen Umsatz», berichtet Schärer. Trotz Click & Collect. «Online sind wir ein kleiner Player», ergänzt er und erzählt, dass man den Lockdown zumindest nutzen konnte, um den Webauftritt schneller als geplant auszubauen. Gefährdet ist Mode Küng mit ihren drei Filialen in Solothurn derzeit nicht. Dank der Coronamassnahmen, wie etwa der Härtefallregelung.

In den letzten beiden Wochen hat man bei Mode Küng entschieden, welche Winterwaren im Lager zwischengelagert und welche ab heute Montag im Ausverkauf angeboten werden. In jeder Filiale, die zu den gewohnten Zeiten geöffnet haben, werde es Rabattständer mit Winterkleider geben, preist Schärer an. Ansonsten erwartet die Kundinnen und Kunden in den wiedereröffneten Läden die Frühlingskollektion. Schärer ist überzeugt: «Es wird ein grosser Bedarf nach Frühlingsware da sein.» Dies, weil 2020 Corona das «Lädele» im März und April verunmöglicht

Jürg Moning, Manager des Golfclub Heidental, bleibt optimistisch: «Die grösseren Turniere sind erst ab April angesetzt.» Bruno Kissling

«Für Heute sind wir schon komplett ausgebucht.» Jürg Moning, Manager des Golfclub Heidental, sagt: «Die Vorbereitungen zur Wiedereröffnung sind normal verlaufen.» Er erklärt: «Wir haben uns mit dem Verband abgesprochen und das Schutzkonzept angepasst.»

Dieses lässt normales Golfspielen wieder zu. Bei den Turnieren gibt es allerdings Einschränkungen: «Im Moment dürfen nur Junioren bis zum Jahrgang 2001 solche bestreiten, sowie Leistungssportler, die einen nationalen oder regionalen Leistungssportausweis von Swiss Olympic besitzen», sagt Moning. Der Monat März spiele dabei noch keine grosse Rolle: «Die meisten Turniere sind nicht vor Ostern angesetzt.». Den verpassten Spielmonat Februar bedauert er allerdings:

«Es gab jetzt viele schöne Tage. Um die war es schade.»

Das Restaurant des Golfclubs bleibt weiterhin geschlossen. «Hier hoffen wir auf eine baldmöglichste Öffnung.» Eigentlich ist der Golfclub Heidental ein Ganzjahresbetrieb. Der Ausfall wegen des erneuten Lockdowns hat aber keine personellen Konsequenzen: «Meine Mitarbeitende bauten in dieser Zeit Ferienguthaben ab.» Wenn der Ausfall jedoch länger gedauert hätte, wäre der Betrieb wieder in Kurzarbeit gegangen, wie im ersten Lockdown.

Wer auf dem Golfplatz Heidental Bälle schlagen will, muss sich anmelden: «Das war bei uns schon vor der Coronakrise so», sagt der Manager. «Für andere Clubs stellt diese Auflage möglicherweise einen Mehraufwand und eine Änderung der Philosophie dar.» Zahlreiche Clubs kannten das Konzept von definierten Startzeiten vor der Pandemie nicht. Sie mussten ein solches Tool zuerst anschaffen.

Christine Studer in der Altstadt-Filiale von Bücher Lüthy. Hanspeter Bärtschi

Bücher sind für viele von nicht zu unterschätzendem Wert. Das habe sich auch jetzt während der Pandemie gezeigt, sagt Christine Studer, die stellvertretende Filialleiterin der Bücher-Lüthy-Filiale in der Solothurner Altstadt. «In dieser Zeit ist ein Buch Seelenfutter, und auch ein Tröster», sagt sie. «Viele Kundinnen und Kunden waren froh, dass sie auch in den letzten Wochen kommen konnten, um Lesestoff abzuholen.» Möglich war dies dank dem Angebot Click & Collect. Sprich die Kundin oder der Kunde bestellte das Buch online oder per Telefon und ging es nachher in den Laden in der Altstadt abholen. «So konnten unsere Kunden in den Laden kommen, wenn auch nur einen Meter und bei Bedarf einen kurzen Schwatz mit uns halten.» Trotz Lieferungen und Click & Collect: «Der Webshop konnte vieles, aber bei weitem nicht alles auffangen», sagt Studer, die sich freut, dass sie und ihre Arbeitskolleginnen und -kollegen ab heute wieder im Laden Bücher verkaufen dürfen.

«Unsere Freude ist immens», sagt sie. So habe es in den letzten Tagen Spass gemacht, den Laden auf die Kundinnen und Kunden vorzubereiten und neu zu gestalten: «Wir kommen jetzt direkt von Weihnachten zu Ostern», lacht sie. Dabei konnten sie viele Produkte direkt aus dem Lager holen. Denn 2020 hat Bücher Lüthy wegen dem damaligen Lockdown weniger Osterartikel verkauft, als im Vorfeld erwartet. «Wichtig ist auch für unsere sechs Lernenden, dass es wieder losgeht», sagt Christine Studer. Vor allem für jene beiden, die kurz vor ihren Abschlussprüfungen stehen.

Vater Ernst Sohn Nico Emch im Deitinger Schuhladen Hans Peter Schläfli / Solothurner Zeitung

Am Wochenende herrschte emsiges Treiben im Deitinger Dorfzentrum. Die ganze Familie Emch half mit, dem traditionsreichen Schuhgeschäft Schuhhaus Emch in Deitingen für die Wiedereröffnung den letzten Schliff zu verleihen. «Der Kontakt mit unseren Kunden hat gefehlt», sagte Inhaber Ernst «Aschi» Emch, «wir sind alle glücklich, dass es wieder losgeht.» Das Schuhgeschäft der Familie Emch wurde durch den Grossvater gegründet. Den 62-jährigen Inhaber Ernst Emch freut es, dass mit den drei Söhnen bereits die vierte Generation bereitsteht, um den Laden zu übernehmen.

War der Standort im kleinen Dorf ein Vor- oder ein Nachteil im Lockdown? «Für uns war es ein Vorteil, weil wir einen Take-away machen konnten», sagt der Inhaber. «Das war dank unseres grossen Parkplatzes möglich. Die Tür blieb geschlossen und die Kunden probierten die Schuhe draussen. Die Beratung folgte via Handy, und bei Bedarf stellten wir weitere Modelle zur Anprobe hinaus.» Die Kurzarbeitsentschädigung habe geholfen. «Wie das aber jetzt mit der Härtefallregelung funktionieren soll, hat aber keiner von uns wirklich begriffen. Wir haben ein Gesuch gestellt, aber noch keine Antwort darauf erhalten.» Nun sind alle optimistisch. Gerade auf dem Land könne so ein Schuhladen nur funktionieren, wenn man das Sortiment auf die Kundschaft abstimmt, verrät er sein Erfolgsrezept. «Wir haben uns auf hochwertige Kinderschuhe und anspruchsvolle Klienten spezialisiert, die einen speziell guten Schuh, eventuell mit Einlagen brauchen. Über den Preis könnten wir uns nicht gegen den Internethandel behaupten, das geht nur über Qualität und kompetente Beratung.»

Gründer Stefan Frieden und Mitinhaber Jan Müller vor einem Saurierskelett. Hans Peter Schläfli

Mit dunkelblauer Farbe ist eine Wand frisch gestrichen. Mit grossen Rollen geben Stefan Frieden und Jan Müller am Sonntagmorgen in ihrem Sauriermuseum in Bellach der letzten Wand einen neuen Anstrich. Dann ist alles in neuem Glanz für die Wiedereröffnung am Mittwoch bereit. «Wir hatten ja damit gerechnet, dass der zweite Lockdown kommen wird, und waren darauf vorbereitet», blickt Stefan Frieden, der Gründer des Museums auf die vergangenen Monate zurück. «Aber das Herz blutete dann trotzdem, als wir keine Besucher mehr empfangen durften.» Die beiden Inhaber des Sauriermuseums wollten nicht untätig herumsitzen und warten, bis die Krise vorbei ist. «Wir wollten das beste aus der Situation machen und Projekte realisieren, für die uns sonst immer die Zeit fehlte», sagt Frieden. «Wir hatten das Baumaterial und die Farben schon vor dem Lockdown gekauft. Weil wir sonst immer am Mittwoch und am Sonntag öffnen, wäre ein grösserer Umbau nicht so einfach möglich gewesen. Jetzt konnten wir in der toten Zeit den ganzen Eingangsbereich neu gestalten.»

Jan Müller und Stefan Frieden arbeiten beide 100 Prozent und betreiben das Sauriermuseum nebenbei im Ehrenamt. «Finanziell haben wir deshalb den Lockdown gut überstanden. Aber uns fehlten natürlich die Besucher und ganz besonders die vielen Kinder im Sauriermuseum. Jetzt ist alles bereit und wir sind gespannt, wie der Umbau bei den Leuten ankommen wird.»