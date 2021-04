Kanton Solothurn Was eine «Kinderfreundliche Gemeinde» ausmacht? Auf diesem Rundgang durch Grenchen wird's erklärt Mit dem Label «Kinderfreundliche Gemeinden» sollen Kinder und Jugendliche ins Gemeindeleben miteinbezogen werden. Im Kanton Solothurn haben bis anhin zwei Gemeinden diese Zertifizierung erhalten. Was heisst das konkret? Ein Rundgang durch die «Kinderfreundliche Gemeinde» Grenchen. Lisan Vugts 10.04.2021, 05.00 Uhr

Kinder und Jugendliche sollen aktiver im Gemeindeleben miteinbezogen werden – dass will Unicef mit einem Label erreichen. Lisan Vugts

Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr haben kein Stimmrecht und können sich so politisch wenig an der Gesellschaft beteiligen. Mit der Zertifizierung «Kinderfreundliche Gemeinde» will das Kinderhilfswerk Unicef trotz fehlendem Stimmrecht den aktiven Einbezug von Kindern und Jugendlichen im Gemeindeleben fördern.

Auch der Kanton Solothurn hat die Förderung der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen für die Jahre 2019 bis 2021 als Schwerpunktthema festgelegt. Aus diesem Grund unterstützt der Kanton die Gemeinden finanziell und übernimmt 60 Prozent der Kosten bei der Erlangung dieses Unicef-Labels. Diese Kosten sind von der Einwohnerzahl der Gemeinde abhängig. Eine Standortbestimmung kostet 2000 Franken - Evaluation und Auszeichnung mit dem Label sind für Gemeinden mit weniger als 10'000 Einwohnenden auf 10'000 Franken dotiert, bei über 40'000 Einwohnenden sind es 20'000 Franken, bei Gemeinden, die zwischen diesen beiden Werten liegen, kostet das Ganze 15'000 Franken.

Aktuell sind lediglich Grenchen und Laupersdorf der 107 Gemeinden des Kantons als «Kinderfreundliche Gemeinde» ausgezeichnet.

Zwei Gemeinden im Kanton tragen das Label

Laupersdorf war die zweite Gemeinde in der Schweiz und die Erste des Kantons, die sich mit dem Label zertifizieren liess. Der Gemeindepräsident von Laupersdorf, Edgar Kupper, erwähnt in einem Video des Kantons:

«Die Auseinandersetzung mit den Anliegen der Jüngsten in der Gemeinde verändert den Blickwinkel und hat schon viele positive Signale und Aktionen ausgelöst.»

Zudem erklärt Kupper, dass sich eine solche Auseinandersetzung schon in kleinen Momenten anbietet. In naher Zukunft soll beispielsweise eine Begegnungszone für und in Zusammenarbeit mit den Kindern und Jugendlichen sowie der Schule entstehen.

Als zweite Gemeinde des Kantons darf sich Grenchen seit dem Jahr 2018 als «Kinderfreundliche Gemeinde» ausweisen. In einem Spaziergang durch Grenchen erklären Nils Loeffel, Leiter der Anlauf- und Koordinationsstelle für Kinder- und Jugendfragen des Kantons Solothurn, sowie Mike Brotschi, Kinder- und Jugenddelegierter der Stadt Grenchen, was Grenchen zu einer kinderfreundlichen Gemeinde macht.

Der Weg zur «Kinderfreundlichen Gemeinde»

und die Rolle des Kantons Damit sich eine Gemeinde als kinderfreundlich ausweisen darf, müssen verschiedene Massnahmen umgesetzt werden. In einem ersten Schritt wird in Zusammenarbeit mit der Unicef untersucht, welche lokalen Angebote existieren, wie sich Kinder und Jugendliche in der Gemeinde einbringen können und wo noch Lücken bestehen. Im Anschluss werden Kinder und Jugendliche stark miteinbezogen: Sie können an Workshops ihre Wünsche und Anregungen äussern und so die Weiterentwicklung der Kinderfreundlichkeit in der Gemeinde direkt beeinflussen. Davon ausgehend erstellt die Gemeinde einen «Aktionsplan», der vom Gemeinderat verabschiedet wird. Dieser «Aktionsplan» definiert die Ziele der Gemeinde in ihrer Kinder- und Jugendpolitik für die nächsten vier Jahre. Kann die Gemeinde den Prozess erfolgreich abschliessen, erhält die Gemeinde schliesslich das Label «Kinderfreundliche Gemeinde». Mit Hilfe der finanziellen Unterstützung will der Kanton nun weitere Solothurner Gemeinden dazu motivieren, die Schritte in Richtung «Kinderfreundliche Gemeinde» zu gehen. Damit beabsichtigt er, das direkte Lebensumfeld von Solothurner Kindern und Jugendlichen nachhaltig kinder- und jugendfreundlich zu gestalten. (lvu)

Vom Stadthaus entlang dem Sek I Zentrum zum neuen Erlebnisspielplatz

Schon beim Startpunkt des kleinen Spazierganges weist Brotschi auf das Plakat der polysportiven Kinder-Camps, welche in der zweiten Frühlingsferienwoche stattfinden werden. «Die Jugendkommission, welche als Bindeglied zwischen der Jugend, der Stadt Grenchen und dem Gemeinderat funktioniert, unterstützt als eines ihrer vielen Projekte die polysportiven Lager für Kinder mit einem Beitrag.»

Der Erlebnisspielplatz im Bau. Lisan Vugts

Nach einigen Schritten führt der Weg zum neuen, sich noch im Bau befindenden Erlebnisspielplatz, entlang des neu zusammengeführten Sek I Zentrums in Grenchen. Brotschi – zuerst noch ins Gespräch mit Loeffel vertieft – hält inne und erklärt, wie sich die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen nach der Zusammenführung gewandelt haben. «Vorerst befanden sich hier Primarstufe und Oberstufe. Nun, nach der Zusammenführung erhalten ganz andere Interessen Einzug. Anstelle des noch stehenden Spielplatzes wird der Graffiti-Wand nun viel mehr Beachtung geschenkt.»

Lisan Vugts

Beim Erlebnisspielplatz angekommen, veranschaulicht Loeffel den Weg, welche eine Gemeinde geht, wenn sie sich zertifizieren lassen will.

«Die Standortbestimmung ist der Ausgangspunkt des ganzen Prozesses. Dabei werden Lücken ausfindig gemacht, aber vor allem wird ein Bewusstsein dafür erschaffen, was die betreffende Gemeinde schon für Angebote hat.»

Dieses Bewusstsein fehle bei vielen und das standardisierte Vorgehen von Unicef biete hier eine gute Unterstützung, das bestehende Angebot für Kinder im Kleinkindalter bis hin zu Jugendlichen in ihren Zwanzigern zu erkennen. Brotschi bestätigt diese Aussage: «Nach der Standortbestimmung mittels Selbstevaluation und Evaluation von Unicef durften wir feststellen, dass Grenchen schon eine gute Positionierung in dieser Sachlage ausweisen konnte.» Nach der ersten Standortbestimmung wird an einem Massnahmeplan gearbeitet, welcher folglich in einem Aktionsplan umgesetzt werden soll.

Lisan Vugts

Klare Vorteile in der Zertifizierung sehen beide, Loeffel und Brotschi im Einbezug einer wichtigen und grossen Bevölkerungsgruppe.

«Die unter Zwanzigjährigen machen 17 Prozent der Bevölkerung in Grenchen aus und diese gilt es auf Augenhöhe zu begegnen»,

betont Brotschi. Zudem finde mit der Zertifizierung ein Sinneswandel innerhalb der Gemeinden statt. Anstatt Ideen und Wünsche auszusprechen, gehe es im und nach dem Zertifizierungsprozess darum, konkrete Massnahmen umzusetzen und dafür brauche es Ressourcen. So wurde die Stelle von Brotschi als Standortförderer / Kultur, Sport und Freizeit sowie Kinder- und Jugenddelegierter von einem anfänglichen Teilpensum zu einer Vollzeitstelle.

Anschliessend erklärt Brotschi, weshalb eine solche verwaltungsinterne Stelle den Kindern und Jugendlichen zugutekomme: «Im Gemeinderat sollen Themen interdisziplinär diskutiert werden können. Dabei sollte die Perspektive von Kindern und Jugendlichen, wenn möglich, immer berücksichtigt werden.» Nebst dem aktuellen Einbezug biete das Label auch eine nachhaltige Positionierung als attraktive Wohnstadt. «Das Unicef-Label bietet jetzigen und zukünftigen Einwohnern der Gemeinden eine nachvollziehbare Grundlage. Es zeigt auf, wie konkret sich die Gemeinden mit den Themen betreffend Kinder und Jugendlichen auseinandersetzen», meint Loeffel.

Grosses Interesse auch bei weiteren Gemeinden

Laupersdorf und Grenchen werden voraussichtlich nicht die einzigen Gemeinden mit dem Label bleiben. «Ich war überrascht vom grossen Anklang und freue mich über sechs weitere Gemeinden, welche ihr Interesse am Prozess angekündigt haben», äussert Loeffel. Grund für dieses Interesse sieht Loeffel nicht unbedingt allein in der finanziellen Unterstützung des Kantons:

«Die momentane Situation mit dem Coronavirus hat aufgezeigt, dass es wichtig ist, für alle Bevölkerungsgruppen passende Angebote zur Verfügung stellen zu können. Mehr noch sollte aber der direkte Kontakt zwischen der Gemeinde und den Kindern und Jugendlichen gut funktionieren. Es bedarf an kurzen Wegen, um die Bedürfnisse und Wünsche von diesen zu hören und umsetzen zu können.»

Auch Brotschi würde den Zuwachs an weiteren kinder- und jugendfreundlichen Gemeinden begrüssen: «Sind wir mehr Gemeinden, die ein solches Label tragen, können wir uns in Erfahrungsgruppen austauschen und von den Erkenntnissen anderer noch mehr lernen.»

Partizipation ist noch verbesserungswürdig

Nicht nur der Erfahrungsaustausch zwischen den Gemeinden auch Gefässe für die ausserschulische Partizipation von Kindern und Jugendlichen sind wünschenswert. In einem vom Kanton ausgeführten Monitoring wurde erkennbar, dass der Kanton sich in den Themen Förderung und Schutz auf dem guten Weg befinde, in Sachen Partizipation noch Verbesserungspotenzial habe.

Das bekannteste Instrument dafür ist ein Jugendparlament. Ein solches, wie auch ein Jugend- oder Generationscafé sind in Grenchen in Planung. «Das Label gilt es zu rezertifizieren und ein Jugendparlament erlaubt es uns, auf der Partizipationsebene in direkten Kontakt mit den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen zu treten.» Mit dieser Aussage veranschaulicht Brotschi auch gleich das Bestreben der Gemeinde, das Label für eine weitere Periode von vier Jahren zu erlangen.

Der Pumptrack-Trail. Lisan Vugts

Abgerundet wird der Spaziergang mit einem Besuch im Lindenhaus der offenen Jugendarbeit und der Feststellung, dass angesichts der momentanen Situation, auch Aufenthaltsorte für Kinder und Jugendliche an der frischen Luft an Bedeutung gewinnen. «Wie der Pumptrack oder der neue Kinderskilift beweisen, das Bedürfnis ist da und wir wollen dieser Nachfrage mit dem neuen Erlebnisspielplatz sowie weiteren von Kindern und Jugendlichen mitgestalteten Aussenplätzen gerecht werden», führt Brotschi, beim Stadthaus wieder angekommen, aus.