Kanton Solothurn Während der Coronapandemie: Wie steht es um die Lehrstellen in 2021? Erschwert die anhaltende Coronakrise die Lehrstellensuche? Wie ist der Stand bezüglich der zu vergebenen Lehrstellen? Das Amt für Berufsbildung Mittel- und Hochschulen Kanton Solothurn gibt Auskunft, inklusive nationalem Vergleich. Joel Dähler 23.04.2021, 05.00 Uhr

In einem Lehrbetrieb «schnuppern», ist aktuell fast nur digital möglich (Symbolbild). Monika Von Der Linden

Im August 2021 starten viele Schulabgänger in eine Lehre. Dabei stellt sich die Frage, ob aufgrund der Coronapandemie Betriebe nun weniger Lehrstellenplätze anbieten oder ob die Anzahl Lehrstellen gehalten werden konnte. Zumindest im vergangenen Jahr blieben die Lehrstellenangebote stabil, doch wie sieht es nach über einem Jahr der Pandemie im Kanton Solothurn und gesamtschweizerisch aus?

Ruedi Zimmerli vom Amt für Berufsbildung Mittel- und Hochschulen Kanton Solothurn bestätigt, dass die Anzahl der Lehrstellen im Kanton verglichen zum letzten Jahr stabil geblieben ist. Man sei weit entfernt von einem Einbruch der Lehrstellenplätze. So seien Mitte April 2021 schon 1418 Lehrverträge im Kanton Solothurn abgeschlossen worden für den kommenden Sommer. Diese Zahl sei sogar leicht höher verglichen mit den vorherigen Jahren. Mitte April 2020 waren es 1392 Lehrverträge, 1369 waren es im April 2019. Das Angebot werde auch dieses Jahr die Nachfrage übersteigen. «Wir rechnen im Kanton Solothurn bei Lehrbeginn im August 2021 mit rund 2200 Lehrverhältnissen. Es ist kein Anstieg der Lehrvertragsauflösungen zu verzeichnen.»

Auch die schweizweiten Zahlen unterstreichen die Aussagen von Zimmerli. Die nationale Taskforce des Bundes «Perspektive Berufslehre» berichtet, dass schweizweit trotz Corona per Ende März 2021 rund 36'500 Lehrverträge abgeschlossen wurden. Das sind rund 9000 mehr als noch im Februar. Die Zahl liege im Rahmen der Vorjahre. Auch das Forschungsteam für Bildungssysteme der ETH Zürich, welches im Projekt «LehrstellenPuls» die Auswirkungen der Pandemie auf die Lehrstellen misst, bestätigt, dass per März 2021 bereits 78 Prozent der für den Sommer angebotenen Lehrstellen besetzt wurden, während 22 Prozent noch offen sind.

Anzahl Lehrstellen bleibt stabil

LehrstellenPuls berichtet, dass im März 2021 zusammengenommen 77 Prozent der schweizweit befragten Betriebe angaben, dass sie gleich viele oder sogar mehr Lehrstellen für den Lehrstart 2021 anbieten verglichen mit dem Vorjahr.

Der Anteil an Betrieben, die gleich viele Lehrstellen anbieten, blieb dementsprechend konstant. Rund 19 Prozent der Betriebe werden Stand März 2021 weniger Lehrstellen anbieten als im letzten Jahr. Weiterhin wissen vier Prozent der Betriebe noch nicht, wie viele Lehrstellen sie anbieten werden.

Nicht alle Berufsfelder sind gleich beliebt

LehrstellenPuls zeigt signifikante Unterschiede in gewissen Berufsfeldern auf. Aufgegliedert zeige sich, dass in der Schweiz der Bereich «Wirtschaft, Verwaltung, Tourismus» den höchsten Anteil besetzter Lehrstellen verzeichnet (90 Prozent der Lehrstellen in diesem Berufsgebiet sind schon vergeben), während der Bereich «Bau» bisher am wenigsten Lehrstellen vergeben konnte (nur 37 Prozent der Lehrstellen in diesem Berufsgebiet sind bereits vergeben).

Auf kantonaler Ebene verweist Zimmerli auf den Lehrstellennachweis «LENA». Diesem zufolge seien im Kanton Solothurn noch 657 Lehrstellen offen ausgeschrieben. Die meisten davon seien in den Berufsfeldern Gastgewerbe (92), Verkauf (76) und Metall/Maschinen (61). Nur noch wenige Ausbildungsplätze gäbe es laut «LENA» in den Bereichen Informatik (8), Druck (7) und Planung/Konstruktion (5).

Besonders bemerkenswert in Solothurn sei dabei das Berufsfeld Gesundheit. Stand April 2021 seien hier schon 108 Prozent der durchschnittlich abgeschlossenen Verträge pro Jahr erreicht. In absoluten Zahlen bedeute dies, dass in den vergangenen Jahren im Durchschnitt 235 Lehrverträge im Berufsfeld der Gesundheit abgeschlossen werden. Dieses Jahr seien aber im April schon 256 Lehrverträge abgeschlossen worden, erklärt Zimmerli die hohe Prozentzahl.

Defizite in der betrieblichen Ausbildung

Die Anzahl an Lehrstellen sei zwar nicht eingebrochen, jedoch sei der Rekrutierungsprozess erschwert worden:

«Sich vor Ort einen Betrieb ansehen, wie beispielsweise eine Werkstatt, ist in der aktuellen Coronalage nicht möglich. Das macht die Berufserkundung zur Herausforderung»,

meint Zimmerli. Manche Betriebe würden ein virtuelles «Schnuppern» via Videokonferenz ermöglichen. Der Solothurnische Gewerbeverband veranstalte zudem Schnuppertage im Rahmen des Projektes «Erlebnistage Beruf».

Ebenso problematisch sei laut Zimmerli die kantonale Situation bei Lernenden im zweiten und dritten Lehrjahr der Gastronomie-, Fitness- und Veranstaltungsbranche. «Die Lernenden weisen teilweise grosse Defizite in der betrieblichen Ausbildung aus.» Schliesslich seien diese Berufe besonders stark von Schliessungen aufgrund der Pandemie betroffen. Der Kanton Solothurn habe zur Abfederung kostenlose Praxiskurse für alle Lernenden dieser Branchen angeboten.

Das bestätigt die Forschungsstelle LehrstellenPuls. Rund ein Jahr unregelmässiger Unterricht und wechselnde Betriebsbestimmungen würden schweizweit für stark unterschiedliche Lernniveaus sorgen. Das abschliessende Qualifikationsverfahren sei grundsätzlich machbar, man sei aber skeptisch in Bezug auf die Chancengleichheit. Je nach Sprachregion und Berufsfeld sei der Lehrabschluss aufgrund von Corona mehr oder weniger erschwert worden.

«Will man allen Berufslernenden eine faire Chance beim diesjährigen Lehrabschluss ermöglichen, sind zusätzliche Anstrengungen notwendig»,

so LehrstellenPuls.