Kanton Solothurn Vorfreude, Anspannung, Erleichterung: So war der erste «echte» Beizen-Tag für Wirte und Gastronominnen Monatelang standen die Stühle in den Restaurants wegen des Lockdowns auf den Tischen. Seit Montag darf die Gastronomie nun wieder Gäste im Innenraum bedienen. Die ersten Erfahrungen sind unterschiedlich, wie unsere Umfrage im Kanton Solothurn zeigt. Andri Morrissey, Ann-Kathrin Amstutz, Sophie Deck, Joel Dähler, Christoph Krummenacher 31.05.2021, 19.25 Uhr

Gut besetzte Tische am Montagmittag vor der Kaffeehalle in Solothurn. Joel Dähler

Als die Glocken 12 Uhr schlagen, sitzen unter den Weinreben gegenüber der St. Ursen-Kathedrale schon die ersten Gäste. Lange mussten sie darauf warten, endlich wieder hierherkommen zu dürfen: ins Restaurant «Baseltor».

Geschäftsführerin Buphahak Phetxomphou ist voller Aufregung und Vorfreude. «Ein ganz kribbeliges Gefühl» sei es, endlich wieder Gäste bewirten zu dürfen.

«Ich bin voller Vorfreude, aber auch ein wenig angespannt – wir haben keine Ahnung, wie gross der Ansturm wird», verrät sie.

Schliesslich seien sie nicht die Einzigen, die nun öffnen. Phetxomphou bekräftigt aber: «Das ganze Team ist mehr als bereit.»

Im Restaurant Baseltor werden auch in den Innenräumen wieder Gäste bedient. Hansjörg Sahli

Die Küche hat für die Gäste ein regional-saisonales Programm in petto: Von der Rüebli-Orangen-Suppe über verschiedene Spargelgerichte bis zur hausgemachten Glacé. Nach mehreren Monaten ausschliesslich mit Hotelbetrieb und Take-Away ist die Küche nun auch am Mittag wieder voll beschäftigt.

Die Gäste wollten schon letzte Woche einen Platz reservieren

Das Bedürfnis der Stammgäste, sich endlich wieder im «Baseltor» bekochen zu lassen, ist gross. Schon wenige Stunden nach dem bundesrätlichen Öffnungsentscheid am letzten Mittwoch seien die ersten Anrufe eingegangen. «Zu diesem Zeitpunkt wussten wir noch gar nicht, ob wir am Montag bereits wieder aufmachen würden», erklärt die Gastgeberin lachend.

Geschäftsführerin Buphahak Phetxomphou begrüsst im Baseltor wieder Gäste im Restaurant. Hansjörg Sahli

Auch Evelyn und Hans «Hausi» Gmurczyk haben lange auf die Restaurant-Öffnung gewartet. Sie waren am ersten Tag nach der Schliessung die ersten Gäste im «Baseltor». «Wir lieben einfach die Küche hier», sagen die Stammgäste, die seit Jahrzehnten hierher kommen, «wir würden der Küchenchefin Pia Camponovo überall hin folgen.» Genüsslich widmet sich das Ehepaar seinem Mittagsmahl mit einem Glas Rotwein: Polenta für ihn, Grünspargeln aus Bolken mit selbstgemachten Nudeln dazu für sie.

Vermisst haben die Gmurczyks nicht nur das Essen im Restaurant, sondern auch die Gespräche mit dem Personal: «Es war schwierig, ein Jahr lang nicht zu wissen, wie es ihnen geht.» Umso mehr hat sich das Ehepaar über das Wiedersehen gefreut.

Etwas fehlt noch zum perfekten Restaurant-Erlebnis

Ein paar kleine Details fehlen den beiden aber noch zum perfekten Restaurant-Erlebnis: Für Hausi ist es die Auswahl an verschiedenen Zeitungen, für Evelyn ist es das gemeinschaftliche Sitzen am langen Tisch im Baseltor: «Wir haben die spontanen Gespräche mit unbekannten Menschen immer sehr genossen», erklärt sie.

Buphahak Phetxomphou, Geschäftsführerin Hotel und Restaurant Baseltor, über die Öffnung der Innenräume. Ann-Kathrin Amstutz

Drinnen wie draussen sind die Tische gut besetzt. Und auch für den Abend sind schon mehrere Reservationen eingegangen, insgesamt für 20 Personen. Die Bewirtung ist abends immer in zwei Zeitfenster aufgeteilt - «sonst könnten wir gar nicht alles abdecken», erklärt Phetxomphou. Auch wenn es für eine Bilanz noch zu früh ist: Der Start im «Baseltor» ist gelungen.

Im «Cindy's Diner» in der Raststätte der A1 in Deitingen ist nicht gerade Hochbetrieb. Verteilt sitzen einige Kundinnen und Kunden und geniessen Gerichte nach amerikanischem Diner-Vorbild. Trotz des sonnigen Wetters sind die Tische im Aussenbereich des Diners, bis auf zwei Gäste, kaum besetzt und die Gäste verspeisen ihr Mittagessen grösstenteils im Innenbereich. Passend zur Retro-Ambiente ist «Girls Just Wanna Have Fun» von der US-Künstlerin Cindy Lauper zu hören.

Eine Serviererin im «Cindy's Diner» bei der Arbeit. Hansjörg Sahli

Die Gäste sind sichtbar erfreut, oder zumindest zufrieden, dass sie auch im Innenbereich esse dürfen. «Im Sommer ist man gern draussen, aber das Essen im Innenbereich hat gefehlt», sagt Tobias, ein Kunde des Diners. «Ich werde wahrscheinlich öfters ein Restaurant besuchen», sagt Alexander, ein weiterer «Cindy's»-Kunde. «Bei mir ist das Geld eher das Problem», ergänzt er.

Erste Burger werden um acht Uhr morgens bestellt

Tobias Wolf ist Geschäftsführer des Diners. Er ist sehr aufgestellt und sichtlich erfreut, wieder Gäste im Innenbereich empfangen zu dürfen. «Wir haben lange Take-away verkauft und das Restaurant war leer. Endlich wieder Leben im Lokal zu haben erfreut mein Gastgeber-Herz», sagt Wolf.

«Cindy's Diner»-Geschäftsführer Tobias Wolf. Hansjörg Sahli

Auch wenn um halb zwei nur wenige Kunden im Laden waren, schwärmt Wolf vom ersten Mittagsbetrieb. «Der erste Tag ist erstaunlich gut angelaufen, im Vergleich zum Ende des ersten Lockdowns. Es ist eigentlich fast so gelaufen wie in der Normalität vor Corona», sagt Wolf. Bei der Öffnung nach dem ersten Shutdown vor einem Jahr seien zwar Gäste gekommen, jedoch seien es weniger als bei der heutigen Öffnung gewesen.

«Da hat man gemerkt, dass die Leute Angst hatten. Aber jetzt ist der Nachholbedarf da. Wir hatten um acht Uhr die ersten Gäste, die einen Burger gegessen haben», sagt Wolf.

Zuversicht für einen guten Sommerbetrieb

Die Lockerung der Maskenpflicht heisst Wolf willkommen. Angeblich hatten einige Gäste Mühe mit der Pflicht, ausser beim Konsum eine Maske zu tragen. Wolf hat Verständnis dafür, dass es für die Kundinnen und Kunden nervig sein kann, auch am Tisch eine Maske tragen zu müssen. «Da müssen wir Polizei spielen, und das wollen wir nicht. Wir wollen ja Gastgeber sein», sagt Wolf.

«Cindy's Diner»-Geschäftsführer Tobias Wolf im Interview. Hansjörg Sahli

Auch die Angestellten seien froh, ihre Arbeit wieder voll aufnehmen zu können, sagt Wolf. Im Dezember war es zum letzten Mal möglich, im Inneren eines Restaurants zu essen.

Wolf ist zuversichtlich, dass es ein gutes Jahr wird für seinen Betrieb. «Wir sind davon überzeugt, dass der Betrieb in diesem Jahr ähnlich wie vor einem Jahr, vielleicht noch besser, laufen wird», sagt Wolf.

Die meisten Innenplätze sind kurz vor Mittag noch leer, doch pünktlich auf die 12 trudeln nach und nach die ersten Gäste ein. Wie es scheint, haben sie die Wiedereröffnung des Café Ring, auch im Innenbereich, freudig erwartet.

Sven Engler bedient eine Gruppe von Stammgästen. Bruno Kissling

Auch Besitzer Sven Engler freut sich: «Nach so langer Zeit sind wir alle froh, wieder normal arbeiten zu können», sagt er. Und trotz des schönen Wetters draussen könnten sie die Plätze gut gebrauchen, denn es gebe immer Leute, die auch bei sonnigem Wetter lieber drinnen sitzen wollen.

Ausserdem gebe es ihnen mehr Sicherheit in der Planung, wenn sie wissen, dass sie auch bei schlechtem Wetter Gäste empfangen können.

In den letzten Wochen, als Restaurants nur ihre Aussenbereiche geöffnet hatten, lief es für das Café Ring zwar nicht schlecht, doch «es war schön, wenn es schön Wetter war. Wenn es geregnet hat, war es natürlich mühsam», sagt Engler.

Sven Engler vom Oltner Café Ring zur Wiedereröffnung nach monatelanger Corona-Schliessung der Innenbereiche. Bruno Kissling/Sophie Deck

Eine offene Bäckerei und solidarische Nachbarn

Umsatz hätten sie genug gemacht. Die Bäckerei im Innenbereich, die meist gut läuft, durfte auch geöffnet haben, als das Café nur draussen offen war. Und um mehr Tische aufstellen zu können, stellte der Schuhladen Corio nebenan noch den Platz vor dessen Tür zur Verfügung.

«Dafür waren wir sehr dankbar. Es ist schön, so solidarische Nachbarn zu haben.»

Engler versuchte an einem Punkt auch, eine Bewilligung für die Öffnung des Wintergartens zu bekommen, da man diesen vollständig nach aussen öffnen kann. Das klappte dann nicht. Doch er möchte nun nicht über das Negative reden. Nun habe das Team ein gutes Gefühl:

«Wir hatten schon einen guten ersten Morgen und haben auch viele Mittagsreservationen», sagt Engler. «Durch Corona nimmt man jetzt auch jeden Tag, wie er kommt. Man lässt sich überraschen und ist flexibel geworden. Aber für mich sieht es auf jeden Fall positiv aus.»

Geschäftsführer Sven Engler im Cafe Ring in Olten.

Sandra Ardizzone

Am Ende des Gesprächs ist das Café schon beinahe voll. Um nach draussen zu kommen, muss man sich zwischen Menschen hindurch schlängeln. Und Engler geht sofort hinter die Theke, um seine Angestellten zu unterstützen.

Von diesen brauchen sie nun auch wieder zwei mehr. «All unsere Angestellten sind in dieser Zeit geblieben. Darüber bin ich sehr froh», sagt er. Und auch die Gäste scheinen geblieben zu sein: Die meisten Mittagsgäste sind Stammgäste, die ganz selbstverständlich am ersten Tag wiederkommen. Es wirkt ein bisschen wie der Einzug von Normalität.

Stefan Reinhard ist Besitzer des Hotel Restaurants Martinshof in Zuchwil. Das Mittagsgeschäft im Restaurant sei laut ihm schon sehr gut angelaufen. Dank des guten Wetters kamen sogar noch mehr Leute, als Reinhard erwartet hatte.

«Die Terrasse war ja schon vorher offen. Aber wir haben immer Gäste, die auch bei schönem Wetter lieber drinnen sitzen. Diese Leute haben sich sehr gefreut.»

Ebenso erfreulich sei, dass nun nicht mehr eine eingeschränkte Speisekarte, sondern wieder das «volle Programm» angeboten werden könne. Natürlich gäbe es aber weiterhin Herausforderungen, so Reinhard. So müsse man immer noch eine Maske tragen, bis man am Tisch sitze, die 1,5 Meter Abstand müssen eingehalten werden und drinnen seien nur 4-er Tische gestattet, was von der Raumaufteilung her nicht ganz leicht sei. «Fürs erste ist das aber schon was», meint Reinhard.

Das gute Wetter trieb auch in Balsthal die Restaurantgäste auf die Terrasse. Etwa im Hotel Balsthal. Nur wenige hätten sich drinnen an einen Tisch gesetzt, erzählt Mila Widmer von der Rezeption. Man habe etwas mehr Leute als sonst bewirten können, aber auch hier vermutet man eher den Sonnenschein als Erklärung. «Für den Montag habe ich viele Reservationen für draussen, auch am Abend», so Widmer. Und auch für Dienstag hat sich lediglich eine Gruppe angemeldet, um drinnen zu essen. Wie am Montag ist das Wetter sehr sonnig und es sind Höchsttemperaturen bis 24 Grad gemeldet.

Im Parktheater Grenchen hat Pächter Argim Asani nichts davon gemerkt, dass wegen den neuen Regelungen mehr Gäste kämen. Montag ist Ruhetag. Doch die Vorfreude ist gross, dass es am Dienstag richtig losgeht. «Wir hatten schon gleich nach der Kommunikation des BAG letzte Woche mehr Reservationen», erzählt Asani. Es kämen laufend Reservationen rein, auch grössere Grüppchen oder Teamanlässe. Die Leute hätten Freude, das merkt man. «Auch für uns ist es angenehmer zum Planen: Denn wenn es doch regnen sollte, kann man in die Innenräume verschieben.» In den letzten Wochen hingegen musste Asani Mitarbeiter aufbieten, die dann bei schlechtem Wetter doch wenig bis nichts zu tun hatten. «Mehr Aufwand als Ertrag», so der Parktheater-Geschäftsführer. Für die Öffnung sei man bereit wie kaum jemand sonst. «Wir Gastronomen kämpfen schliesslich seit fast 16 Monaten mit dieser Situation und erstellen Schutzkonzepte.»

Argim Asani, Pächter des Parktheaters Grenchen. zvg

«Die, die kommen, haben Freude», sagt Christoph Jeker vom Ochsen im Mümliswil. Man sei halt etwas weg vom Geschütz, am Mittag habe man nicht so viele Gäste. Aber auch in den Ochsen seien mehr Leute gekommen, als sonst – auch er tippt auf das Wetter. Drinnen sei fast niemand gesessen. «Draussen zu sitzen ist für die Gäste aber auch angenehmer, weil sie dort keine Maske tragen müssen und zu sechst am Tisch sitzen können.» Man habe bereits zahlreiche Reservationen für die erste Woche mit den neuen Regeln, freut sich Jeker. Bisher habe man das Personal nur in der Küche um eine Person aufgestockt. Denn seit dem Wochenende biete man wieder die ganze Menükarte an. «Das macht auch uns mehr Spass, wenn wir nicht immer nur Takeaway anbieten müssen», so der Ochsen-Wirt.