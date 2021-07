Kanton Solothurn: Unwetterschäden erreichen10 Mio. Franken

«Der Kanton Solothurn hat in den vergangenen Jahren einige grosse Wasserbauprojekte, zum Beispiel an der Aare und der Emme, erfolgreich umgesetzt», verneint SGV-Direktor Markus Schüpbach die Frage, ob die öffentliche Hand in Sachen Wasserschäden/Hochwasserschutz mehr unternehmen müsste. Zudem seien weitere Projekte – wie der Hochwasserschutz an der Dünnern – aktuell in Planung. Und: «Bei den Unwettern der letzten Wochen hat sich gezeigt: die grossen Wasserschäden wurden nicht durch Fliessgewässer verursacht, sondern durch Oberflächenabfluss.» Deshalb sei absehbar, «dass sich der Schwerpunkt künftig immer mehr zu kleinräumigeren Schadenereignissen» verschieben werde.

Will heissen, dass örtlich alles dafür getan werden muss, dass der Oberflächenabfluss – darunter versteht man den Anteil des Regenwassers, der bei besonders starken Niederschlägen oder übersättigtem Boden direkt auf der Geländeoberfläche abfliesst und dort zu Elementarschäden führen kann – verhindert oder in die richtigen Bahnen gelenkt wird. Hauseigentümer und -eigentümerinnen tun zudem gut daran, ihre Häuser mit Vorteil leicht erhöht und vor allem so zu bauen, dass kein Wasser durch Öffnungen ins Haus eindringen kann. Schüpbach weist darauf hin, dass die von der SGV unterstützte Website www.schutz-vor-naturgefahren.ch helfen könne, die gefährdeten Bereiche frühzeitig zu identifizieren. «Dann können gezielte Massnahmen getroffen werden, damit Oberflächenwasser keinen Schaden anrichtet.» Auch die SGV-Fachexperten würden bei Fragen rund um den Gebäudeschutz zur Verfügung stehen.

Wichtig sei, dass in der Ortsplanung der Gemeinden gestützt auf die stets weiterentwickelten kantonalen Gefahrenkarten besonders gefährdete Gebiete ausgeschieden würden, um zu vermeiden, dass dort noch Neubauten errichtet werden. (ums.)