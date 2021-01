Kanton Solothurn Regen und Schneeschmelze sorgen für Überschwemmungen und diverse Feuerwehreinsätze Wärmere Temperaturen, Schneeschmelze und Regen sorgen für viele Meldungen, die bei der Alarmzentrale der Kantonspolizei Solothurn seit Donnerstag eingegangen sind. Flüsse und Bäche kamen übers Ufer. 29.01.2021, 13.20 Uhr

Die Aare kommt in Olten übers Ufer. ot Überschwemmung im Lingeriz-Quartier in Grenchen Oliver Menge Die Feuerwehr säubert in Lüterkofen-Ichertswil eine Strasse Facebook Die Feuerwehr Lüterkofen-Ichertswil im Einsatz. Facebook Die Emme kommt ebenfalls sehr hoch. Rahel Meier Der Veloweg ist teilweise überflutet. Rahel Meier Der Limpach Facebook/Fabienne Meier

Seit Donnerstag hat es im Kanton Solothurn beinahe ununterbrochen geregnet. In diesem Zusammenhang bzw. mit der damit verbundenen Schneeschmelze gingen auf der Alarmzentrale der Kantonspolizei Solothurn zwischen Donnerstagmittag (12 Uhr) und Freitag Vormittag (10.30 Uhr) 37 Meldungen ein.

«Die meisten Meldungen betrafen eindringendes Wasser in Liegenschaften, die entsprechende Feuerwehraufgebote nach sich zogen», teilt die Kantonspolizei Solothurn mit. Vereinzelt seien auch verstopfte Schächte oder über Strassen fliessendes Wasser gemeldet worden. Zu «nennenswerten Vorkommnissen oder Verkehrsbehinderungen» sei es bislang aber nicht gekommen.

Die Feuerwehr Lüterkofen-Ichertswil war beispielsweise im Einsatz, um eine Strasse zu säubern:

Das viele Wasser hat auch steigende Fluss- und Bachpegel zur Folge. In Olten kommt die Aare übers Ufer. Grund für Aufregung besteht aber nicht. «Derzeit sieht es nicht so aus, als würden die Werte noch bedeutend ansteigen», meinte Oltens Feuerwehrkommandant Philipp Stierli auf Anfrage. Denn die Wetteraussichten würden im Grunde nicht so schlecht aussehen. Derweil schwappt die Aare beim "Aarebistro" über die Ufer, ein kleiner Teil des angrenzenden Fussweges ist knöcheltief geflutet. «Man könnte noch immer trockenen Fusses den Ländiweg erreichen», so Stierli. Doch der Weg ist wegen Bauarbeiten am Bahnhofquai gesperrt. Deswegen finden sich auch keine Fussgänger in unmittelbarer Umgebung zum Wildsauplatz.

In Messen liefen Keller voll

Im Limpachtal ist der Limpach über die Ufer getreten und hat Landwirtschaftsland überflutet. In der Gemeinde Messen mussten Feuerwehr und Werkhof am Donnerstagnachmittag ausrücken wegen Überschwemmungen. «Das Wasser konnte nicht mehr in die Schachtdeckeln ablaufen», so Reto Andres, Kommandant der Feuerwehr Messen. Daher lief es durch Gärten und teils auch in Keller. Wie der Feuerwehrkommandant auf Anfrage weiter sagt, sei es am Freitag, Stand Mittag, jedoch zu keinen weiteren Einsätzen gekommen.

In Grenchen gab es Überschwemmungen im Lingeriz-Quartier. Das gleiche Bild zeigte sich dort in den letzten Jahren schon zwei Mal. Die Feuerwehr wusste, was zu tun ist und konnte das Wasser durch die bestehenden Gräben kanalisieren. (ldu/rm/pks/hub)