Diplom dieser Französischlehrerin zählt im Kanton Solothurn nicht

Kanton Solothurn Tiefere Lohnklasse: Sie hat Französisch als Fremdsprache studiert – warum dieser Abschluss im Kanton nicht zählt Dass Berufserfahrung nicht gleich Berufserfahrung ist, zeigte jüngst das Beispiel eines Grenchner Lehrers, dessen Erfahrung an einer Privatschule im Kanton Solothurn nicht angerechnet wurde. Der Fall einer Französischlehrerin zeigt nun auch: Diplom ist nicht gleich Diplom. Noëlle Karpf 16.07.2021, 05.00 Uhr

Gross ist der Unterschied zwischen den Löhnen der Lehrpersonen – einen nicht unerheblichen Einfluss hat dabei, wo eine Person Berufserfahrung gesammelt, und welche Art von Diplom sie im Sack hat. Gaetan Bally

Lehrpersonen im Kanton Solothurn verdienen – im Vergleich zu anderen Kantonen – nicht schlecht. Was dafür ab und an zu reden gibt: Was einer Lehrperson, wenn sie eine Stelle anritt, alles angerechnet wird – und was nicht.

So erschien kürzlich ein Bericht über einen Grenchner Lehrer, der seit 8 Jahren unterrichtet hatte, und vor Stellenantritt dann erfuhr, dass er gleich viel verdienen wird, wie eine frisch ausgebildete Lehrperson. Dies, weil er seine Berufserfahrung mehrheitlich an einer Privatschule gemacht hat. Und dies wird Stand heute im Kanton nicht anerkannt.

Während die berufliche Erfahrung einen Einfluss darauf hat, in welche Erfahrungsstufe eine Lehrperson eingeteilt wird, bestimmt das Diplom über die Lohnklasse einer Lehrperson. Wer kein – oder nicht das richtige –Diplom hat, wird als Lehrbeauftragte angestellt, drei oder sechs Lohnklassen tiefer als eine Lehrperson mit dem richtigen Zertifikat.

Diesbezüglich hat sich eine Lehrerin aus der Region gemeldet, die eigentlich eine Stelle als Französischlehrerin im Kanton antreten wollte. Sie hat dann aber nicht unterschrieben. Wegen des Lohns.

20 Jahre Erfahrung und Diplom – aber nicht das richtige

Florence B., die nicht mit ganzem Namen in der Zeitung erscheinen möchte, ist 45 Jahre alt und unterrichtet bereits seit Jahren Französisch als Fremdsprache. An der Migrosklubschule etwa, aber auch an der Uni Lausanne und der Uni Zürich, hauptsächlich Erwachsene. Vor einem Jahr hat sie sich entschieden, auch Kinder zu unterrichten – an einer Primarschule im Kanton Bern.

Nur: Die Schweiz-französische Doppelbürgerin hat nicht das richtige Diplom. Auch wenn sie an der Universität Grenoble die «Maîtrise en didactique du français langue étrangère» gemacht hat – also einen Universitätsabschluss im Bereich Französisch als Fremdsprache.

Für die Anerkennung von Lehr-Diplomen ist die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) zuständig. Im dazugehörigen Reglement ist die Rede von «Lehrdiplomen einer kantonalen oder kantonal anerkannten Hochschule», die anerkannt werden können. Wer ein ausländisches Diplom hat, kann ein Gesuch einreichen – dann prüft die Konferenz, ob der Abschluss einem Schweizer Lehrdiplom gleichwertig ist; sprich anerkannt wird. Und das hat dann einen Einfluss darauf, wie der Lohn ausfällt.

Einen entscheidenden Einfluss. B. hat die erwähnte Stelle im Kanton nicht angenommen – wegen des Lohns. «Mein Beruf ist eine Leidenschaft», erklärt die 45-Jährige. «Aber es gibt Grenzen.» Die wurde offenbar beim Lohn über-, oder eben unterschritten. «Das war dann doch ein Schock für mich», erklärt B. «Meine Erfahrung, meine Kompetenzen – die sind einfach nichts wert.»

Einerseits stört sich die Französischlehrerin daran, dass die fast 20-jährige Unterrichtstätigkeit, wenn auch nicht an einer Volksschule, gemäss heutiger Gesetzesgrundlage nicht zählen. Diese Grundlage wird sich aber ändern; eine entsprechende Gesetzesänderung ist im Gange.

Anders sieht es punkto Lohnklasse und Diplom aus. Die Frage danach, ob es auch hier Anpassungen gebe, wird vom Volksschulamt verneint. Die EDK-Anerkennung bleibe der Massstab, informiert Yolanda Klaus. «Es ist nicht sinnvoll, wenn die Kantone hier eigene Regelungen einführen.»

Und auch Roland Misteli, Geschäftsführer vom Verband der Lehrpersonen im Kanton, äussert sich so:

«Wenn Diplome anerkannt werden, die fachlich und pädagogisch nicht dem qualitativen Standard entsprechen, ist das einerseits ungerecht allen Lehrpersonen gegenüber, die ein EDK-Diplom erworben haben oder erwerben, andererseits entwertet es natürlich die EDK-Diplome und damit die Studiengänge an den Pädagogischen Hochschulen, wenn ein minderwertiges Diplom zur selben Lohnklasse führen würde.»

2020: 816 Gesuche um Diplom-Anerkennung

Am Schluss betrifft das Thema nicht nur die studierte Französischlehrerin, sondern auch andere Lehrpersonen – oder eben Lehrbeauftragte. Die beispielsweise kein Heilpädagogikstudium abgeschlossen haben, aber als Fachperson dafür unterrichten. Oder als Fremdsprach-Lehrperson vor einer Klasse stehen dürfen, aber nicht den gleichen Lohn haben wie Kolleginnen und Kollegen – weil sie nicht das richtige Zertifikat haben. Diese beiden Beispiele werden erwähnt, weil gerade hier der Mangel besonders ausgeprägt ist, wie es auch Misteli vom LSO bestätigt.

Damit wird das ganze Thema schnell grösser und komplexer. Klar ist im vorliegenden Fall: Der Kanton hält die gesetzlichen Grundlagen ein und will künftig punkto Anrechnung von Erfahrung etwas weniger strenge Richtlinien.

B. arbeitet derzeit noch an ihrem Masterabschluss im Bereich Didaktik Französisch als Fremdsprache. Danach will sie das Lehrdiplom für die Sekundarstufe 2 nachholen. Bei der EDK habe sie sich indes bereits erkundigt; das Diplom kann nicht anerkennt werden, da es auch in Frankreich nicht 1:1 einem Lehrdiplom auf Volksstufe entspricht. Dafür, so erzählt B., hätte sie damals noch eine zusätzliche Prüfung ablegen müssen – damals, als sie noch nicht den Wunsch hatte, auch an der Primarschule zu unterrichten.