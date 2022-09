Solothurner Energieexperte: "Ängste der Leute sind spürbar"

Kanton Solothurn «Strommangel ist möglich»: Dennoch bleibt der Leiter der Solothurner Energiefachstelle zuversichtlich Urban Biffiger ist Leiter der Energiefachstelle im Kanton Solothurn. Im Gespräch erzählt er, was ihn an der aktuellen Lage beschäftigt, aber auch wo er Chancen und Möglichkeiten sieht. Und er verrät, was sein grosser Wunsch wäre in der momentan schwierigen Situation. Thaddäus Braun Jetzt kommentieren 17.09.2022, 05.00 Uhr

«Die Ängste der Leute sind spürbar», sagt Urban Biffiger. Tom Ulrich

Gut gelaunt und mit einem breiten Walliser Deutsch gibt er dossiersicher Antwort auf alle Fragen. Urban Biffiger ist Leiter der Energiefachstelle im Kanton Solothurn. Ob gewollt oder nicht, ist er aktuell eine gefragte Person. «Die Ängste der Leute sind schon spürbar. Es rufen mehr an, die sich über die Entwicklungen informieren wollen», erzählt Biffiger.

Mit Energie aufgewachsen

Es scheint jedoch, als sei er gewappnet für diese Aufgabe. Hat sich doch sein Leben lang alles um das Thema Energie gedreht: Nach seiner Jugend in einem Kraftwerkdorf im Kanton Wallis absolvierte er eine Berufslehre bei der Lonza. Danach studierte er Maschinenbau und schliesslich packte ihn das Fernweh: Also arbeitete er sieben Jahre lang in Europa und den USA im Kraftwerkbau.

Nach seiner Rückkehr in die Schweiz zog es Biffiger, nach ein paar Jahren in der Energiewirtschaft, bald schon in die Verwaltung. Im Kanton Aargau baute er die Sektion Energiewirtschaft auf. Seit 2017 leitet er die Energiefachstelle in Solothurn.

Der kurze Streifzug durch seinen Lebenslauf zeigt: Urban Biffiger kann auf einen reichlich gefüllten Rucksack mit Erfahrungen zurückgreifen. «Das Thema Energie ist so vielfältig, dass ich auch nach all den Jahren, wenn ich meine, etwas verstanden zu haben, immer noch dazulerne», erklärt Biffiger die Faszination für seinen Beruf.

Eine Strommangellage ist nicht gewiss

«Die Vielschichtigkeit und die Abstraktheit der Thematik Energie und Strom macht es wohl auch im Moment, im Strudel der dauernden Nachrichten über die drohenden Strommangellage ,schwieriger für die Leute», meint Biffiger. Was meint denn der Experte: Wird es im Winter an Strom mangeln?

«Das ist sehr schwierig zu sagen. Ich würde aber lügen, wenn ich sagen würde, dass wir ganz sicher genug Strom haben werden. Allerdings stimmt es mich zuversichtlich, wenn ich sehe, wie viel sich aktuell am Tun ist.»

So laufen auf Bundes- und Kantonsebene einige Projekte, die schon sehr viel helfen. So sei die gross angelegte Kampagne zum Stromsparen ein wichtiger Schritt. «Mein grosser Wunsch wäre aber, dass Frankreich bei der Wartung seiner Atomkraftwerke vorwärtsmachen und man somit in Europa weniger Gas zur Stromproduktion brauchen würde», sagt Biffiger.

«Es wird Härtefälle geben»

Aber es sei klar, dass man sich mit der Realität und der heutigen Situation auseinandersetzen müsse. Und die heisst nun mal: steigende Preise für Energie. Der Umgang damit sei allerdings für die Kantonsverwaltung relativ schwierig, da man Energiepolitik immer gesamthaft anschauen muss. Und für die Schweiz massgebend seien auch Entscheidungen in Brüssel, welche als Kanton Solothurn schwer beeinflussbar seien.

Hier wird der sonst sehr aufgestellte Biffiger ernst:

«Es gibt auch hier im Kanton Solothurn bereits Unternehmen, die Probleme haben. Deswegen wird es im Herbst wohl auch bereits Härtefälle geben, die zu behandeln sind.»

Um darauf bestmöglich vorbereitet zu sein, hat der Kanton einen Sonderstab Energie eingesetzt. Dabei sei seine Fachstelle zwar nur indirekt vertreten, aber er verspreche sich schon eine gewisse Sicherheit für die Unternehmen.

Energiegesetz nicht vor 2023

Neben diesen kurzfristigen Sorgen gibt es im Kanton Solothurn auch langfristig grosse Herausforderungen: Nirgends wird pro Quadratmeter Wohnfläche so viel CO 2 verbraucht und auch in Sachen Effizienz im Gebäudebereich ist Solothurn das Schlusslicht.

Kommt hinzu, dass der Kanton sehr viele energieintensive Industrie- und Gewerbezweige beheimatet, die von der aktuellen Krise besonders stark betroffen sind. Obendrauf kommt: 2018 hat die Solothurner Stimmbevölkerung einer Erneuerung des veralteten Energiegesetzes eine Absage erteilt.

Wie gedenken sie all diese Probleme anzugehen, Herr Biffiger? «Anfang Juni haben wir das Energiekonzept vorgestellt. Die Energiefachstelle war dabei federführend. Und ich denke, wir konnten einen sehr guten Kompromiss finden», so Biffiger. So sei dem Konzept ein reger Austausch mit den Stakeholdern vorausgegangen. Dementsprechend sei es nun auch für alle verträglich: 3 Vorschriften stünden 17 Fördermassnahmen gegenüber.

Eine wichtige Massnahme darin sei die Verpflichtung, auf Neubauten Fotovoltaikanlagen anzubringen. Dies sei auch nötig, denn wenn man Netto-Null bis 2050 erreichen will, müssen jährlich etwa 1500 Öl- und Gasheizungen ersetzt werden. «Da sind wir auch auf Kurs», zeigt sich Biffiger zuversichtlich. Erst im neuen Jahr hingegen dürfte der Vorschlag für ein neues Energiegesetz erwartet werden.

Zurück in die Gegenwart. Wie wird der Energiefachmann Strom sparen? «Ich war schon immer etwas vorsichtig mit meinem Stromverbrauch. Mit so einfachen Dingen wie das Licht immer ausschalten oder auch öfters duschen statt baden, liegt bei mir sicher noch was drin. Wenn alle etwas genauer auf den Verbrauch schauen, kann schon viel erreicht werden», sagt Biffiger.

