Kanton Solothurn Steuerfüsse 2021 rückläufig, auch Gebühren sinken leicht Der Steuerbezug der Solothurner Einwohnergemeinden für das laufende Jahr ist erneut gesunken. Er liegt im Mittel bei 116,9 Prozent und ist damit um 0,4 Prozentpunkte unter dem Wert des vergangenen Jahres. Joel Dähler 21.04.2021, 10.55 Uhr

Der Steuerfuss der Solothurner Gemeinden ist erneut rückläufig (Symbolbild). Hanspeter Baertschi

Der durchschnittliche Steuerfuss für natürliche Personen im Kanton Solothurn beläuft sich neu auf 116,9 Prozent (–0,4 Prozentpunkte). Bei 41 der 107 Gemeinden liegt der Steuerbezug unter diesem Durchschnittswert, in den verbleibenden 66 Gemeinden darüber. Damit liegen zwischen der Gemeinde mit dem tiefsten und dem höchsten Steuerfuss 75 Prozentpunkte. Der am häufigsten bezogene Wert liege wie im Vorjahr bei 125 Prozent, so die Solothurner Staatskanzlei. Den tiefsten Steuerfuss (65 Prozent) weist die Gemeinde Kammersrohr aus, den höchsten (140 Prozent) die Gemeinde Holderbank.