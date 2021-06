Kanton Solothurn Spiel auf Zeit: Gesuch um Akteneinsicht zu überhöhten Leistungsboni bleibt nach mehr als einem Jahr unbeantwortet Solothurner SVP-Kantonsrat Rémy Wyssmann ist wieder einmal sauer auf die Verwaltung. Mit Berufung auf das Öffentlichkeitsprinzip verlangte er die Herausgabe von Akten zum Fall von überhöhten Leistungsboni. Man kann nicht sagen, dass die Herausgabe verweigert wird, das entsprechende Gesuch ist bis jetzt nicht einmal beantwortet. Eine solche Verschleppung will Wyssmann nun gesetzlich unterbinden. Urs Moser 05.06.2021, 05.00 Uhr

Symbolträchtig «zugeknöpft»: Das für Sanierungsarbeiten verhüllte Rathaus erinnert derzeit an ein Werk des vor einem Jahr verstorbenen «Verpackungskünstlers» Christo. Hanspeter Bärtschi

Schon mehrfach ist es Rechtsanwalt und SVP-Kantonsrat Rémy Wyssmann gelungen, mit Berufung auf das Öffentlichkeitsprinzip im Informations- und Datenschutzgesetz die Herausgabe von Dokumenten zu erzwingen, die Amtsstellen unter Verschluss halten wollten. Man könnte sagen, die Regierung mit entsprechenden Transparenzforderungen und Schlichtungsverfahren bei der Beauftragten für Information und Datenschutz auf Trab zu halten, ist ihm schon fast zur Obsession geworden.

Wobei auf Trab halten ein grosses Wort ist. In einem Fall hat sich nämlich seit über einem Jahr nichts mehr bewegt. Damit bleibt auch die Frage offen, ob die unter Verschluss gehaltenen Unterlagen dazu brisante Informationen bergen könnten, bei deren Kenntnis die Auszahlung von zu hohen Leistungsboni nicht so schnell vom Tisch gewesen wäre.

Der streitbare Kantonsrat will sich das einmal mehr nicht bieten lassen und wird in der nächsten Session einen Vorstoss einreichen, der die Verschleppung von Datenherausgabegesuchen unterbinden soll.

Die Sache mit den zu hohen Boni schien vom Tisch

Die Geschichte der aktuellen Auseinandersetzung begann im November 2019, als der Regierungsrat in Beantwortung einer Anfrage von FDP-Kantonsrat Urs Unterlerchner bestätigte, dass dem früheren Direktor der Gebäudeversicherung (nicht zu verwechseln mit dem amtierenden Direktor Markus Schüpbach, der sich um das Solothurner Stadtpräsidium bewirbt), zu hohe Leistungsboni ausbezahlt worden waren. Nicht nur ihm, es gab weitere Fälle, auch bei einem Gericht.

Es ging zwar um verhältnismässig kleine Beträge, beim Ex-Direktor der Gebäudeversicherung um einen Leistungsbonus jeweils «im tiefen vierstelligen Bereich» in den Jahren 2015, 2016 und 2017, bei einer Gerichtsschreiberin und einer Kanzleiangestellten ging es bloss um einmalig einige hundert Franken. Aber: Die maximalen Leistungsboni in der Verwaltung und den öffentlich-rechtlichen Anstalten sind nun einmal rechtlich limitiert.

Im Fall der Gebäudeversicherung mussten sie von der damaligen Regierungsrätin Esther Gassler als Präsidentin der Verwaltungskommission von Amtes wegen abgesegnet werden. Und beim betreffenden Amtsgericht (bis jetzt ist nicht bekannt, um welches es sich handelt) wurden die Zahlungen zunächst trotz Intervention des Personalamtes nicht korrigiert beziehungsweise zurückgefordert. Da stellte sich schon die Frage, mit welcher Kenntnis der Sachlage die Boni genehmigt worden waren und vor allem, ob sich im Kanton Solothurn ausgerechnet die Gerichte ungestraft über das Recht stellen können.

Der damalige Obergerichtspräsident und damit Präsident der Gerichtsverwaltungskommission Daniel Kiefer konnte die Wogen gerade noch rechtzeitig glätten, indem er versprach, die entsprechenden Beträge würden selbstverständlich zurückgefordert, nachdem man vom Sachverhalt erfahren habe.

Zuständigkeit unklar Der Ball wird hin- und hergespielt Die Sache sei an die Parlamentsdienste gewiesen worden, hiess es im Februar 2020. Tatsächlich scheint aber bis jetzt nicht geklärt, wer nun für die Bearbeitung des Gesuch um Akteneinsicht in Sachen Leistungsboni verantwortlich ist. Auf eine Anfrage zum Stand der Dinge schien sich der neue Ratssekretär Markus Ballmer jedenfalls auf Anhieb nicht bewusst, welche Pendenz er hier bei seinem Amtsantritt übernommen hat. Schliesslich dann tatsächlich die Auskunft, dass er die falsche Anlaufstelle sei: «Die Parlamentsdienste sind nicht am Verfahren beteiligt.» Zum jetzigen Zeitpunkt sei offen, inwieweit auch Organe des Kantonsrats in diese Fragestellungen mit einbezogen werden und/oder diesbezüglich Entscheide treffen werden. Also was nun? Erneute Rückfrage bei Staatsschreiber Andreas Eng. Seine Erklärung zum Stand des Verfahrens fällt denkbar knapp aus: «Die Zuständigkeit ist immer noch ungeklärt und deshalb gibt es auch noch keine Stellungnahme.» (mou)



Das war im Dezember 2019. Im März 2020 erklärte der Regierungsrat in der Antwort auf eine weitere Anfrage von Kantonsrat Unterlerchner, dass ihm eine weitergehende Information der Öffentlichkeit zu der Sache «weder zielführend noch notwendig» schien. Damit war der Fall erledigt, er warf politische keine Wellen mehr.

Gesuch um Akteneinsicht bis jetzt nicht beantwortet

Aber man hatte eben wieder einmal die Rechnung ohne Kantonsrat Wyssmann gemacht. Er verlangte die Herausgabe verschiedener Dokumente zu der Angelegenheit. Da sind etwa ein Bericht der Finanzkontrolle, in dem schon 2018 auf die Vorkommnisse aufmerksam gemacht wurde; ein Rechtsgutachten, das die Verwaltungskommission der Gebäudeversicherung zuhanden der Geschäftsprüfungskommission des Kantonsrats in Auftrag gegeben hatte; ein Schreiben des Personalamts an die Geschäftsprüfungskommission zur Überprüfung aller Bonuszahlungen in der Verwaltung, den Gerichten, den kantonalen Schulen und den kantonalen Anstalten in den Jahren 2016 bis 2018 und die zunächst erfolglose Intervention des Personalamts bei dem einen Gericht.

Anwalt Rémy Wyssmann

Hansjoerg Sahli

Von Staatsschreiber Andreas Eng wurde Wyssmann beschieden, man habe die Bearbeitung seiner Eingabe an die Parlamentsdienste gewiesen. Das war Ende Februar 2020. Eine Antwort auf sein Gesuch hat er aber bis jetzt nicht, obwohl die zuständige Behörde von Gesetzes wegen verpflichtet wäre, «so rasch als möglich» dazu Stellung zu nehmen.

Der Ball liegt jetzt bei der Beauftragten für Information und Datenschutz, wo Wyssmann dann schon im April 2020 das für solche Fälle vorgesehene Schlichtungsverfahren beantragte. Doch offenbar beisst auch sie im Rathaus nicht auf Solothurner Jurakalk, sondern harten Granit: Der Eingang des Schlichtungsgesuchs wurde am 1. Mai 2020 von ihrer Stelle bestätigt, mit der Bitte an den Regierungsrat um Mitteilung, wer ihn in dieser Sache vertritt. Dieser Bitte ist bis jetzt niemand nachgekommen.

Die Verschleppung gesetzlich unterbinden

«Über ein Jahr zuwarten, bis sich die Regierung zu einer Antwort geziemt, ist unzumutbar»,

ärgert sich Kantonsrat Wyssmann. Die Bürgerinnen und Bürger müssten schliesslich ihre Steuererklärung auch innert Frist einreichen, sonst drohe ihnen die Zwangsveranlagung.

In der nächsten Session werde er deshalb einen Vorstoss einreichen, der die Implementierung einer Erledigungsfrist für die Behörden im Informations- und Datenschutzgesetz verlangt, kündigt Wyssmann an. Analog zum Gesetz auf Bundesebene soll diese 40 Tage betragen. Und: Erfolgt innerhalb dieser Frist keine gutheissende oder ablehnende Stellungnahme, soll der Anspruch auf Datenherausgabe als anerkannt gelten.