Kanton Solothurn Die Solothurner Spitäler kämpfen immer noch mit Personalmangel – jetzt gibt es aber erstmals leicht zuversichtliche Töne Weil Pflegepersonal fehlt, können sowohl im Bürgerspital Solothurn wie auch im Kantonsspital Olten nicht sämtliche Betten betrieben werden. Mit der Folge, dass Patientinnen und Patienten teilweise in andere Kantone verlegt werden müssen. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 06.11.2022, 11.59 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die soH kämpft mit Personalmangel – auch im topmodernen Neubau in Solothurn. Hanspeter Bärtschi

Neulich schilderte ein Leserbriefschreiber in dieser Zeitung einen Vorfall beim Bürgerspital Solothurn: Ein naher Verwandter wurde mit Fieber eingeliefert und ohne Diagnose nach Hause geschickt. Drei Tage später landete die Person auf dem Notfall. Eine Hirnhautentzündung wurde diagnostiziert. Nur behandelt werden konnte der Mann nicht in Solothurn. Es habe kein freies Bett gehabt. Der Mann musste in ein Spital im Kanton Aargau transferiert werden.

Das Problem sind nicht die Betten an sich – von denen hat es im Bürgerspital Solothurn genug. Das Problem ist das fehlende Personal – insbesondere in den Pflegeberufen –, um alle Betten zu betreiben.

Von den 231 Betten im Bürgerspital waren im Oktober zwischen 180 und 200 tatsächlich auch in Betrieb, erklärt Oliver Schneider, Leiter Kommunikation der Solothurner Spitäler (soH). An manchen Tagen seien alle diese Betten belegt gewesen. An manchen seien aber auch bis zu 20 frei gewesen.

Grundsätzlich hält er fest: Die soH ist für die medizinische Versorgung der Solothurnerinnen und Solothurner zuständig. Diese soll, wenn immer möglich, vor Ort erfolgen. Ist dies nicht möglich, werden Patientinnen und Patienten in ein anderes Spital verlegt – was allerdings in beide Richtungen geschieht. Schneider:

«Verlegungen dieser Art respektive Personalknappheit gab es situativ bereits vor der Pandemie und sind in Spitälern nichts Neues.»

Auch in Olten fehlt Personal

Auch im Kantonsspital Olten musste die Anzahl Betten ans verfügbare Personal angepasst werden. Jedoch nicht so stark wie in Solothurn, wie Schneider schreibt. Einzig im kleinsten Spital im Kanton, in Dornach, kam es zu keinen «Bettenschliessungen».

Auch im Kantonsspital Olten können nicht alle Betten betrieben werden. Bruno Kissling

Die Personalknappheit wirkte sich auch auf die Eingriffe aus. So mussten im Sommer manche nicht dringliche Operationen verschoben werden. Mittlerweile schlägt die soH wieder leicht zuversichtlichere Töne an:

«Dank guter Planung und Flexibilität aller Beteiligten haben wir so gut wie keine Einschränkungen, die sich auf die Patientinnen und Patienten und die Behandlungen auswirken.»

Dringliche Eingriffe konnten sowieso jederzeit durchgeführt werden.

Wie viele Personen oder Stellenäquivalente in etwa fehlen, um wieder im Normalbetrieb arbeiten zu können, kann die soH nicht beziffern. Die wenig aussagekräftige Erklärung: «Wir handeln situationsbedingt.» Was das bedeuten soll? Die soH entscheide situativ, «ob wir zur Überbrückung mit Temporärmitarbeitenden zusammenarbeiten, um die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung in der geforderten Qualität sicherzustellen».

Wie viele weitere Personen verlassen den Job?

Dazu kommt, dass nicht nur die unbesetzten Stellen ein Problem sind. Sondern dass aufgrund der hohen Belastung weitere Angestellte erkranken oder aber den Beruf verlassen. Wodurch sich die Belastung für die Verbliebenen wiederum erhöht. Ein Teufelskreis.

Insbesondere, da der Stellenmarkt im Gesundheitswesen «annähernd ausgetrocknet» sei, so Schneider. Man fahre eine verstärkte Marketingkampagne und werde diese künftig noch weiter ausbauen. Zudem habe sich gezeigt, dass das Bonus-Programm «Mitarbeiter werben Mitarbeiter» ein effizientes Instrument sei.

Wenn ein Angestellter oder eine Angestellte der soH es schafft, eine Fachperson anzuwerben, erhält der- oder diejenige einen Bonus von 1500 Franken. Diese Kampagne läuft nach wie vor. Schneider:

«Dank der verschiedenen Kampagnen und Massnahmen haben wir einige Lücken schliessen können und können jetzt im Bürgerspital Solothurn auch mehr Betten öffnen.»

So seien in Solothurn aktuell wieder «deutlich über 200 Betten» in Betrieb.

Solothurner SP fordert Massnahmen

Auch die Politik ist mittlerweile dabei, etwas gegen den Pflegenotstand zu unternehmen. Auf Bundesebene ist da die Pflege-Initiative, die vor rund einem Jahr angenommen wurde, bei der es aktuell um die Umsetzung geht.

Und geht es nach der Solothurner SP, soll auch der Kanton seinen Beitrag leisten. Sie hat einen Auftrag eingereicht, dass der Kanton eine Ausbildungsoffensive ausarbeiten soll. Konkret sollen etwa die Weiterbildungskosten für angehende Expertinnen und Experten für Anästhesie-, Intensiv- und Notfallpflege bis 2026 vollständig übernommen werden. Denn in diesen Bereichen bestehe ganz besonders Bedarf nach Personal.

Im Kanton Solothurn bezahlt heute die soH diese Weiterbildungskosten. Die Regierung kann sich gut vorstellen, diesen Betrag (geschätzt rund eine halbe Million Franken) zu übernehmen, wie sie in ihrer Antwort auf den Vorstoss schreibt.

Gleichzeitig möchte sie aber die soH verpflichten, denselben Betrag ebenfalls in die Aus- und Weiterbildung zu investieren. Beispielsweise, indem die Pensen von Berufsbildnerinnen und Berufsbildnern aufgestockt würden. Voraussichtlich diese Woche wird sich der Kantonsrat mit dem Geschäft befassen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen