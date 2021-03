Kanton Solothurn «Schritt in die richtige Richtung»: Das hat der Kanton im Bereich Behinderung für die nächsten Jahre geplant Auch Menschen mit Behinderung sollen im Kanton Solothurn entscheiden können, wie sie leben. Im Heim - oder alleine in einer Wohnung mit Unterstützungsangeboten. Der Kanton hat einen ersten Entwurf für die Angebotsplanung der kommenden Jahre erstellt. Noëlle Karpf 25.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Geschützte Werkstättenplätze aber auch Heimplätze gibts schon lange im Kanton Solothurn. Künftig will der Kanton aber auch flexiblere Angebote - vor allem für diejenigen Menschen, für die die starre Heimplatzierung keine Option mehr ist. Hanspeter Bärtschi

Inhaltsverzeichnis

Worum geht's bei der «Bedarfsanalyse und Angebotsplanung 2024 über die stationären Angebote für erwachsene Menschen mit Behinderung»?

Der Kanton ist für die Angebote für Menschen mit Behinderung zuständig. Im stationären Bereich geht's um: Wohnheime - in welchen Menschen mit Behinderung leben, Werkstätten - in welchen Menschen mit Behinderung arbeiten und Lohn erhalten, Tagesstätten - in welchen Menschen mit Behinderung eine Struktur erhalten, beschäftigt aber nicht bezahlt werden.

Wie viele Angebote gibt es heute?

Im ganzen Kanton verteilt gibt es 1313 Plätze im Bereich Wohnen, 1071 Plätze im Bereich Tagesstätten und 1998 Werkstatt-Plätze. Die Anzahl Plätze will der Kanton bis ins Jahr 2024 um jeweils drei bis fünf Plätze pro Bereich erhöhen.

Warum braucht es diese Planung?

Der Kanton stellt dadurch einerseits sicher, dass es genug Plätze gibt - und, dass es nicht zu viele gibt. Denn: Damit Heime «rentieren», müssen Plätze auch gebucht werden. Gleichzeitig will der Kanton mit der Planung erreichen, dass das Angebot auch dem Bedarf entspricht.

In welche Richtungen geht die Planung in den nächsten Jahren?

Wie erwähnt ist eine geringe Erhöhung Plätze vorgesehen, bei der Planung gehts also drum, dass es sicher genügend Plätze im stationären Bereich gibt. Gleichzeitig ist auch die Durchlässigkeit zwischen stationären und ambulanten Angeboten ein grosses Thema. Stationäre Angebote - Heimplätze beispielsweise - gibt es schon seit Jahren. Immer mehr Menschen möchten aber nicht so leben; oder nicht nur so. Sondern entweder selbstständig mit etwas Unterstützung in ihrer Wohnung, oder in einer Form dazwischen - in einer betreuten Wohngruppe etwa. «Es braucht am Schluss eine ganze Palette an Angeboten», erklärt es Sandro Müller, Leiter des Amtes für soziale Sicherheit.

«Es wird darauf hingearbeitet, dass jede Person selbstbestimmt entscheiden kann, wie sie wohnen möchte - und dann die Unterstützung erhält, die sie braucht.»

Warum ist genau das heute noch nicht Standard?

Institutionelle Angebote sind schon viel länger verankert als ambulante Angebote. Es wird auch immer stationäre Plätze, wie etwa in Heimen, brauchen. Aber: ambulante Angebote - beziehungsweise Angebote zwischen den beiden Bereichen - werden immer wichtiger. Diese Öffnung braucht aber Zeit.. Zudem muss das ganze auch finanziert werden: Zuvor waren die Gemeinden für die ambulanten Angebote im Bereich Behinderung zuständig. Das hat sich per 1. Januar geändert. Nun ist der Kanton verantwortlich. Während im stationären Bereich nicht nur klar ist, was ein Platz kostet, sondern auch, wie sich der Kanton daran beteiligt, gibt es solche Regelungen für den ambulanten Bereich nicht abschliessend. «Wir starten nicht bei null», sagt Müller zwar. Schon heute gibt es Begleitungen, die Menschen mit Behinderung, die alleine leben, buchen können. Was fehlt ist ein klares, übergeordnetes Konzept über die Angebote, deren Ausrichtung, derer Preise - und wie die Finanzierung im Detail aussehen soll. Was auch problematisch sein kann: Heime müssen zu einem gewissen Grad ausgelastet sein, damit sie rentieren. Und: Es ist auch für Institutionen schwierig, flexibel zu sein. Tritt jemand aus einem Heim aus, kann dieser Platz sicher nicht ewig frei behalten werden - für den Fall, dass diejenige Person dann doch nicht alleine wohnen möchte oder kann. «Das kann sicher ein Hindernis sein», meint Müller. Aber: «Am Schluss müssen einfach alle mitziehen: Der Kanton gibt die Richtung vor mit seiner Planung, dann braucht es auch die Institutionen, die mitziehen - und die Betroffenen selbst, die ihre Bedürfnisse äussern.»

Es geht bei der Planung um stationäre Angebote. Warum kommt der Begriff ambulant dennoch vor?

Weil der Kanton bisher nur für den stationären Bereich zuständig war. Gleichzeitig will er auch im ambulanten Bereich vorwärtsmachen und plant, auch dort eine Strategie zu erarbeiten. Ab 2025 will man beides zusammennehmen und für beide Bereiche eine Planung machen.

Stationär-Ambulant - welche anderen Dinge beschäftigen den Kanton im Bereich Angebotsplanung?

Wie die Gesellschaft älter wird, so gibt's auch immer mehr ältere Menschen mit Behinderung. Speziell auf sie zugeschnittene Angebote gibt's nicht. Der Kanton sieht sich aber hier als Vermittler: Man will auf die Lücke hinweisen, und gemeinsam mit Institutionen und Organisationen Lösungen erarbeiten. Das können etwa ganze Abteilungen für den Bereich Alter und Behinderung in einem Heim sein - oder Fachpersonen aus dem jeweiligen Bereich, die eine Institution unterstützen. Dann ist im Rahmen der Planung auch aufgefallen: Es gibt immer mehr Menschen mit psychischen Leiden, die eine IV-Rente erhalten - und unter Umständen von einem Angebot für Menschen mit Behinderung Gebrauch machen. Warum gerade in diesem Bereich die Zahlen so ansteigen, kann auch die IV-Stelle nicht erklären.

Wie ist das Feedback auf das Papier?

Positives Echo gibt's vom Verein Selbstbestimmung Solothurn. Präsident Achim Bader schreibt, man fordere eine vollumfängliche, selbstbestimmte und inklusive Teilhabe am Leben. «Es liegt auf der Hand, dass es darum auch in den beiden Themenbereichen ‹Wohnen› und ‹Arbeit› grosser Veränderung bedarf», so Bader weiter. Der vorliegende Entwurf stimme nun einmal positiv - und endlich sei offenbar auch angekommen, dass man Menschen mit Behinderung als Expertinnen und Experten für deren eigenes Leben anerkenne. «Das Papier geht in die richtige Richtung», sagt Stephan Oberli, Präsident von INSOS Solothurn - Branchenverband der sozialen Institutionen für Menschen mit Behinderung. Damit man dann auch in der Praxis weiter in Richtung Inklusion geht, müssten dann aber alle Player mitwirken. Inklusion verfolgt laut Müller auch der Kanton. Im Bereich Wohnen, Arbeiten, Freizeit - nur wenn Inklusion im Alltag gelebt werde, könne sie erreicht werden. Vorurteile, mit denen sich immer noch viele Menschen mit Behinderung konfrontiert sehen, müssten abgebaut werden.

Und hat der Kanton auch Menschen mit Behinderung einbezogen?

Ja, zum ersten Mal wurden sogenannte Hearings bei Menschen mit Behinderung durchgeführt. Das heisst, ihre Meinungen und Forderungen flossen in das Papier mit ein. «Wir haben die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert - für mich ist deshalb klar, dass wir diese Angebote nur planen können, indem wir auch Menschen mit Behinderung miteinbeziehen», sagt Müller.

Wie geht's weiter?

Der Kanton wird die Stellungnahmen, die im Rahmen der Vernehmlassung eingegangen sind, berücksichtigen. Die Angebotsplanung wird anschliessend vom Kantonsrat abgesegnet werden müssen, bevor der Kanton und dann vor allem die einzelnen Institutionen diese umsetzen.