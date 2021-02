Kanton Solothurn Revidiertes Polizeigesetz: Das steht in der 58-seitigen Beschwerde ans Bundesgericht Auch wenn die Solothurnerinnen und Solothurner dem revidierten Polizeigesetz deutlich zugestimmt haben: Juristisch ist der Fall umstritten, wie eine Beschwerde ans Bundesgericht zeigt. Balz Bruder 04.02.2021, 05.00 Uhr

"Stop" für die neuen Möglichkeiten, die das revidierte Gesetz der Polizei in die Hand gibt, finden Beschwerdeführer, die ans Bundesgericht gelangen.

Scharfes Geschütz gegen das Kantonspolizeigesetz, das der Solothurner Souverän in einer Referendumsabstimmung am 29. November mit grosser Mehrheit sanktioniert hat: Dieser Zeitung liegt die 58-seitige öffentlich-rechtliche Beschwerde gegen die Änderung des Gesetzes vor. Dabei geht es um eine sogenannte abstrakte Normenkontrolle, mit der die Rechtmässigkeit des Erlasses höchstrichterlich geprüft wird.

Das ist ein schwerer Schlag für die Regierung, die am 12. Januar beschlossen hat, das revidierte Gesetz Anfang März in Kraft zu setzen. Damals noch in Unkenntnis der Beschwerde, die vom 19. Januar datiert. Ob das Gesetz tatsächlich im kommenden Monat gelten wird, ist derzeit noch offen. Advokat Markus Husmann aus Liestal, der die aus dem Kanton Solothurn stammenden Beschwerdeführer vertritt, hat zum heutigen Zeitpunkt auf einen Antrag auf aufschiebende Wirkung verzichtet, könnte diesen aber jederzeit stellen, wenn es sich als notwendig erweisen sollte.

Regierung soll Inkraftsetzung sistieren

Der Baselbieter Rechtsanwalt hofft einstweilen darauf, dass die Regierung ein Einsehen haben wird – ähnlich wie im Kanton Bern. Nachdem eine Beschwerde gegen das dortige Polizeigesetz eingereicht worden war, setzte die Regierung die Inkraftsetzung aus eigenem Antrieb aus. Ein Schritt, der sich insofern als richtig erwies, als das Bundesgericht in der Folge eine Vielzahl der vorgesehenen Bestimmungen aufhob.

Just dies müsste nach Ansicht der Beschwerdeführer auch im Fall des Solothurner Polizeigesetzes so geschehen. Ob verdeckte Observation, verdeckte Vorermittlung, verdeckte Fahndung, automatisierte Fahrzeugfahndung oder Drohnenverbot: Die Bestimmungen sollen samt und sonders aufgehoben werden. Nach Ansicht der Beschwerdeführer werden das Grundrecht auf persönliche Freiheit sowie das Recht auf Privatsphäre und informationelle Selbstbestimmung ebenso verletzt wie das Fernmeldegesetz.

Wörtlich heisst es in den Ausführungen zur verdeckten Vorermittlung, die zur Erkennung und Verhinderung von Verbrechen und Vergehen angeordnet werden kann, wenn aufgrund konkreter Anhaltspunkte angenommen werden kann, dass eine strafbare Handlung vor der Ausführung steht: «Die Bestimmungen schaffen in einem hochsensiblen Bereich eine erhebliche Missbrauchsgefahr, begründen eine nicht gerechtfertigte Wertungsinkongruenz» – also eine Diskrepanz mit übergeordnetem Recht - «zudem fehlt es an angemessenen und wirksamen Kontroll- und Beschwerdemöglichkeiten.»

Auch politische «Beweise»

Interessanterweise zieht Advokat Husmann bei seinen Erwägungen nicht nur Rechtliches ein, sondern reflektiert auch die kantonsrätliche Debatte, in der die zuständige Regierungsrätin Susanne Schaffner ebenso wie die Unterstützer der Vorlage aufschlussreiche Ausführungen über die extensive Auslegung der Bestimmungen machten.

Zum Beispiel in Bezug auf die Anwendbarkeit für nicht zugängliche Internet-Plattformen, Chat-Rooms sowie verschlüsselte Kommunikationsdienste. Das war und ist zwar explizit der Wille des Gesetzgebers – nur steht das so im Erlass selbst. Just dies müsste laut Husmann aber ebenso der Fall sein wie die hinreiche Einschränkung des Anwendungsbereichs. Dieser ist aufgrund der Unbestimmtheit der Tatbstandselemente sehr weit gefasst.

Die Kritik der Beschwerdeführer erfasst in ähnlicher Weise auch die verdeckte Fahndung und Observation. Kritisiert werden nicht nur die Eingriffe in die Grundrechte, sondern auch die Verfahrenswege und der Rechtsschutz. Insgesamt entsteht bei der Lektüre der Beschwerde das Bild eines Erlasses, der im Faustschen Sinn das Gute, den Schutz nicht zuletzt von Kindern vor Missbrauch im Netz beispielsweise, will - und das Böse schafft, in diesem Fall den unzureichend gewährleisteten Schutz der Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger beziehungsweise vor missbräuchlichen und unzureichend begründeten polizeilichen Eingriffen. Oder, um ein geflügeltes Wort aus dem Abstimmungskampf zu bemühen: Die Ankunft des Überwachungsstaats als wahren Sinn des Gesetzes.