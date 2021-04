Kanton Solothurn Pro Natura will mit Fakten gegen die Kritik an der Luchspopulation kämpfen Die Luchspopulation im Kanton Solothurn ist leicht gewachsen, für die nächste Pachtperiode der Jagdreviere wird das Raubtier deshalb neu wieder als «wertvermindernder Faktor» einbezogen. Rebekka Balzarini 12.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Luchs ist schon seit langem zurück im Kanton, für die nächste Pachtperiode der Jagdreviere 2021–2028 wird der Luchs als «wertvermindernder Faktor» einbezogen. Bild: Zvg

Er tappte in den vergangenen Jahren immer wieder in die Fotofallen in der Region: der Luchs. Mittlerweile leben im nördlichen Jura rund 2.55 Luchse pro 100 Quadratkilometer. Das ergab ein Fotofallen-Monitoring im Winter vor zwei Jahren. Die Zahl der Tiere ist damit im Vergleich zum vorhergehenden Monitoring im Winter 2015/2016 leicht angestiegen, damals lebten rund 1.75 Luchse pro 100 Quadratkilometer.

Laut dem kantonalen Bericht zum Luchsmonitoring vom vergangenen Dezember ist dieser Anstieg statistisch nicht signifikant, er deute viel mehr darauf hin, dass sich der Luchsbestand im nördlichen Jura stabilisiert. Aktuell leben im Kanton rund 10–15 Luchse.

Auch wenn die eher scheuen Tiere nur mit viel Glück beobachtet werden können, geben sie regelmässig Anlass zu Diskussionen. Zuletzt vor rund zwei Wochen, als ein ehemaliger Jagdaufseher aus dem Kanton Aargau gegenüber Radio SRF sagte, dass es den Luchsen im nördlichen Jura gesundheitlich schlecht gehe.

Die Population sei zu gross, die Tiere würden sich gegenseitig die Nahrung streitig machen und Hunger leiden. Auch der Fuchs und die Wildschweine würden den Luchsen Konkurrenz machen. Vermehrt seien deshalb magere Luchse zu beobachten, deshalb müsse der Bestand halbiert werden.

Eine Darstellung, gegen die sich die Stiftung Kora, welche die Entwicklung der Raubtierpopulation in der Schweiz erforscht und beobachtet, im gleichen Radiobeitrag wehrte. Von zu vielen Luchsen im nördlichen Jura könne keine Rede sein, so die Fachstelle. Es gebe keine Hinweise darauf, dass die Luchse schlechter genährt seien als früher.

Die Population reguliere sich selber, ein Eingreifen sei nicht nötig. Magere Luchse seien ein natürliches Phänomen, das etwa dann auftrete, wenn junge Luchse ohne ihre Mutter auf Nahrungssuche gehen oder auf die Suche nach einem neuen Revier gehen müssten.

Pro Natura Solothurn will aufklären

Der Beitrag ärgerte die beiden Sektionen von Pro Natura in den Kantonen Aargau und Solothurn. Gemeinsam verschickten sie deshalb in der vergangenen Woche eine Medienmitteilung. «Immer wieder wird mit gesuchten, teils regelrecht absurden Behauptungen gegen den Luchs argumentiert», heisst es in der Mitteilung.

«Das ist unverständlich, denn die Luchse verursachen kaum Konflikte und führen hier ein zurückgezogenes, natürliches Leben.»

Die beiden Sektionen haben mehrere Punkte zur Situation des Raubtiers in den Kantonen Aargau und Solothurn aufgelistet. In einem davon betonen sie: Der Luchsbestand im Kanton sei gesund. «Durch Jäger, Naturfotografen und Interessierte erfolgen fortlaufend Luchsnachweise in Form von Fotos.

Auf diesen sind ausnahmslos gesunde Luchse zu sehen», heisst es in der Mitteilung. Hinweise auf schlechte Nährzustände oder gesundheitliche Probleme seien nicht zu erkennen, auch das vor einigen Jahren bei den Luchsen im Jura nachgewiesene Katzen-Aids sei wieder aus der Population verschwunden.

Im Jahr 2017 tappte dieses männliche Tier in Lostorf in eine Fotofalle. Aufgestellt hatte sie Charly Fehlmann, Jagdaufseher der Solothurner Jagdgesellschaft Lostorf-Wartenfels. Das Bild wurde in der Nacht vom 28. auf den 29. Januar 2017 aufgenommen.

Zvg / WYS

Ausserdem leiste die Luchspopulationen einen Beitrag dazu, dass die Wälder sich gesund entwickelten. Der Luchs helfe bei der notwendigen Regulierung von Rehen und Gämsen. Das sei unter anderem deshalb wichtig, weil die Wälder auf den Jurahöhen momentan im Umbruch seien: Fichten und Buchen würden wegen der zunehmenden Trockenheit absterben, vermehrt müssten deshalb klimaresistentere Baumarten wie Eichen oder Weisstannen gefördert werden.

«Ausgerechnet diese Arten werden von Wildtieren aber bevorzugt verbissen. Ohne regulierte Wildbestände gelingt der aus klimatischen Gründen notwendige Waldumbau nicht», so Pro Natura weiter.

«Der Luchs ist für den Wald der Zukunft daher unverzichtbar».

Luchse würden ausserdem weder eine Bedrohung für die Nutztiere darstellen, noch Jagderträge im Kanton «entscheidend» beeinflussen. Im Jahr 2019 haben Luchse laut Pro Natura im gesamten Schweizer Jura 19 Nutztiere gerissen.

Revierjagd Solothurn stützt die kantonale Strategie

Auch aus Sicht der kantonalen Verwaltung scheint es aktuell nicht erforderlich, die Luchspopulation im Kanton zu verkleinern. Im Leistungsauftrag Luchsmonitoring, der im Dezember veröffentlicht wurde und in welchem unter anderem nötige Massnahmen zur Regulierung des Bestandes festgehalten werden, gibt es keinen Hinweis darauf, dass die Population im Kanton verkleinert werden müsse.

Allerdings gibt es im aktuellen Monitoring einige Änderungen im Umgang mit dem Luchs im Kanton. So wird der Luchs bei der Verpachtung der Jagdreviere für die Pachtperiode 2021–2028 wieder als «wertvermindernder Faktor» einbezogen. Die Präsenz des Luchses in einem Jagdgebiet wird also entschädigt, die Höhe des Betrags hängt von der Dichte des Vorkommens ab.

Grafik zur Luchspräsenz vom Kanton Solothurn aus dem Leistungsauftrag Luchsmonitoring 2020 des Amts für Wald, Jagd und Fischerei. Kanton Solothurn / Solothurner Zeitung

Wie viele Luchse es in den verschiedenen Gebieten des Kantons gibt, wird mit Fotofallen und «anhand eindeutig bestimmbarer Luchsrisse» ermittelt. Dafür ist der Kanton auf die Mithilfe der Jäger angewiesen, und hat deshalb für die Gebiete Leberberg, Thal, Olten-Gösgen-Gäu und Dorneck-Thierstein interessierte Jäger zu «Grossraubtierverantwortlichen» ausgebildet.

An der Entwicklung des neuen Entschädigungsmodells war auch der Verein Revierjagd Solothurn beteiligt. Von Seite des Präsidenten Kurt Altermatt gibt es keine Kritik am Umgang mit der Luchspopulation im Kanton. «Wir stehen voll und ganz hinter der Wiederansiedlung und der Einwanderung des Luchses», betont Altermatt. Natürlich sei es so, dass der Luchs den Rehbestand für die Jäger im Kanton reduziere. «Wir werden für die Mindererträge, die durch die Population entstehen, aber vom Kanton entschädigt. Hinter diesem System stehen wir voll und ganz.»