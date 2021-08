Kanton Solothurn unterstützt Kunsttherapie für Asylsuchende

Kanton Solothurn Pilotprojekt bis Ende 2022: Kanton unterstützt Kunsttherapie für traumatisierte Asylsuchende Mit Kunst Asylsuchende mit einem Trauma stabilisieren – mit dieser Idee gründeten Joseph Aschwanden und Christina Roters aus Rüttenen 2017 den Verein Zaffe. Mittlerweile ist man zur offiziellen Fachstelle geworden – und Teil des kantonalen Gewaltpräventionsprogramms. Neu arbeiten die Fachpersonen deshalb auch mit Menschen aus den drei Asylzentren im Kanton Solothurn. Noëlle Karpf 10.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Neu gehört zum Auftrag des Vereins auch, dass sie mit Menschen aus den drei Asylzentren im Kanton über psychische Gesundheit sprechen. Bild: Keystone

Malen, Tonfiguren formen, Kunstwerke aus Gips schaffen – und auf diese Weise Traumen aufarbeiten und verarbeiten. Das ist das Konzept des Vereins Zaffe, der mit Asylsuchenden im Kanton Solothurn arbeitet. Ein solches Angebot findet man nicht an jeder Ecke, im Kanton an gar keiner anderen als an der Strasse unterhalb des Solothurner Westbahnhofs, wo Zaffe zu Hause ist. Ein Spartenangebot, könnte man also sagen – aber: Für die Jahre 2021 und 2022 ist die Fachstelle immerhin Teil des kantonalen Gewaltpräventionsprogramms.

Im Rahmen eines zweijährigen Pilotprojekts erhält der Verein Beiträge in der Höhe von 50'000 Franken jährlich. Dafür ist er vom Kanton anerkannt als offizielle Fachstelle – und gleichzeitig muss er gewisse Aufträge erfüllen. Welche das sind, erklären Joseph Aschwanden, Kunsttherapeut, und Cristina Roters, Maltherapeutin – beide aus Rüttenen –, die den Verein 2017 gegründet haben.

Joseph Aschwanden

Bild: Hanspeter Bärtschi

Einerseits therapiert Aschwanden hauptsächlich männliche Asylsuchende in Einzelsitzungen; bei Roters sind vor allem Frauen und Mädchen in der Maltherapie. Neu, weil man eben Teil des kantonalen Programms ist, treffen sich die beiden auch je mit einer Gruppe Asylsuchender aus den drei Asylzentren des Kantons zur «Psycho-Edukation»; zur Aufklärung über die psychische Gesundheit.

Zudem führt der Verein zweimal jährlich einen Anlass durch, mit dem Fachpersonen sensibilisiert werden sollen. Lehrpersonen, Sozialarbeiter und Hausärztinnen – diejenigen Personen, die mit traumatisierten Menschen zusammenarbeiten, aber nicht spezifisch ausgebildet sind dafür. Es sind auch diejenigen Personen, die einen Teil der Klientel an den Verein vermitteln, zur Stabilisierungstherapie.

Cristina Roters. Bild: Zvg.

Kapazität mehr als verdoppelt

Diese bleibt die Kernaufgabe der Zaffe-Vorstandsmitglieder. «Wir sind sehr niederschwellig, wir haben keine Anforderungen, was die Deutschkenntnisse angeht, bei uns müssen die Klienten keine Formulare ausfüllen, wir geben den Menschen den Raum, den sie brauchen, um sich gestalterisch mitzuteilen», sagt Roters. «Wir helfen ihnen, ihre Stimme wiederzufinden – ein Aspekt von Traumen ist, dass es einem die Sprache raubt», fügt Aschwanden an. Nur selten komme jemand nach einem ersten Beratungsgespräch nicht mehr. Das spreche dafür, dass das Angebot funktioniere, so der Kunsttherapeut.

Das – und die Zahlen. Gestartet ist Zaffe mit rund 100 Therapiestunden im ersten Halbjahr, mittlerweile sind es über 500 jährlich. Roters und Aschwanden besetzen zusammen ungefähr eine Vollzeitstelle. Es gibt eine Warteliste, weil sie nicht alle Interessierten sofort aufnehmen können.

Für weiteres Wachstum reicht das Budget nicht

«Mit dem Beitrag des Kantons arbeiten wir nicht kostendeckend, aber entspannter», erklärt der Rüttener. Auch hat der Verein mittlerweile einen Fundraiser angestellt, der zusätzliche Spendengelder eintreibt. Gestartet ist Zaffe mit einem Beitrag aus dem kantonalen Lotteriefonds, Unterstützung gab es dann etwa auch durch das Fraisa-Sozialprozent, aus welchem der Verein letztes Jahr 25'000 Franken erhielt. Sie hätten auch schon darüber gesprochen, eine weitere Person einzustellen, berichtet Roters. Im Moment reiche das Budget aber noch nicht aus.

Aber man merke schon: Man sei jetzt eine offiziellere Fachstelle – nicht nur Beschäftigung. Auch das spricht dafür, dass es eher noch mehr Anmeldungen gibt; mehr Fachpersonen, die den Verein kennen und potenzielle Klientel vermitteln. Wie erwähnt, dauert das Pilotprojekt im Rahmen des kantonalen Programms bis Ende nächsten Jahres. Bis dahin geht es weiter mit Anlässen, Psycho-Edukation, Einzeltherapien – und Wartelisten.

Trauma – wie weiter? Symposium für Fachpersonen. 19. August in Solothurn, 2. September in Olten. Infos und Anmeldung: Zaffe.ch