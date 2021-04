Kanton Solothurn PCR-Tests neu auch in Testzentren Der Kanton Solothurn baut sein Testangebot weiter aus. Neu bieten auch die beiden Screening-Zentren in Olten und Solothurn PCR-Spuck-Tests an. Joel Dähler 26.04.2021, 17.33 Uhr

Das Screening Center in Solothurn beim Kofmehl bietet jetzt auch PCR-Tests an. Michel Lüthi

Zur Erkennung von Covid-19 stehen verschiedene Testmethoden zur Verfügung. Der PCR-Test, der durch einen Hals-Nasen-Abstrich oder eine Speichelentnahme durchgeführt wird, gilt dabei als mit am zuverlässigsten. Im Kanton Solothurn wurden PCR-Tests bisher bei ausgewählten Hausarztpraxen, Apotheken und in den Solothurner Spitäler angeboten. Seit Montag ist es auch in den beiden Screening-Zentren in Olten (Rötzmattweg) und Solothurn (Kofmehl) möglich, PCR-Tests durchzuführen. Dabei handelt es sich um ein «Präanalytik PCR-Spucktest», bei dem man 30 Minuten vor der Probenahme nichts essen, trinken, rauchen oder Kaugummi kauen darf. Das Testresultat liegt dann am Folgetag, respektive innert 24 Stunden vor.