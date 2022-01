Jobpool für das Pflegepersonal: Spitexverband bündelt Kräfte

Online-Pools So sollen Freiwillige die Engpässe in der Solothurner Langzeitpflege überbrücken Pools für Wiedereinsteigerinnen, Freiwillige und Rückkehrer aus dem Pensionsalter: Der Spitex Verband Kanton Solothurn und das Schweizerische Rote Kreuz haben reagiert. Der Kanton hilft beim Koordinieren. Daniela Deck Jetzt kommentieren 18.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Jobplattform des Spitex Verbands Kanton Solothurn soll helfen, die Kräfte zu bündeln und Wiedereinsteigern im Pflegeberuf die Rückkehr schmackhaft zu machen. Tobias Garcia

In der Langzeitpflege zeigt sich der Mangel beim Pflegepersonal besonders deutlich. Nun wird es aufgrund von Ausfällen durch Krankheit und Quarantänebestimmungen auch bei den Berufen knapp, die mit der Pflege Hand in Hand arbeiten, etwa in der Küche oder bei den Fahrerinnen der Mahlzeitdienste.

Der Spitex Verband Kanton Solothurn hat reagiert und letzte Woche einen Aufruf gestartet, der sich an ehemalige Pflegende und Berufsleute im Pensionsalter richtet. Sie sollen durch die unentgeltliche Jobplattform dazu animiert werden, bei Engpässen einzuspringen oder sogar längerfristig in den Beruf zurückzukehren. Fast 50 Personen hatten sie am Montagnachmittag, eine Woche nach Aufschaltung, registriert. Dieser Pool der Spitex ergänzt die Vermittlungsplattform des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) für Tätigkeiten wie Samariter, Fahrerinnen und administrative Unterstützung in Impfzentren.

Soforthilfe und ein besserer Überblick

«Der Mangel an qualifiziertem Pflegepersonal betrifft alle in der Langzeitpflege, von den Spitex-Organisationen bis zu den Alterszentren», sagt Sigrun Kuhn. Sie präsidiert den Spitex Verband Kanton Solothurn. «Wir haben es mit unserer Jobplattform letzte Woche an die Hand genommen, die Kräfte zu bündeln und Angebot und Nachfrage zusammenzubringen.»

Neu ist das Problem nicht. Spätestens das Austrocknen des deutschen Marktes für Pflegefachkräfte hierzulande zeigte vor Jahren, dass gehandelt werden muss. Doch nun tut Soforthilfe not. Am grössten ist der Mangel nach Aussage von Kuhn weiterhin bei den diplomierten Pflegefachpersonen. Doch nun suchen auch Mahlzeitendienste Fahrerinnen – und Küchen von Alterszentren Aushilfsköche.

Kuhn freut sich, dass die Jobplattform bereits sieben Tage nach der Aufschaltung «zwischen 40 und 50 Meldungen» von Personen enthält, die sich für Einsätze zur Verfügung stellen wollen. Vermittlungen würden sich bisher noch nicht abzeichnen, dazu sei es zu früh. Zusätzlich zur Jobplattform wolle der Verband so bald wie möglich einen Auffrischungskurs für Wiedereinsteigerinnen anbieten.

Damit es keine Doppelspurigkeiten gibt

«In manchen Bereichen brauchen wir unsere Leute ganz dringend selbst», sagt Mario Wüthrich. Er leitet beim SRK die Regionalstelle Solothurn und zudem den Bereich «Unterstützung im Alltag». Zu den Kompetenzen, bei denen man sich nicht leisten kann zu teilen respektive Personal an andere Organisationen abzugeben, gehört die Entlastung von Angehörigen im Pflegedienst.

Pflegeleistungen sind ganz unterschiedlich: von der Arbeit auf der Isolationsstation (wie hier im Bild) bis zur Betreuung in der Tagesgruppe. Christian Beutler / Keystone

Hingegen hätten sich schon diverse Personen mit Ausbildungen in Blaulichttätigkeiten auf der nationalen SRK-Plattform registriert, zum Beispiel Samariterinnen und Samariter. Hinzu kommen nach Aussage von Wüthrich Fahrer und Fahrerinnen. Die Freiwilligen können aufgrund der Angabe ihres Wohnortes von den Kantonen gefiltert und in deren Notfallplanung einbezogen werden.

Damit es zwischen der Plattform des Schweizerischen Roten Kreuzes und derjenigen des kantonalen Spitex-Verbandes keine Doppelspurigkeiten gibt, hilft das kantonale Gesundheitsamt bei der Koordination. Dazu erklärt der Pandemiefachstab: «In Absprache mit dem SRK werden gemeldete Freiwillige im Pflegepool des Spitex-Verbandes erfasst. Die Koordination erfolgt somit direkt über diesen Pool.» Man erhoffe sich von der Spitex-Plattform sowohl eine Überbrückung von Notlagen als auch längerfristige Lösungen.

Grundsätzlich ist und bleibt die Rekrutierung von Personal bei den Institutionen, die Leistungen erbringen. Eine gewisse Lenkung gebe es durch Ausbildungsverpflichtungen. Zudem schreibt der Pandemiefachstab: «Sowohl die Alters- und Pflegeheime wie auch die Spitex-Organisationen sind mit einer Checkliste zur Vorbereitung auf Personalausfall bedient worden. Mit einem Personalpool, Angeboten zur Kinderbetreuung und der Zusammenarbeit mit dem RAV (Regionale Arbeitsvermittlung) soll die Situation kurzfristig entschärft werden.»

Nachfrage nach den Diensten der Spitex hat zugenommen

Während es bei den Alterszentren noch immer freie Betten gibt, ächzen die Spitex-Organisationen unter dem Zuwachs von Klienten. Zugewiesen werden diese von Hausärzten, angemeldet von Angehörigen, etwa nach Spitalaufenthalten. «Wir stellen immer wieder Pflegefachpersonal an und sind sehr froh über diese Personen. Doch in den letzten Monaten konnten wir kaum Schritt halten mit der Nachfrage nach unseren Dienstleistungen.» Das sagt Isabel Zimmermann, die Leiterin der Spitex Thal.

Sie begrüsst die neue Jobplattform des Spitex-Verbandes, «zumal die wenigen, die sich spontan bei uns für eine Anstellung interessieren, hauptsächlich ins Büro wollen und nicht an die Pflegefront zu den Leuten nach Hause».

Auch bei der Spitex Region Solothurn haben die Einsätze zugenommen, nach Aussage von Geschäftsleiterin Kathrin Lanz von 2020 auf 2021 um 3500 Einsätze auf rund 91'000. Sie sagt:

«Hier regiert die absolute Umplanerei. Doch dank unserer Grösse und der damit möglichen Flexibilität sind wir bisher vergleichsweise gut durch die Pandemie gekommen.»

Dies gelte trotz mehrerer Krankheits- und Quarantänefälle im Team.

Unterschiedliche Strategien beim Testen

Eine zusätzliche Belastung sei die Umstellung in der Buchhaltung per Jahresbeginn auf die Clearingstelle beim Gesundheitsamt, über die neu abgerechnet werden müsse.

Was die Organisation wesentlich härter trifft, seien die Testkomplikationen zweimal wöchentlich mit den PCR-Spucktests für diejenigen zehn Prozent der Mitarbeitenden, die nicht geimpft sind. Lanz: «Vier Tage hat es das letzte Mal gedauert, bis die Testresultate eingetroffen sind. Noch am Montagmorgen waren drei Personen mangels Resultat nicht einsetzbar. Das verschärft die ohnehin angespannte Situation zusätzlich.»

Was das Testen angeht, setzt die Spitex Thal auf eine andere Strategie. Hier absolviert die gesamte Belegschaft nach Aussage von Leiterin Isabel Zimmermann zweimal in der Woche einen Nasen-Rachen-Abstrich in Form eines Schnelltests. Dies aus Solidarität zwischen geimpft/ungeimpft respektive pflegerische Arbeit / Büroarbeit. Damit gibt es kein Warten auf Resultate und keine Abhängigkeit von externen Auswertungen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen