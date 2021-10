Verkehrssicherheit: Die Kantonspolizei unterstützt BFU-Kampagne

Erhöhtes Unfallrisiko bei Nacht und Dämmerung

Das Unfallrisiko werde von Fussgängern und Zweiradfahrern oftmals unterschätzt. Vor allem in der Dämmerung, in der Nacht oder bei schlechtem Wetter würden dunkel gekleidete Verkehrsteilnehmer erst in 25 Meter Entfernung erkannt. Helle Kleidung und Signal- oder Neonfarben würden die Sichtbarkeit bereits auf 40 Meter und reflektierende Elemente sogar auf 140 Meter verbessern. Aber nicht nur in der Nacht, auch tagsüber sei es wichtig, gut sichtbar zu sein, schreibt die Kantonspolizei.