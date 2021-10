Kanton Solothurn lanciert Website zur Kinder- und Jugendpolitik

Angebot Kanton Solothurn lanciert Online-Plattform zur Kinder- und Jugendpolitik Der Kanton Solothurn lanciert im Vorfeld der Kinder- und Jugendtage eine Online-Plattform rund um die kantonale Kinder- und Jugendpolitik. Auf der Plattform stehen Grundlagen zu Projekten sowie allgemeine Informationen und Empfehlungen zur Verfügung. 18.10.2021, 15.19 Uhr

Kinder- und Jugendpolitik sei eine Querschnittaufgabe von Bund, Kantonen und Gemeinden, schreibt der Kanton. Keystone

Der Kanton Solothurn hat eine neue Informationsplattform rund um die kantonale Kinder- und Jugendpolitik ins Leben gerufen. Um die Vernetzung der Akteurinnen und Akteure in der Kinder- und Jugendpolitik zu erleichtern und das Verständnis für das Thema zu fördern, hat das Departement des Innern die Plattform kinderjugendpolitik.so.ch lanciert. Das schreibt der Kanton am Montag in einer Medienmitteilung.