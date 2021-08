Kanton Solothurn: Das Elektronische Patientendossier kommt

Kanton Solothurn Nach Verzögerung und etlichen negativen Schlagzeilen: Das elektronische Patientendossier soll im Herbst kommen Ab Herbst sollen im Kanton Solothurn die ersten elektronischen Patientendossiers eröffnet werden können. Das ist später als ursprünglich geplant, mit der Verzögerung ist der Kanton aber längst nicht alleine. Das Thema ist hochkomplex und beschäftigt auch Spitäler und Apotheken. 8 Fragen und Antworten zum Stand der Dinge in Sachen EPD. Noëlle Karpf 09.08.2021, 05.00 Uhr

Im EPD werden Dokumente gesammelt, die im Zusammenhang mit der Behandlung wichtig sind – Zugriff haben nur diejenigen Fachpersonen, die von der Patientin oder vom Patienten die Erlaubnis dazu haben. KEYSTONE

1. EPD – was heisst das schon wieder genau?

Die drei Buchstaben stehen für elektronisches Patientendossier. Ein Dossier, das jeder und jede eröffnen kann. «Kann» – das Dossier ist freiwillig. Dort werden elektronisch Dokumente abgelegt, die für die Behandlung einer Person wichtig sind. Beispielsweise der Impfausweis, die Medikamentenliste, Spitalberichte. Patientinnen und Patienten bestimmen, wer Einsicht erhält: Etwa der Hausarzt oder die Apothekerin. So sind alle wichtigen Informationen an einer Stelle abrufbar – von all denjenigen Fachpersonen, die eine Patientin oder einen Patienten behandeln. Das soll zu einer effizienteren, besseren Behandlung führen.

2. Wann kann ich im Kanton Solothurn ein EPD eröffnen?

Ein definitives Datum steht noch nicht fest. Vorgesehen war ursprünglich, dass die ersten Dossiers in der Schweiz 2018 eröffnet werden können. Und dass Spitäler bis im April 2020 die Dossiers einführen. Laut der Solothurner Spitäler AG (soH) geht man heute von einer Einführung Anfang 2022 aus. Bei der XAD-Stammgemeinschaft (siehe unten) ist in einem Newsletter die Rede von nächstem Oktober. Das sind aber keine verbindliche Angaben.

3. Was ist das für eine Stammgemeinschaft?

Stammgemeinschaften sind für EPD verantwortlich, Leistungserbringer wie Spitäler müssen sich einer solchen anschliessen. Die soH hat sich für die erwähnte XAD-Stammgemeinschaft entschieden. Dazu gehören auch ein Trägerverein und eine Betriebsgesellschaft, das Konstrukt ist recht komplex – auf jeden Fall wird dieses auch vom Kanton Solothurn unterstützt. Dieser Stammgemeinschaft hat sich im Kanton auch die Pallas Kliniken AG angeschlossen.

Das EPD in der Kantonspolitik Weil die Einführung erst noch bevorsteht, hat das Thema EPD auf kantonaler Ebene noch nicht wirklich bewegt, zumindest nicht in der öffentlichen Wahrnehmung. Es war aber schon Thema im Parlament: Der Kantonsrat hat sich nach der Regierung ebenfalls dafür ausgesprochen, dass der Kanton mit der Cantosana AG zusammenarbeitet. Die Cantosana AG ist eine Trägerorganisation, der verschiedene Kantone angehören. Sie und der Trägerverein XAD – bestehend aus Gesundheitseinrichtungen und Fachverbänden – gehören zum erwähnten Konstrukt rund um die Stammgemeinschaft XAD. In diesem gibt es noch die axsana AG, welche die Stammgemeinschaft betreibt und dadurch die Einführung und das Verwalten der EPD übernimmt. Bei der axsana AG also werden Patientinnen und Patienten künftig das EPD eröffnen können. Für diese axsana AG wurde eine Anschubfinanzierung von über 400'000 Franken vom Kantonsparlament gutgeheissen. Und an ebendiese Betriebsgesellschaft floss dieses Jahr auch ein Darlehen in der Höhe von 60'000 Franken.

4. Und warum dauert’s nun länger als geplant mit dem EPD?

Das hat wieder mit der Stammgemeinschaft zu tun. Stammgemeinschaften – es gibt in der Schweiz mehrere – müssen zertifiziert sein. Dafür gibt’s Zertifizierungsstellen. Und diese wiederum müssen auch akkreditiert sein, was über den Bund läuft. Die XAD-Stammgemeinschaft war bisher bei einer Zertifizierungsstelle, die bis heute nicht akkreditiert ist. Und die damit auch die XAD nicht zertifizieren konnte. Weshalb diese wiederum auch noch keine EPD eröffnen konnte. Im Frühling hat XAD die Zertifizierungsstelle gewechselt. Nun liegt der Fall bei der KPMG – einer Zertifizierungsstelle, die bereits akkreditiert ist.

5. Was für eine Rolle spielt der Kanton?

Der Kanton hat nicht direkt mit der Stammgemeinschaft zu tun, aber mit der Cantosana AG und der axsana AG, beide gehören zum erwähnten Konstrukt rund um die Stammgemeinschaft. Für die axsana AG wurde auch schon Geld gesprochen. Eine Bedingung im Rahmen dieser Zusammenarbeit war auch, dass die axsana AG dem Kanton aufzeigt, wie der Weg «über die Startphase hin bis zum Beginn des EPD-Regelbetriebs» aussieht.

Und, dass sie die «Planung der EPD-Eröffnungsstellen bis 31. Dezember 2023 und den Stand sowie die geplante Entwicklung der für das EPD zu verwendenden elektronischen Identitäten», beschreibt. Nur: Weil es mit der Zertifizierung noch dauert, könne man eben noch keine Angaben dazu machen, wann und wo EPD im Kanton eröffnet werden können. Und die Sache mit den elektronischen Identitäten ist dann noch einmal ein ganz anderes Thema – hier gibt’s auch auf Bundesebene noch keine Lösung, nachdem das E-ID-Gesetz abgelehnt worden ist.



6. Wie weit sind andere Kantone?

Der Kanton Aargau war der erste, der das EPD eingeführt hat. Schweizweit geht es insgesamt langsamer vorwärts, als gedacht. Schlagzeilen machte das EPD etwa schon als «PDF-Friedhof»; über Verspätungen wurde mehrfach berichtet; ebenso über das Konstrukt um die XAD, das sich laut den Berichten in «finanzieller Schräglage» befinde.

So hat die Betriebsgesellschaft bei Kantonen -über ein Dutzend arbeiten mit dem Konstrukt um die Stammgemeinschaft - ein Darlehen eingeholt. Daran hat sich übrigens auch der Kanton mit 60'000 Franken beteiligt. Der Aargau arbeitet mit einer anderen Stammgemeinschaft, die eben schon zertifiziert ist. Und deshalb gibt’s im Aargau auch schon EPD.

7. Was sagen die Spitäler zum Thema?

«Mit dem EPD sind alle Gesundheitsdaten an einem sicheren Ort verfügbar – auch im Notfall. Damit kann auch die Sicherheit und Qualität einer Behandlung erhöht werden», so Elke Albrecht, CIO der soH und Vorsitzende von ehealth Solothurn – der Arbeitsgemeinschaft, welche die Einführung des EPD im Kanton begleitet. Vom Beitritt zur XAD sei sie nach wie vor überzeugt – «Dies ist die grösste Stammgemeinschaft, mittlerweile sind über 200 Gesundheitseinrichtungen in 18 Kantonen beigetreten».

Das vereinfacht auch überregionales Zusammenarbeiten. Für die Einführung der EPD bei der soH seien gewisse Vorbereitungen und Systemanpassungen getroffen worden, so die Informatikchefin weiter. EPD können ohne Zertifizierung der Stammgemeinschaft wie erwähnt nicht eröffnet werden. Die soH arbeitet gemäss Albrecht heute mit einem eigenen Klinikinformationssystem – Zugang erhalten aber nur die Mitarbeitenden, die unmittelbar an der Behandlung einer Person beteiligt sind.

8. Betrifft das EPD auch andere Institutionen?

Ja. Nebst Spitälern und anderen stationären Institutionen wie Heimen ist zwar gemäss Gesetz niemand verpflichtet, mit EPD zu arbeiten. Der Gruppe ehealth Solothurn gehören aber noch andere Leistungserbringer an – zum Beispiel Apotheken, Spitexorganisationen und Hausarztpraxen. Etwa für die Apotheken speziell von Bedeutung, so erklärt es André Viatte von der Weissenstein Apotheke Langendorf, sei, dass die Daten zu Medikamenten an einem Ort abrufbar sind. «Oft haben wir das Problem, dass wir zwar einzelne Rezepte haben – aber nicht wissen, was eine Person sonst noch zu sich nimmt.»

Indes haben sich die Apotheken schweizweit zu einer anderen Stammgemeinschaft zusammengetan, die wiederum eine andere EPD-Lösung anbietet – man wolle aber mit der Stammgemeinschaft, bei der auch Menschen im Kanton Solothurn ein EPD eröffnen werden können, zusammenarbeiten, so Viatte. Für Patientinnen und Patienten soll all das am Schluss ohnehin keine Rolle spielen – sie eröffnen ihr EPD, und sämtliche Stellen von Spital über Apotheken können damit arbeiten. Auch der Kanton ist daran interessiert, dass die verschiedenen Player bezüglich EPD am gleichen Strick ziehen.