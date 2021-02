Kanton Solothurn Nach den Ferien zurück ins Schulzimmer: Acht Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Schulstart Vor den Sportferien wurde die Rolle der Schule in der Pandemie erneut diskutiert. Die neuen Virusvarianten weckten die Befürchtung, dass die Schulen dazu beitragen könnten, dass sich mehr Personen mit dem Virus anstecken. Heute geht an den meisten Schulen im Kanton Solothurn der Unterricht wieder los. Wir liefern die Antworten auf die wichtigsten Fragen. Rebekka Balzarini 22.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schutzmassnahmen sind an den Schulen weiter wichtig, etwa getrennte Pausen. Bruno Kisslingt

1. Welche Rolle spielen die Schulen denn nun in der Pandemie?

Das kantonale Volksschulamt geht laut dem Amtsvorsteher Andreas Walter nach wie vor davon aus, dass die Kinder und Schulen keine «Treiber» sind, also die Ansteckungszahlen nicht entscheidend in die Höhe treiben. Die wissenschaftliche Taskforce der Schweiz hat am

17. Dezember eine Stellungnahme zu der Situation an den Schulen veröffentlicht und empfiehlt darin, auf generelle Schulschliessungen zu verzichten. Stattdessen sollen an den Schulen gezielt Quarantänemassnahmen angeordnet werden, wenn es zu Ansteckungen gekommen ist. Die Studie «Ciao Corona», die von der Universität Zürich durchgeführt wurde, weist laut den Studienautoren ebenfalls darauf hin, dass dieses Vorgehen ausreicht, um zu verhindern, dass sich an einer Schule viele Personen anstecken.

2. Besteht die Gefahr, dass viele Kinder und Lehrpersonen krank aus den Ferien zurückkommen?

Wie viele Kinder, Lehrpersonen oder sonstige Mitarbeitende der Schulen sich in den vergangenen zwei Wochen angesteckt haben, kann im Vorfeld nicht beantwortet werden. Um zumindest ansatzweise eine Aussage über Ansteckungen während der Ferien machen zu können, werden Kinder und Erwachsene an einigen Schulen im Kanton auf freiwilliger Basis getestet. In jedem Bezirk werden in der Woche nach dem Schulstart an zwei Schulen Massentests durchgeführt, um mögliche Ansteckungen zu erkennen und einschätzen zu können, wie die Situation an den Schulen ist. Bereits durchgeführt wurde so ein Screening an der Oberstufe in Derendingen. 75 Prozent der Schülerinnen und Schüler sowie der Angestellten wurden getestet, bei einer von 564 Personen war der Test positiv.

3. Wer lernt nach den Ferien im Fernunterricht, und wer darf zurück in die Schule?

In den Schulen im Kanton startet man so, wie man vor den Ferien aufgehört hat. Schülerinnen und Schüler der Volksschule, also der Sekundarstufe I und der Primarstufe, lernen grundsätzlich in der Schule. Jugendliche der Sekundarstufe II, welche die Kantonsschule oder die Berufsschule besuchen, lernen noch bis Ende Februar im Fernunterricht. Damit die Jugendlichen möglichst gut lernen können, sind Ausnahmen möglich. So können die Jugendlichen etwa für praktische Kurse, für die bestimmtes Equipment und Unterstützung nötig ist, in die Schulen zurückkehren. Auch Jugendliche, die beim Lernen daheim Schwierigkeiten haben, können in der Schule lernen.

4. Wer muss an den Schulen Masken tragen?

Eine Maskentragepflicht gilt bis auf weiteres für Kinder ab der 5. Primarklasse. Die Schulen stellen den Schülerinnen und Schülern die Masken zur Verfügung, sofern diese obligatorisch getragen werden müssen. Eine Maskenpflicht gilt ausserdem für alle Erwachsenen, die an der Schule tätig sind. Eltern müssen ebenfalls eine Maske tragen, wenn sie das Schulhaus betreten. Die Maske darf nur abgelegt werden, wenn die Sicherheitsabstände eingehalten werden oder wenn andere Schutzmassnahmen wie Plexiglaswände installiert sind. Auch zum Essen in der Pause können die Schülerinnen und Schüler die Maske ablegen – allerdings nur, wenn sie ihr Znüni im Sitzen einnehmen.

Bruno Kissling

5. Welche Schutzmassnahmen gelten sonst noch an den Schulen?

Für sämtliche öffentliche und private Volksschulen gilt das Schutzprinzip «Cocon». Dieses definiert die Schulanlage als nicht öffentlich zugänglicher Raum, der ausschliesslich dem Schulbetrieb zur Verfügung steht. Auch Eltern erhalten nur auf Einladung Zutritt. Damit nicht zu viele Kinder gleichzeitig in die Pause gehen, finden an einigen Schulen die Pausen zu unterschiedlichen Zeiten statt. Im Musikunterricht darf nur gesungen werden, wenn alle Personen einen Abstand von drei Metern zueinander halten können. Chorsingen ist ab der 5. Klasse nicht mehr erlaubt. Eine wichtige Rolle spielen ausserdem die üblichen Hygienemassnahmen wie Händewaschen, Oberflächen, Türfallen oder Lichtschalter werden regelmässig gereinigt.

6. Sind an den Schulen regelmässige Massentests geplant?

Alle Schülerinnen und Schüler regelmässig zu testen, ist laut dem Volksschulamt bisher nicht geplant. Grund dafür ist laut dem Amt einerseits, dass der Aufwand für regelmässige Massentests an den Schulen sehr gross wäre. Rund 30 000 Schülerinnen und Schüler müssten getestet werden. Auch sei der Sinn von solchen Massentests fraglich. Im Kanton soll deshalb weiterhin gezielt dann getestet werden, wenn der konkrete Verdacht besteht, dass es an einer Schule zu einem Ausbruch gekommen ist.

7. Kann es weiter zu einer Schulschliessung kommen?

Das ist nicht ausgeschlossen, kam im Kanton aber eher selten vor, seitdem die Schulen im Frühling wieder geöffnet wurden. Ob eine Schule geschlossen werden muss, entscheidet jeweils der kantonsärztliche Dienst. Dieser entscheidet auch, ob eine Klasse in Quarantäne oder in den Fernunterricht wechseln muss. Jeder Fall wird dabei einzeln beurteilt, die Situation an den verschiedenen Schulen kann nicht in jedem Fall verglichen werden. Es macht etwa einen Unterschied, ob ein oder mehrere Kinder positiv auf eine der neuen, ansteckenderen Varianten getestet wurde. Wichtig ist etwa auch, ob in der betroffenen Klasse in kritischen Situationen Masken getragen wurden oder nicht.

8. Der Bund hat die Regeln für März gelockert. Gibt es auch an den Schulen im Kanton Lockerungen?

Einige Regeln an den Schulen werden im März tatsächlich gelockert. So werden etwa die Turnhallen wieder für Vereinstrainings geöffnet, sofern nur Kinder- und Jugendmannschaften in den Hallen trainieren. Die Maskenpflicht ab der 5. Primarstufe wird vorerst aber noch nicht aufgehoben, und für den Fernunterricht auf der Sekundarstufe II wurde bisher kein Ende angekündigt.