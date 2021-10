Kanton Solothurn Nach Abgängen in der Sozialregion Dorneck: Jetzt übernimmt ein Interimsmanagement Mehrere Abgänge bei der Sozialregion Dorneck haben für Turbulenzen gesorgt. Jetzt sollen zwei externe Firmen Ruhe hineinbringen: Der Gemeinderat Dornach hat beschlossen, dass ein Interimsmanagement vorübergehend übernehmen soll. Noëlle Karpf Jetzt kommentieren 05.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hier in Dornach ist derzeit auch die Sozialregion Dorneck untergebracht. Kenneth Nars

Die Sozialregion Dorneck sucht eine neue Leitung – eine Person, die die Führung der Sozialregion übernimmt. Zu dieser gehören die elf Gemeinden des Bezirks Dorneck.

Über diese Vakanz hatte diese Zeitung berichtet. Dieser und weitere Abgänge hatten für Gerede gesorgt, denn: Die Sozialregion stand im Zusammenhang mit dem Fall Nathalie unter Beschuss. Zur Erinnerung: Es geht um ein Mädchen, das vom Vater missbraucht worden sein soll, das Verfahren dauert an. Diverse Kritiker haben der Behörde vorgeworfen, falsch beziehungsweise gar nicht gehandelt zu haben. Die Abgänge warfen deshalb die Frage auf, ob die Abgänge mit der Kritik zu tun hatten – was von Seiten Sozialregion dementiert wurde.

Die Leitungsposition ist derzeit also vakant – auch für die Leitung des Kindes- und Erwachsenenschutzbereichs wird noch jemand gesucht.

Zumindest vorübergehend hat die Gemeinde – die Sozialregion ist Teil der Gemeindeverwaltung – nun eine Lösung gefunden: Ein Interimsmanagement soll übernehmen.

Zwei externe Firmen sollen den Laden schmeissen

Der Gemeinderat Dornach hat in einer Sitzung im September beschlossen, den Auftrag für die Leitung der Sozialregion an eine externe Firma mit Sitzen in Aarau und Bern zu vergeben. Die «Schiess

Beratung von Organisationen AG» bietet Gemeinden, Kantonen aber auch Institutionen wie Heimen und Sozialdiensten Interimsmanagement an.

Die Firma übernimmt die Mandate der früheren Leiterin sowie diejenigen der Bereichsleiterin Kindes- und Erwachsenenschutz. Die Interimsleitung soll wöchentlich während zweier bis dreier Tage anwesend sein. Und die bisherigen Leiterinnen stünden «in einem gewissen Umfang weiterhin für Fachaufgaben zur Verfügung», so informiert die Gemeinde Dornach.

Auch ein Mandat im Bereich des Kindesschutz wird ausgelagert – diesen Auftrag hat die Solokes GmbH mit Sitz in Solothurn erhalten, die unter anderem Support für Sozialdienste anbietet, «sei es durch die vorübergehende Übernahme einzelner Tätigkeiten oder interimistische Einsätze vor Ort, um Vakanzen zu überbrücken und Altlasten zu erledigen», wie es auf der Website heisst.

Zumindest vorübergehend bleibt die Sozialregion also nicht führungslos. Langfristig ist eine neue Leitung gefragt. Derzeit fänden Gespräche mit verschiedenen Kandidatinnen und Kandidaten statt, informiert der Dornacher Gemeindepräsident Daniel Urech. Die Interimsleitung stelle bis zum Antritt der neuen Leitung die Führung sicher und gewährleiste, «dass die Mitarbeitenden eine kompetente Ansprechperson haben». Für die Kundinnen und Kunden der Sozialregion soll sich nichts ändern – alle Dienstleistungen werden nach wie vor erbracht.