Kinder- und Jugendtage Kanton Solothurn zum Thema Partizipation

Kanton Solothurn Mitsprache fördern: Erste kantonale Kinder- und Jugendtage im November An den ersten Kinder- und Jugendtagen des Kantons Solothurn steht die Partizipation im Fokus. Mitmachen und mitbestimmen ermögliche Kindern und Jugendlichen eine aktive gesellschaftliche Beteiligung. 09.11.2021, 14.00 Uhr

Die Abschlussveranstaltung der Kinder- und Jugendtage findet im Jugendwerk Olten statt. (Archivbild)

Bruno Kissling

Vom 17. bis 20. November finden die ersten Kinder- und Jugendtage des Kantons Solothurn statt. Im Fokus steht die «Partizipation», also die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. «Kinder und Jugendliche sollen sich an Entscheiden beteiligen können, die sie direkt betreffen», schreibt die Anlauf- und Koordinationsstelle für Kinder- und Jugendfragen in einer Mitteilung. «Dadurch erleben sie, dass sie gehört und ernst genommen werden und erfahren, dass sie ihre Umwelt beeinflussen können.»