So startet Sandra Kollys erster Tag als Regierungsrätin

Kanton Solothurn Mit haufenweise Akten und einem vollen Terminplan im Gepäck: So startet Sandra Kolly in ihr Amt als Regierungsrätin Mit dem Auto bestreitet Sandra Kolly ihren ersten offiziellen Arbeitsweg als Solothurner Regierungsrätin. Mit dabei: Jede Menge Akten, mit denen sich die Neuendörferin auf ihr Amt als Bau- und Justizdirektorin vorbereitet hat. Das Ziel: Der Solothurner Rötihof, wo das Büro noch stark an den Vorgänger erinnert. Das soll laut der neuen Regierungsrätin auch so bleiben.

Sandra Kolly, erster Tag im Amt. Michel Lüthi

Ein bisschen wie der erste Schultag, nur, dass nicht das Mami mitgeht – sondern die Presse. So fühlt sich Sandra Kolly auf ihrem ersten Arbeitsweg, den sie als Regierungsrätin zurücklegt. Mit dem Auto geht's von ihrem Wohnort Neuendorf nach Solothurn. Nicht nur in einen «neuen Job», wie Kolly sagt – in einen «neuen Lebensabschnitt».

Zum ersten Mal offiziell im Einsatz als Regierungsrätin war die 51-Jährige am Vortag, als sie in Wolfwil die 1.-August-Rede hielt. Die Feier habe wie üblich schon am Mittag begonnen, sodass sie am Nachmittag wieder zu Hause gewesen sei, den Abend gemütlich habe ausklingen lassen. Sie sei trotzdem «uf dr Wegge» gewesen, wie man im Thal sage, erklärt Kolly. Und nervös; im positiven Sinne.

Vier bis fünf Termine täglich

Ein bisschen wie der erste Schultag, nur, dass nicht ein Stundenplan den Takt vorgibt, sondern ein Terminkalender. Ein prall gefüllter. Bereits im Juni hat Kolly die ersten Termine geplant. «Meine Patentochter hat mich gefragt, ob ich im August zu ihrer Geburtstagsfeier kommen kann», erzählt Kolly auf der Autofahrt über Land nach Solothurn. Doch im Terminkalender ist für das Datum bereits ein Seminar mit dem Regierungsrat vorgesehen.

Bis Anfang nächste Woche trifft die neue Bau- und Justizdirektorin die Vorstehenden der Ämter ihres Departements. Nach den Sommerferien geht es los mit Regierungsratssitzungen, Ende Monat findet die erste Kantonsratssession mit dem neu zusammengesetzten Regierungsrat statt. Bereits Mitte Monat nimmt die Regierungsrätin an ihren ersten Kommissionssitzungen teil, um etwa das Globalbudget öffentlicher Verkehr oder das neue Gesetz über das Beschaffungswesen zu behandeln. Täglich vier oder fünf Termine, das sieht der Terminkalender für Kollys erste Zeit im Amt vor. Darum fahre sie jeweils auch mit dem Auto nach Solothurn, um flexibel zu sein.

Aktenstudium während der Ferien

Ein bisschen wie der erste Schultag, nur, dass nicht ein neuer Schulranzen der Begleiter ist, sondern Aktentaschen. Gleich mehrere. Die vergangenen Wochen hatte Kolly Ferien; bis Ende Juli war sie angestellt als Kaufmännische Leiterin und Geschäftsleitungsmitglied eines Treuhandunternehmens in Olten. 14,5 Jahre habe sie dort gearbeitet, und in den Ferien auch etwas Zeit gebraucht, sich davon zu verabschieden. Gleichzeitig hat sich Kolly mit ihrem Vorgänger Roland Fürst und Amtschefs über die wichtigsten Geschäfte ausgetauscht und eben: Akten studiert.

«Ich freue mich auf die Vielfalt und darauf, dass ich in diesem Departement im wahrsten Sinne des Wortes mitgestalten kann»,

erklärt die Regierungsrätin; vom Strassenbau über den öffentlichen Verkehr bis hin zum Umweltbereich. Sie habe darauf gehofft, dass bei der Verteilung die beiden Departemente der abtretenden «Rolis» – CVP-Regierungsräte Heim und Fürst – noch zu haben sein würden. Spekuliert habe sie dann aber schon auf das Baudepartement – wegen der Vielfalt, der Gestaltungsmöglichkeiten.

So übernimmt Kolly das Büro von Fürst, und zwar so wie es ist. Das Panoramafoto von Solothurn, aufgenommen vom alt Regierungsrat, das die eine Wand des Raums schmückt, sei «der Hammer, das behalte ich sicher». Was die Behandlung der Geschäfte angeht, so sei sie «politisch sicher ähnlich gestrickt» wie der Vorgänger. Nachdem dieser laufende Geschäfte begonnen hat, wird Kolly diese zu Ende bringen. Vorausschauend hat sie auch schon als CVP-Kantonsrätin, noch vor ihrer Wahl, die Akten zu einigen Geschäften, zur Seite gelegt. «Nur für den Fall», gibt die Neuendörferin lächelnd zu – für den Fall, dass sie gewählt wird, und das wurde sie bekanntlich.

In Solothurn angekommen, öffnet Kolly den Kofferraum und befördert eben diese Akten, verteilt auf mehrere Taschen, zu Tage und trägt sie, pünktlich um 8 Uhr, über die Schwelle des Rötihofs. «Do bini.»