Kanton Solothurn Kuratorium vergibt 12 Förderpreise 2021 und zwei Atelierstipendien 2022 Das Kuratorium für Kulturförderung des Kantons Solothurn hat im Auftrag des Regierungsrates zwölf Förderpreise 2021 und zwei Atelierstipendien in Paris 2022 vergeben. 28.04.2021, 16.38 Uhr

Für die Förderpreise 2021 und die Atelierstipendien 2022 waren beim Kantonalen Kuratorium für Kulturförderung insgesamt 45 Bewerbungen eingegangen. 29 Kulturschaffende hatten sich für einen Förderpreis in einer der sechs Disziplinen – Bildende Kunst und Architektur, Musik, Literatur, Foto und Film, Theater und Tanz sowie Kulturvermittlung/Kulturaustausch – beworben.

Drei Bewerbungen waren für einen Aufenthalt im Künstleratelier in Paris eingegangen. Dieses bietet der Kanton Solothurn seit 2001 in Zusammenarbeit mit dem Kanton Aargau an. Weitere 13 Kulturschaffende schliesslich nutzten die Möglichkeit, sich sowohl für einen Förderpreis als auch für ein Atelierstipendium zu bewerben. Dies ist zwar im Rahmen der Bewerbung möglich, vergeben wird aber nur ein Förderpreis oder ein Atelierstipendium.

Die Preisträgerinnen und Preisträger

Aus den Bewerbungen hat das Kuratorium für Kulturförderung zwölf Förderpreise vergeben. Diese sind mit je 15‘000 Franken dotiert.

Zwei Kulturschaffenden wurden zudem jeweils halbjährige Atelieraufenthalte in Paris 2021 zugesprochen. Ein Atelieraufenthalt ist mit einem Beitrag von 18‘000 Franken an die Lebenshaltungskosten verbunden.

Clara A’Campo (*1995), Autorin, Muttenz zvg Jonas Darvas, Theaterschaffender, Basel (Förderpreis Theater) zvg Selin Dettwiler, Filmschaffende, Solothurn (Förderpreis Film) zvg Severin Hallauer (*1996), Performance-Künstler, Zürich zvg Steffi Friis (*1993), Schauspielerin, Basel zvg Simone Etter (*1982), Kunstschaffende, Solothurn zvg Luca Lang (*1999), Rapper, Solothurn zvg Hannah Adriana Müller (*1996), Musikerin, Hessigkofen zvg Lorenzo Salafia (*1983), Kunstschaffender, Solothurn zvg Elvis Petrovic (*1980), Tanzschaffender, Rüttenen zvg Melanie Wigger (*1991), Filmschaffende und Illustratorin, Bern zvg Dominique Trautweiler (*1994), Sängerin, Wangen b. Olten zvg Karin Borer, Kunstschaffende, Basel (Künstleratelier Paris, Jan-Juni 2022) zvg Antonia Scharl (*1994), Schauspielerin, Solothurn zvg

Förderpreise Bildende Kunst Simone Etter (*1982), Kunstschaffende, Solothurn

Severin Hallauer (*1996), Performance-Künstler, Zürich

Lorenzo Salafia (*1983), Kunstschaffender, Solothurn

Förderpreis Film Selin Dettwiler (*1990), Filmschaffende, Solothurn

Melanie Wigger (*1991), Filmschaffende und Illustratorin, Bern

Förderpreis Kulturvermittlung Elvis Petrovic (*1980), Tanzschaffender, Rüttenen

Förderpreis Literatur Clara A’Campo (*1995), Autorin, Muttenz

Förderpreise Musik Luca Lang (*1999), Rapper, Solothurn

Hannah Adriana Müller (*1996), Musikerin, Hessigkofen

Dominique Trautweiler (*1994), Sängerin, Wangen b. Olten

Förderpreise Theater Jonas Darvas (*1989), Theaterschaffender, Basel

Steffi Friis (*1993), Schauspielerin, Basel

Künstleratelier Paris, Januar bis Juni 2022 Karin Borer (*1981), Kunstschaffende, Basel

Künstleratelier Paris, Juli bis Dezember 2022 Antonia Scharl (*1994), Schauspielerin, Solothurn

Beurteilt wurden die Bewerbungen aufgrund der Qualität der gemachten künstlerischen Aussagen, der Kontinuität des bisherigen Schaffens und der Entwicklungsmöglichkeiten der Künstlerin bzw. des Künstlers sowie aufgrund der Innovation und Professionalität des Schaffens.