Solothurner Kripochefin Fabienne Holland erzählt

Kanton Solothurn «Kriminelle Strukturen bekämpfen, bevor sie sich festsetzen»: Kripochefin Fabienne Holland zieht Bilanz Fahndungserfolge, Extremsituationen und aufwendige Aufklärungsarbeit im Netz: Fabienne Holland gibt Einblick in die Schattenwelt der Illegalität und die Zusammenarbeit der Polizeikorps im In- und Ausland. Daniela Deck

Fabienne Holland, Kripochefin und stellvertretende Polizeikommandantin, wechselt ins Baselbiet. Hanspeter Bärtschi

Im Sommer 2018 übernahm Fabienne Holland als erste Frau die Leitung der Kriminalabteilung (Kripo) der Kantonspolizei Solothurn. Zu Beginn des nächsten Jahres übernimmt sie die Leitung der Kripo Basel-Landschaft. Sie erzählt, warum es wichtig ist, Banden das Handwerk zu legen, bevor die Öffentlichkeit etwas von ihnen merkt, wann sie sich vor Ort ein Bild macht und was ihr von Solothurn bleiben wird.

Welche Ereignisse und Fahndungserfolge nehmen Sie als Kripochefin und stellvertretende Kommandantin mit aus den viereinhalb Jahren im Kanton Solothurn?

Fabienne Holland: Besonders in Erinnerung bleiben wird mir sicher die Brandserie im Wasseramt. Einerseits stand die Polizei unter grossem Erfolgsdruck. Die Verunsicherung und Emotionen der Bevölkerung nahmen von Brand zu Brand zu. Andererseits zeigte sich der Zusammenhalt im Korps eindrücklich. Viele Mitarbeitende haben sich freiwillig zum Wochenenddienst gemeldet. Alle arbeiteten gemeinsam darauf hin, die Brandserie so rasch als möglich zu stoppen. Auch die Zusammenarbeit mit den Gemeinden und Feuerwehren war sehr gut. Als Ermittlungserfolg bleibt mir zudem der vermisste Bub Jonathan im Gedächtnis, der wohlbehalten gefunden wurde. In meiner Einarbeitungsphase war ich 2018 mit der Brandtragödie mit sieben Todesopfern in Solothurn konfrontiert.

Bei welchen Fällen sind Sie bei der Arbeit aus dem Büro gekommen, um sich vor Ort selbst ein Bild zu machen?

Meine Mitarbeitenden arbeiten sehr gut und selbstständig. Als Chefin der Kripo war ich vor allem bei umfangreichen Ermittlungsverfahren bei schweren Delikten von Anfang an dabei. Vor Ort war ich beispielsweise, als in Gerlafingen zwei Kinder tot aufgefunden wurden. Solche Fälle sind auch für die Mitarbeitenden belastend, besonders für diejenigen, die zuerst am Tatort eintreffen.

Für Polizistinnen und Polizisten ist die Fähigkeit, sich von der Arbeit abzugrenzen, zentral. Wie geht man mit so viel Leid um?

Belastende Erfahrungen werden immer besprochen – im Team, mit Vorgesetzten oder unter Einbezug unseres psychologischen Dienstes. Wir achten gegenseitig auf Signale emotionaler Überlastung. Bei der Ermittlungsarbeit bin ich aber nicht so nahe dran wie meine Mitarbeitenden. Was mich vor allem beschäftigt ist, wenn es ihnen nicht gut geht, wenn sie krank sind oder familiäre Probleme haben.

Ihr Arbeitsplatz war in Solothurn. In welchem Rahmen sind Sie nach Olten und Grenchen gekommen?

In Olten war ich regelmässig, etwa beim Rapport der Fahndung Ost. In Grenchen war ich weniger häufig, da die Fahndung West, die Grenchen abdeckt, jeweils in Solothurn zusammenkommt.

Cyberkriminalität ist ein Schwerpunkt der Kriminalpolizei. Seit der Pandemie hört man vermehrt von Hackerangriffen auf Gemeinden. Gilt das auch für Solothurn?

Cyberdelikte nehmen allgemein stark zu. Laut Studien müssen wir zudem von einer sehr hohen Dunkelziffer ausgehen, also dass viele Delikte nicht gemeldet werden. Etwa, weil es Opfern peinlich ist, auf einen Internetbetrug hereingefallen zu sein. Oder weil Unternehmen einen Imageschaden befürchten durch öffentlich bekannt gewordene Hackerangriffe. Aktuell ist mir im Kanton Solothurn keine Gemeinde bekannt, deren Server gehackt wurden.

Die Bekämpfung von Verbrechen im virtuellen Raum ist ressourcenintensiv. Welchen Beitrag kann die Kantonspolizei dazu leisten?

Die Möglichkeiten für Kriminelle, mit Hilfe der Digitalisierung Straftaten zu begehen, sind vielseitig. Das können beispielsweise hochtechnische Delikte wie Hackerangriffe sein oder andere Formen wie Betrug auf Kleinanzeigenplattformen. Oft ist der Mensch die Schwachstelle, die ausgenutzt wird. Deshalb ist es wichtig, wachsam zu sein und sich laufend zu informieren. Viele Cyberdelikte können so relativ einfach vermieden werden. Die Bekämpfung der Cyberkriminalität und die Aufklärung von Straftaten im hochtechnischen Bereich sind sehr aufwendig und komplex. Dafür brauchen wir Spezialisten, welche auf dem Markt begehrt sind. Wir stellen fest, dass es mit unserem Lohnsystem zunehmend schwieriger wird, entsprechende Fachleute zu finden. Zum Glück funktioniert die Zusammenarbeit mit anderen Korps gut, und man hilft sich bei Ermittlungen, die Spezialwissen verlangen, nach Möglichkeit gegenseitig aus.

Sie kennen die Arbeit des Polizeikonkordats Nordwestschweiz auch aus Sicht beider Basel, teilweise als Juristin und Staatsanwältin.

Es hilft mir, dass ich verschiedene Rollen aus eigener Erfahrung kenne. Besonders die Arbeit auf der Strasse als Polizistin in Basel-Stadt war für mich eine wichtige Erfahrung. An Solothurn schätze ich die gute Zusammenarbeit und den gegenseitigen Respekt, welcher im Korps vorherrscht. Allgemein leistet die Polizei hier eine gute Arbeit, trotz weniger Personal im Vergleich zu vielen anderen Kantonen.

Ein weiterer Schwerpunkt von Ihnen ist Bandenkriminalität. Auf welcher Stufe bewegt sich die organisierte Kriminalität in Solothurn?

Kriminelle Strukturen gibt es auch im Kanton Solothurn. Unser Ziel ist, sie zu bekämpfen, bevor sie sich festsetzen. Auf dieser Stufe spürt die Öffentlichkeit kaum etwas von den Banden, da diese im Verborgenen operieren. Wir sind sehr froh um die bewilligte personelle Aufstockung. Damit konnten wir einen permanenten Dienst einrichten, der die strukturelle Kriminalität bekämpft.

Jede Verwaltungseinheit möchte zusätzliche Stellen. Warum braucht es sie ausgerechnet, um Banden zu zerschlagen?

Diese Kriminalität – meist geht es um illegale Glücksspiele, Menschen- und Drogenhandel – zieht eine Reihe von Delikten nach sich, die insgesamt die gesellschaftliche Ordnung bedrohen. Die Ermittlungen sind sehr aufwendig. Mit unseren Ressourcen sind wir lediglich in der Lage, einzelne Schwerpunkte zu setzen, zum Beispiel beim Menschenhandel in der Thailänderszene, im Drogenhandel und jüngst beim Diebstahl von E-Bikes, dies besonders in der Region Olten. Mit der Auflösung der jeweiligen Sonderkommission geht wertvolles Wissen verloren. Mit einem permanenten Dienst ist das nicht der Fall, und wir können die Ermittlungen effizienter führen.

Ein Dauerbrenner ist die Geldwäscherei. Was lässt sich dazu sagen?

Das ist ein nachgelagertes Delikt, um die illegale Herkunft der Gelder zu verschleiern, beispielsweise über Immobilienkäufe oder Kunsthandel. Das Aufspüren von Geldtransaktionen ist das eine. Damit steht aber noch nicht fest, dass man sie erfolgreich an den Delikten festmachen kann, aus denen sie stammen. Die internationale Kooperation auf Polizeiebene klappt gut. Bei den Rechtshilfeersuchen ist das manchmal weniger der Fall.

Haben Sie sich vor viereinhalb Jahren mehr gefreut nach Solothurn zu kommen oder jetzt darauf, in den Kanton Basellandschaft zurückzukehren?

Im Sommer 2018 habe ich meine Stelle mit viel Vorfreude angetreten. Ich bin stolz darauf, dass ich in Solothurn arbeiten durfte. Die Arbeit hier hat mir sehr viel Freude bereitet. Ich übernehme nun die gleiche Funktion im Kanton Basel-Landschaft, nahe bei meiner Familie. Das ist eine einmalige Chance. Der Abschied fällt mir aber schwer.

