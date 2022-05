Zecken: Mit diesen Tipps schützen Sie sich und Ihren Hund

Prävention Die Zecken sind im Kanton Solothurn auf dem Vormarsch: Mit diesen Tipps schützen Sie sich und Ihren Hund Im Frühling erwachen die Zecken jeweils. Besonders bei schönem und warmem Wetter treten vermehrt Zeckenstiche auf. Es ist Vorsicht geboten. Denn die Tierchen saugen nicht nur Blut, sondern übertragen auch Krankheiten. Was Sie dazu wissen müssen. Enya Kopp und Sheena Ritschard Jetzt kommentieren 13.05.2022, 05.00 Uhr

Zecken sind Spinnentiere. Manfred Ruckszio

Seit Ende März sind die Zecken wieder auf dem Vormarsch. Für Waldspaziergängerinnen und Waldspaziergänger bedeutet das: Vorsicht walten lassen. Denn die unbeliebten Achtbeiner saugen sich gerne an Menschen und Tieren fest.

Zecken leben grundsätzlich im Wald. Doch auch in Gärten oder Parks finden die Spinnentiere immer wieder einen geeigneten Lebensraum. «Eine Hecke oder hohes Gras reichen schon aus, damit sich die Zecken wohlfühlen», sagt Bettina Dübi, stellvertretende Solothurner Kantonsärztin.

Verbreitung von Zeckenstichen in Nichtwaldregionen. Solothurn Kantonsärztlicher Dienst Verbreitung von Zeckenstichen in Waldregionen. Solothurn Kantonsärztlicher Dienst

Die Zeckenaktivität in diesem Jahr sei bisher kaum zu spüren gewesen, so Dübi weiter. Dies habe vor allem mit der Prävention zu tun.

Prävention bietet den besten Schutz gegen Zeckenstiche. Besonders bei warmen Temperaturen ist Vorsicht geboten. Denn die Zecken fallen nicht herunter, sondern krabbeln auf Mensch und Tier hinauf. Um sich besser schützen zu können, gibt es folgende Tipps:

Impfen (nur gegen FSME-Erreger möglich).

Aufenthalt in hohem Gras und Unterholz meiden.

Dicht schliessende Kleidung mit langen Ärmeln und Hosenbeinen tragen.

Helle Kleidung tragen, auf dieser können Zecken schneller entdeckt werden.

Insektenschutz verwenden.

Körper nach längerem Aufenthalt im Wald und in Waldesnähe kontrollieren.

Lange Haare zusammenbinden.

Lange Socken über die Hosen stülpen, so können die Zecken weniger gut die Hosen hinaufklettern.

Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME): Die FSME ist eine durch Viren verursachte Erkrankung. Sie kann nicht mit Antibiotika behandelt werden. Das Krankheitsbild ist mehrphasig. Neben den grippeartigen Symptomen, die auftreten können, ist es möglich, dass die Krankheit das Nervensystem angreift. Dies kann zu Lähmungen, Enzephalitis (Gehirnentzündung) und bleibenden Behinderungen führen.

Zum Schutz vor der Krankheit wird Kindern und Erwachsenen ab sechs Jahren die FSME-Impfung empfohlen. Die Krankheit ist meldepflichtig.

Borreliose: Anders als die FSME-Krankheit wird Borreliose durch Bakterien ausgelöst. Bei einer Infektion erscheint meist eine Rötung um die Einstichstelle herum. Diese kann sich ausdehnen und verschwindet meist nach einigen Tagen oder Wochen wieder. Bei einigen Erkrankten kommt es nach einigen Wochen, Monaten oder Jahren zu einem zweiten Stadium. In diesem können die Gelenke, die Haut und das Nervensystem befallen werden, in seltenen Fällen befällt die Krankheit das Herz.

Wird die Krankheit früh genug entdeckt, kann sie mit Antibiotika behandelt und bekämpft werden. Eine Impfung gibt es nicht, die gegen die Krankheit schützt. Diese Krankheit ist nicht meldepflichtig, stattdessen werden Fallzahlen via Hochrechnungen ermittelt.

Tularämie – Bei der Tularämie handelt es sich um eine Infektionskrankheit. Grundsätzlich ist sie eine Tierkrankheit, sie kann aber von betroffenen Tieren auf den Menschen übertragen werden. Bei Betroffenen erscheint meist ein sehr unterschiedliches Krankheitsbild, meist treten grippeähnliche Symptome auf.

In der Schweiz haben sich die Fälle während der letzten Jahre vermehrt. Um die Schwankungen im Blick zu haben, ist die Krankheit meldepflichtig.

Nach dem Rekordjahr 2020, in dem es schweizweit 12'187 Zeckenstiche gab, nahmen die Zahlen vergangenes Jahr deutlich ab. Insgesamt waren es noch 6854 Stiche. In den ersten drei Monaten dieses Jahres waren es rund 160 Zeckenstiche – leicht weniger als in derselben Zeit im Vorjahr. Zu den meisten Stichen in den vergangenen Jahren kam es jeweils im Mai und Juni.

Dank verstärkter Prävention hätten sich die Zahlen in den letzten Jahren im Kanton Solothurn stabilisiert, sagt Dübi. Es sei jedoch zu beachten, dass die Prävention und das Verhalten der Bevölkerung auch abhängig von der aktuellen Wetterlage seien.

Sobald man eine Einstichstelle entdeckt, sollte man schnell handeln. Doch aufgepasst, nicht einfach mit den Fingern an der Zecke herumziehen:

Am besten geht es mit einem Hilfsmittel wie zum Beispiel einer feinen Pinzette, einer Zeckenkarte oder einer Zeckenzange.

Die Zecke nicht herausdrehen.

Unter kontrolliertem, kontinuierlichem Zug herausziehen.

Die Zecke möglichst nah an der Haut greifen.

Einstichstelle nach dem Entfernen desinfizieren und im Auge behalten – Borreliose-Gefahr möglich.

Falls Teile in der Haut zurückbleiben, ist das kein Grund zur Panik. Meistens stösst der Körper die Teile aus.

Nicht nur der Mensch, auch Tiere können von Zecken befallen werden. Wenn ein Tier einen Zeckenstich hat, ist der Ablauf ähnlich wie beim Menschen. Denn auch ein Tier kann sich mit einer Krankheit infizieren.

Genauso wie beim Menschen gilt auch bei Tieren die Prävention als oberstes Gebot. Die Vierbeiner nach jedem Spaziergang auf Parasiten zu untersuchen, ist nur eine Möglichkeit.

Kautabletten für Hunde – für Hunde gibt es extra Tabletten, die von innen gegen die Parasiten wirken. Die Vierbeiner sollten je nach Anwendungshinweis die Tabletten regelmässig bekommen.

– für Hunde gibt es extra Tabletten, die von innen gegen die Parasiten wirken. Die Vierbeiner sollten je nach Anwendungshinweis die Tabletten regelmässig bekommen. Auftropflösung – es gibt Mittel, die man den Tieren zur äusserlichen Behandlung auf das Fell tropfen kann. Auch hier je nach Anwendungshinweis in Hals- und Kopfnähe auftragen.

– es gibt Mittel, die man den Tieren zur äusserlichen Behandlung auf das Fell tropfen kann. Auch hier je nach Anwendungshinweis in Hals- und Kopfnähe auftragen. Zeckenhalsband – eine weitere Möglichkeit ist das Zeckenhalsband. Dieses funktioniert ähnlich wie ein Flohhalsband. Der Wirkstoff, der im Halsband enthalten ist, verteilt sich beim Kontakt mit dem Fell oder der Haut auf deren Lipidschicht (oberste Schicht des Tränenfilms). Dort tötet es die Parasiten ab und verhindert einen weiteren Befall während ungefähr acht Monaten.

