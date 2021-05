Kanton Solothurn Kantonsrat startet mit 31 Frauen in die neue Legislatur – warum es in den nächsten vier Jahren noch mehr werden könnten Der Kantonsrat wird vom Volk gewählt. Während der letzten Legislatur kam es aber zu so vielen Rücktritten, dass am Schluss auf rund einem Viertel der Sitze eine Person sass, die nicht gewählt worden, sondern nachgerutscht war. Genau dieses Phänomen könnte in der nächsten Legislatur dazu führen, dass sich der Frauenanteil in der Solothurner Legislative noch erhöht. Noëlle Karpf 10.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Blick in den Solothurner Kantonsratssaal: Die neue Legislatur beginnt aber – wegen der Pandemie – im Tissot Velodrome Grenchen.

Hanspeter Bärtschi

Neue Session, neue Kantonsratsmitglieder: Am Dienstag tagt das Solothurner Parlament zum ersten Mal seit den Wahlen vom März. Mit 23 neuen Politikerinnen und Politikern – 14 der 100 Bisherigen hatten ihren Sitz geräumt und waren nicht zur Wiederwahl angetreten. Neun Kantonsräte wurden abgewählt.

Grüne, Grünliberale und SVP haben bekanntlich zugelegt, SP und FDP Wähleranteile verloren. Leicht, aber nur leicht, gestiegen ist zudem der Frauenanteil im Parlament. 30 Frauen wurden gewählt. Weil ein Mann nach den Wahlen erklärte, seinen Sitz nicht einzunehmen und eine Frau nachrutschte, sind es mittlerweile 31. Das sind vier mehr als noch vor vier Jahren. Nicht ganz so viel, wie sich einige im Zusammenhang mit dem Projekt Helvetia ruft, das eben den Frauenanteil in der Politik erhöhen möchte, erhofft haben, aber immerhin.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Durch Nachrutschen könnte sich der Frauenanteil in der nächsten Legislatur aber noch einmal erhöhen. Aufgrund ihres Wähleranteils erhält eine Partei in einer Amtei eine gewisse Anzahl Sitze im Kantonsrat. Diese werden dann von den Kandidierenden, die die meisten Stimmen geholt haben, besetzt. Dann gibt es aber noch Ersatzplätze – auf dem ersten die Person, die nach dem mit den wenigsten Stimmen gewählten Kantonsratsmitglied am meisten Wählerinnen und Wähler überzeugt hat. Tritt also ein Mann zurück – und sitzt auf diesem ersten Ersatzplatz eine Frau, erhöht sich der Frauenanteil.

Über alle Parteien und Amteien hinweg gesehen gibt es 29 erste Ersatzplätze. Und auf 15 sind Frauen zu finden. Damit ist also zumindest die Wahrscheinlichkeit vorhanden, dass der Frauenanteil in den kommenden vier Jahren noch leicht ansteigt – oder zumindest nicht schwindet. Zumal auch auf den zweiten Ersatzplätzen – diese kommen bei erneuten Rochaden zum Zug – ebenfalls neun Frauen in den Startlöchern sind.

Vergangene Legislatur: Jedes vierte Mitglied trat zurück

Und dass es zu Wechseln kommt, ist bekannt: Im Lauf der letzten Legislatur trat rund jedes vierte Mitglied des Kantonsrats zurück – am Schluss sassen also auf einem Viertel der Kantonsratssitze Politikerinnen und Politiker, die nicht gewählt worden waren, sondern nachgerutscht sind.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Nach aktuellem Stand stellt die SP am meisten Frauen – die SP hat auch am meisten Kandidatinnen auf ersten Ersatzplätzen. Die Grünen sind mit sechs Frauen in der zehnköpfigen Fraktion vertreten – bei ihnen finden sich drei Frauen auf ersten Ersatzplätzen. Darunter etwa Parteipräsidentin Laura Gantenbein. Aber auch bei der SVP, aktuell vier Kantonsrätinnen, würden bei den ersten vier Abgängen Frauen nachrutschen. Etwa Vanessa Meury, Parteipräsidentin der Jungen SVP, die bei den Wahlen ganze 5398 Stimmen geholt hat.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Von den Wahlkreisen her sind die Geschlechter noch am ehesten in den Amteien Solothurn-Lebern und Thal-Gäu ausgeglichen. Auch hier stehen jeweils drei beziehungsweise zwei Frauen auf dem ersten Ersatzplatz. Gar fünf sind es im Wahlkreis Olten-Gösgen. Auf dem letzten Platz, was den Frauenanteil angeht, steht aktuell Bucheggberg-Wasseramt. Hier stehen dafür gleich vier Frauen in den Startlöchern, um nachzurutschen.