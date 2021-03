Kanton Solothurn Kantonsrat genehmigt Teilrevision der Härtefallverordnung und präsentiert bereits Verbesserungsvorschläge Die Teilrevision der Härtefallverordnung stiess im Solothurner Kantonsrat auf Zustimmung, mit weiteren Aufträgen soll die Situation für Unternehmen weiter verbessert werden. Rebekka Balzarini 03.03.2021, 12.21 Uhr

Das Kantonsparlament tagt erneut im Sportzentrum in Zuchwil. Tom Ulrich

Der Mittwochvormittag im Kantonsrat stand ganz im Zeichen der Pandemiebewältigung. Das Parlament debattierte darüber, wie den Unternehmen in der Krise am ehesten geholfen werden muss. In diesem Rahmen bewilligte das Parlament auch die Teilrevision der Verordnung über Härtefallmassnahmen für Unternehmen im Zusammenhang mit Covid-19 ) vom 15. Februar 2021.

Das Parlament erklärte ausserdem drei Aufträge für erheblich, die in der vergangenen Session eingereicht worden waren. So sprach sich eine Mehrheit dafür aus, dass Unternehmen schon bei einem Umsatzrückgang von 25 Prozent Anspruch auf Unterstützung im Rahmen des Härtefallprogramms erhalten sollen. Eine generelle Senkung von 40 auf 25 Prozent hatte die Umwelt-, Bau- und Wirtschaftskommission im Einklang mit der Regierung abgelehnt.

Ebenfalls eine Mehrheit stimmte dafür, die Höchstgrenze des nicht rückzahlbaren Härtefallbeitrages von 200'000 auf das vom Bund vorgesehene Maximum von 750'000 Franken anzuheben. Ausserdem sprach sich der Rat für die sogenannte sogenannte Drittelslösung aus. Verzichtet ein Vermieter freiwillig auf einen Drittel des Mietzinses, übernimmt der Kanton einen Drittel, dem Mieter werden somit zwei Drittel erlassen. Diese Lösung gab es schon im vergangenen Sommer, sie wurde aber nur in wenigen Fällen genutzt.

Drei weitere Aufträge für dringlich erklärt

Weiter erklärte der Rat drei fraktionsübergreifende Aufträge für dringlich, die am Dienstag im Rat eingereicht worden waren. Diese fordern unter anderem, dass die Unternehmen keine Fixkostenübersicht mehr einreichen müssen. Die Fixkostenübersicht sei aufwendig und überfordere kleine Unternehmen, deshalb soll eine Selbstdeklaration in Zukunft ausreichen.

Ein weiterer Auftrag will erreichen, dass Unternehmen sich gegen den Entscheid der Verwaltung bezüglich ihrer Härtefallgesuche auf dem Rechtsweg wehren können. Bisher hätten die Unternehmen keinen Anspruch darauf, eine anfechtbare Verfügung zu erhalten.

Und der dritte für dringlich erklärte Auftrag fordert schliesslich, dass Unternehmen, die sich mit temporären Angeboten versucht haben durch die Krise zu retten, in der Härtefallverordnung nicht benachteiligt werden dürfen. Unternehmen, die etwa einen Take-away eingerichtet haben, seien mit den behördlich geschlossenen Betrieben gleichzustellen.

Über die drei Aufträge debattiert der Rat in der kommenden Session. In der heutigen Sitzung forderten verschiedene Politikerinnen und Politiker die Regierung aber dazu auf, die Änderungen möglichst rasch in die Härtefallverordnung einfliessen zu lassen. Diese kann laufen aktualisiert werden.