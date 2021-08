Kanton Solothurn Kampagne gegen Lehrermangel: Zwei Lehrpersonen berichten von ihrem (Wieder)Einstieg Der Kanton sucht mit der Kampagne «Einsame Klasse. Schule sucht Sie!» nach neuen Lehrpersonen. Ansprechen soll diese vor allem Wieder- und Quereinsteigende. Silvia Fröhlicher und Yves Bönzli gehören genau dieser Zielgruppe an. Zwei Porträts. Anja Neuenschwander 11.08.2021, 05.00 Uhr

Silvia Fröhlicher, 59, Wiedereinsteigerin

Job: Klassenlehrerin 5./6. Klasse

Arbeitsort: Bellach

Wieder Lehrerin seit: 18 Jahren

Werdegang: Nach dem Abschluss des Lehrerseminars 1983 arbeitete Silvia Fröhlicher vier Jahre lang als Lehrerin in Attiswil, bis sie sich dazu entschied, ein Psychologiestudium zu beginnen. Nach dem Grundstudium liess sie sich jedoch zur Tänzerin ausbilden und verdiente in den kommenden Jahren ihr Geld als freischaffende Tänzerin und später als Tanzlehrerin. Nachdem ihre Kinder etwas älter geworden waren, entschloss sie sich im Alter von vierzig Jahren wieder zu unterrichten. Die Zeit als Primarlehrerin in Attiswil sei ihr nämlich sehr positiv im Gedächtnis geblieben. Nach einem Wiedereinstiegskurs an der Fachhochschule Nordwestschweiz kehrte Fröhlicher zu ihrem ursprünglichen Lehrberuf zurück. Sie arbeitet nun seit achtzehn Jahren wieder als Primarlehrerin. Am liebsten unterrichtet die Bellacherin Fächer wie Zeichnen oder Sport.

Yves Bönzli, 33, Quereinsteiger

Yves Bönzli. Anja Neuenschwander

Job: Klassenlehrer Sek B

Arbeitsort: Biberist

Lehrer seit: 6 Jahren

Werdegang: Eigentlich hatte Yves Bönzli eine Lehre als Kaufmann mit Berufsmatura absolviert. Nach dem Arbeitseinstieg sei ihm aber klar geworden, dass diese Berufswelt nicht seinen Lebensvorstellungen entspreche. Daher habe er sich entschieden, sich umzuorientieren. Ein Bekannter brachte ihn dann darauf, die Ausbildung zum Lehrer zu beginnen. Er durchlief also die Passerelle und begann sein Studium an der Pädagogischen Hochschule für die Sek I Stufe.

Während seiner Zeit an der PH sei es besonders anspruchsvoll gewesen, Studium und Arbeit unter einen Hut zu bringen. Doch der Aufwand habe sich gelohnt, er sei in seinen Praktika gut unterstützt worden und arbeite nun schon seit vier Jahren in Biberist als Lehrer. Am Lehrersein schätze er besonders die Abwechslung und Kreativität, die er in den Klassenalltag einbringen könne.

Im Video erklärt Quereinsteiger Martin Fürst, was ihm am Beruf gefällt: