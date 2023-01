Kanton Solothurn In einem Jahr wäre er freigekommen: Vater-Mörder aus Hägendorf bleibt in der geschlossenen Anstalt Ein gerade volljährig gewordener Mann brachte im Januar 2012 seinen Vater mit 46 Messerstichen um. Er wurde wegen Mordes zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Jetzt hat das Gericht entschieden, dass er darüber hinaus in stationärer Behandlung bleiben muss. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 22.01.2023, 13.23 Uhr

Obwohl der Mann seine Haftstrafe bis auf ein Jahr abgesessen hat, wird er nun vier weitere Jahre in einer geschlossenen Anstalt verbringen, so hat das Amtsgericht Olten-Gösgen entschieden. Bruno Kissling

Max C. (Name geändert) muss sich vier weitere Jahre einer stationären Therapie unterziehen, das hat das Amtsgericht Olten-Gösgen auf Antrag der Solothurner Straf- und Massnahmenvollzugsbehörde entschieden. Damit dürfte sich der ursprünglich auf zwölf Jahre anberaumte Freiheitsentzug um drei Jahre verlängern. Bis das Urteil rechtskräftig ist, ordnet das Gericht Sicherheitshaft im bisherigen Setting an.

Mit insgesamt 46 Messerstichen metzelte Max C. im Januar 2012 in Hägendorf seinen Vater nieder. Das Oltner Amtsgericht hat ihn deswegen im November 2013 wegen Mordes zu einer zwölfjährigen Haftstrafe verurteilt. Das Urteil wurde von Max C. angefochten, er plädierte auf vorsätzliche Tötung. Das Obergericht aber bestätigte das Urteil wegen Mordes im Dezember 2014.

Die Haftstrafe wurde damals zu Gunsten einer stationären Massnahme aufgeschoben, die nun per Nachentscheid des Amtsgerichtes um weitere vier Jahre verlängert wurde. Das bedeutet: Obwohl Max C. die Strafe von zwölf Jahren fast abgesessen hat, wird er – sofern er das Urteil nicht anficht – darüber hinaus in einer geschlossenen Institution bleiben müssen.

Der Fall von Max C. hat im Frühjahr 2012 schweizweit für Schlagzeilen gesorgt, weil der gerade volljährig gewordene Sohn seinen Vater auf hinterhältigste und brutalste Weise ermordete.

Geschichte eines missbrauchten Jugendlichen

Zugleich ist es die Geschichte eines gescheiterten Jugendlichen, der selbst grösstes Leid erfahren musste. Früh trennten sich die Eltern des verurteilten Mörders. Max C. und seine zwei Jahre ältere Schwester blieben bei der Mutter, die bald einen neuen Lebenspartner an ihrer Seite hatte. Dieser, so sagte die Schwester von Max C. vor Gericht aus, habe sie «geschlagen und bedroht».

Jahrelang wusste niemand davon. «Ich hatte Angst und wollte nicht, dass die Beziehung meiner Mutter zerbricht, denn sie liebt diesen Mann», sagte Max C. damals vor Gericht aus. Er selbst fing an, den Schmerz mit Marihuana zu betäuben, kiffte extensiv. Zwar begann er eine Lehre als Maler, erhielt aber nach nur einem Jahr die Kündigung.

«Ich habe sechs, sieben Joints am Tag geraucht»

Danach haute er von zu Hause ab, lebte mehrere Wochen bei einem Kollegen. Ehe ihm sein Vater eine weitere Chance gab. Erneut begann er eine Lehre, diesmal als Logistiker. Wieder erstickt er die Hoffnung im Marihuana-Qualm. Antriebslosigkeit lähmt ihn. «Ich habe in dieser Zeit sechs, sieben Joints geraucht», sagte er vor Gericht aus.

Er verliert seine Stelle. Es plagen ihn Selbstmordgedanken. Und dann stellte ihm sein Vater ein Ultimatum: Entweder er kriege sein Leben bis Mai in den Griff, oder Max C. hätte auch bei seinem Vater ausziehen müssen. Das war im Januar 2012. Wenig später ermordet Max C. seinen Vater. Das an einem Abend, an dem sie zuvor noch gemeinsam einen Western schauten. Während der Vater vorzeitig zu Bett geht, leert der Sohn eine Flasche Rotwein herunter. Um sich Mut anzutrinken, Mut, um sich selbst umzubringen. Das sei sein Plan gewesen, sagt Max C. aus.

Er habe nicht daran gedacht, eine Ambulanz zu rufen

Also geht er in die Küche, nimmt ein langes Küchenmesser. Danach verlieren sich seine Erinnerungen, so Max C. vor Gericht. Laut Anklageschrift geht er ins Schlafzimmer seines Vaters, wo er rund eine halbe Stunde vor seinem schlafenden Vater steht. Als dieser aufwacht, sticht Max C. 46 Mal auf ihn ein, so der Untersuchungsbericht.

Erst als er im Bad vor dem Spiegel stand, sei er wieder zu sich gekommen. Überall Blut. «Ich hörte jemanden röcheln. Ich dachte, es sei ein Traum, als ich das alles sah», so Max C. einst vor Gericht. Warum er dann keine Ambulanz rief? «Ich habe nicht daran gedacht.»

Nach der Tat klaut er das Portemonnaie seines Vaters, flieht und wird wenig später in Lausanne verhaftet. Zum Tatzeitpunkt war er gerade 18 Jahre alt, heute ist er 29-jährig.

