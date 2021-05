Kanton Solothurn - Impfzentren bleiben bis Ende Juli – ab August Hausarztpraxen und Apotheken zuständig

Die Lage im Kanton entspannt sich weiter

Jeweils am Mittwoch veröffentlicht das Gesundheitsamt den wöchentlichen Situationsbericht zur epidemiologischen Lage im Kanton. Der vor kurzem veröffentlichte Bericht zeigt, dass sich die Lage im Kanton im Vergleich zur Vorwoche weiter entspannt. In der vergangenen Woche wurden im Kanton 210 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. In der Vorwoche waren es noch 250 Personen gewesen. 254 Personen waren in der vergangenen Woche in Isolation, 498 in Quarantäne. Die 7-Tage Inzidenz sank im Vergleich zu der vorherigen Woche um 16 Prozent, die 14-Tage-Inzidenz um 24.6 Prozent. Anhand der Inzidenz kann erkannt werden, wie sich die Fallzahlen über einen längeren Zeitraum entwickeln. Die Zahl der Tests, die in der vergangenen Woche durchgeführt wurden, ist leicht gestiegen. In der vergangenen Woche wurden 5735 PCR- und Antigen-Schnelltests durchgeführt, in der Vorwoche waren es 5682 Tests. Die Positivitätsrate lag in der vergangenen Woche bei 3.7 Prozent, in der Woche davor bei 4.4 Prozent. Die Positivitätsrate zeigt an, wie viele der durchgeführten Tests tatsächlich Positiv sind. Liegt sie unter 5 Prozent ist das laut der Weltgesundheitsorganisation WHO ein Zeichen dafür, dass das Virus in dem erfassten Gebiet unter Kontrolle ist. Auch die Zahl der Personen im Spital sinkt Der Trend zeigt nicht nur bei den laborbestätigten Fällen nach unten, sondern auch bei den Hospitalisationen. In der vergangenen Woche mussten 15 Personen im Spital gepflegt werden, drei davon auf der Intensivstation. In der Vorwoche mussten noch 17 Personen im Spital gepflegt werden, davon sechs auf der Intensivstation. In der vergangenen Woche ist im Kanton allerdings wieder eine Person verstorben, in der Woche davor gab es keinen Todesfall. Weiter gesunken ist im Kanton ausserdem die Reproduktionszahl R, die das Infektionsgeschehen vor rund 10 Tagen abbildet. In der vergangenen Woche lag die Reproduktionszahl bei 0.82, in der Vorwoche bei 0.88.