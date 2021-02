Kanton Solothurn Impfungen in Alters- und Pflegeheimen abgeschlossen, jetzt ist das Gesundheitspersonal dran Im Kanton Solothurn sind bis Ende Woche alle Bewohnenden von Alters- und Pflegeheimen mit einer Zweitimpfung versorgt. In einem nächsten Schritt soll das exponierte Gesundheitspersonal in den Spitälern die Covid-19-Impfung erhalten. 23.02.2021, 10.30 Uhr

Spital-Mitarbeitende auf den Notfall- und Intensivstationen, in den Covid-Abteilungen sowie das Personal der Rettungsdienste werden prioritär behandelt. (Archiv) Hanspeter Bärtschi

Der Kanton Solothurn könne trotz anhaltenden Lieferschwierigkeiten auf eine erfolgreiche Impfkampagne zurückblicken, heisst es in einer Mitteilung der Staatskanzlei. Diese Woche werden alle bereits geimpften Bewohnenden in den Alters- und Pflegeheimen (APH) ihre zweite Dosis erhalten. «Wir haben in den vergangenen acht Wochen alle 49 Solothurner APH mit unseren mobilen Impfteams besucht und sichergestellt, dass die Bewohnenden, die sich für eine Impfung entschieden haben, innerhalb der empfohlenen Frist beide Impfungen erhalten», wird Peter Eberhard, Leiter Gesundheitsamt, zitiert.