Kanton Solothurn «Hier wird Chauffeur-Sprache gesprochen»: Zu Besuch beim Kontrollzentrum für Schwerverkehr in Oensingen Rund 6000 Last- und Lieferwagen kontrolliert die Kantonspolizei Solothurn jedes Jahr. Ab 2022 wird ein neues Zentrum für den Schwerverkehr gebaut. Bis zum Umzug arbeiten die rund 15 Mitarbeitenden weiterhin auf dem Werkhof in Oensingen. Der Dienstchef gibt einen Einblick in die Abläufe vor Ort und erklärt, warum man sich auf den neuen Standort freut. Noëlle Karpf 11.10.2021, 05.00 Uhr

Ist die Ladung genügend gesichert? Und ist auch nur so viel geladen, wie erlaubt ist? Diese und weitere Fragen beantwortet das Team im Rahmen einer Schwerverkehrskontrolle. Bruno Kissling

Dicke Regentropfen prasseln auf den Parkplatz. In der Mitte steht ein Lastwagen, daneben ein Polizeiauto. Zwei Mitarbeiter in orange leuchtenden Jacken mit der Aufschrift «Polizei» sprechen mit dem Fahrer, in den Händen halten sie seine Papiere. Sie arbeiten in einer achtstündigen Schicht für den Dienst Verkehrstechnik bei der Kantonspolizei. Dazu gehört: Die Kontrolle von Schwerverkehr, hier auf dem Parkplatz beim Werkhof in Oensingen. Jeweils in Zweierteams sind die Mitarbeitenden auf den Strassen unterwegs, Fahrzeuge, die ihnen auffallen, werden direkt zum Werkhof gelost und dann unter die Lupe genommen. «Bei jedem Wetter», wie Marco Leist, Dienstchef Verkehr, bei einem Rundgang erzählt.

Rund 500 Fahrzeuge kontrolliert das Team des Verkehrsdienst jeden Monat hier in Oensingen. Bruno Kissling Marco Leist, Dienstchef Verkehr, zeigt wo und wie der Schwerverkehr kontrolliert wird. Im Hintergrund der Platz beim Oensinger Werkhof, wo Lastwagen, aber auch kleinere Lieferwagen und Camper kontrolliert werden. Bruno Kissling Höhe und Breite der Fahrzeuge werden von Hand gemessen. Im neuen Verkehrszentrum geschieht dies künftig automatisch. Bruno Kissling Die Truppe ist bei jedem Wetter draussen im Einsatz. Bruno Kissling Diese Ladung hats in sicht: Tierfelle. Sobald der Chauffeur die Türe öffnet, beginnt es zu stinken. Bruno Kissling Marco Leist zeigt wie Reifenprofile und Bremsscheiben angeschaut werden. Bruno Kissling Der Chauffeur, in rot, spricht italienisch. Man verständigt sich auch mit Händen und Füssen. Bruno Kissling Der Lastwagen fährt auf die Waage. Manfred Oberson leitet den Chauffeur an. Bruno Kissling Hier wird das Gewicht des Lastwagens kontrolliert. Bruno Kissling Jede Kontrolle wird protokolliert. In diesem Gebäude sind die Büros der Mitarbeitenden untergebracht. Bruno Kissling

Leist, Schnürstiefel und Polizeiuniform, ist seit 29 Jahren bei der Kantonspolizei. Schon in seinem vierten oder fünften Jahr, so erzählt er, habe man damals von einem neuen Schwerverkehrszentrum gesprochen, das gebaut werden soll. Es gab tatsächlich mehrere Anläufe für das Vorhaben – jetzt wird es tatsächlich umgesetzt. Ab 2023 soll an einem neuen Standort gearbeitet werden, nebst der Abteilung Verkehr ist auch geplant, die Bereiche Automatische Verkehrsüberwachung, Sekretariat, Verkehrsunfalltechnik, Tierschutz & Umwelt in den Neubau zu zügeln. Bis dahin wird am bisherigen Standort kontrolliert, beim Werkhof in Oensingen, den Leist mit einem einzigen Wort beschreibt: «Alt».

Das neue Schwerverkehrskontrollzentrum In der Schweiz führen die Kantone im Auftrag des Bundesamts für Strassen ASTRA Schwerverkehrskontrollen durch. Bislang fanden diese beim Oensinger Werkhof statt. Schon seit Jahren war klar, dass es ein neues Kontrollzentrum braucht. Dieses soll 2022 gebaut werden – ab 2023 sollen die Kontrollen am neuen Standort an der Nordringstrasse stattfinden. Das Projekt kostet über 19 Millionen Franken. Vor einem Jahr hat das kantonale Stimmvolk entschieden, dass sich der Kanton mit rund 6 Millionen beteiligt – dafür, dass alle Mitarbeitenden der Kantonspolizei in den Neubau zügeln können. Im Gegenzug muss der Kanton dem Bund für die neuen Räume 40 Jahre lang keine Miete zahlen. Dort hinein zügeln etwa das Sekretariat, oder die Mitarbeitenden, die für Radarkontrollen im Einsatz sind, oder bei Unfällen ausrücken. Gebaut werden soll ab Juni 2022 bis Ende 2023. Umziehen wird die Polizei bereits im nächsten Februar, denn: Auch auf dem Werkhofareal Neumatt in Oensingen, dieses gehört der Nationalstrassen Nordwestschweiz AG, wird gebaut. Ab Frühjahr 2022 herrscht dort Baustelle. Ab dann braucht es deshalb ein Provisorium. Geplant ist laut ASTRA ein Zentrum des Typs «Midi». Gemäss Website des Bundes gehörten dazu etwa ein «Profiler», der Höhe, Breite und Länge erfasst, eine Wage, ein Bremsprüfstand, eine Prüfgrube oder Vorrichtungen zur Abgasprüfung. Was den Betrieb des Zentrums angeht, so gehen Bund und Kantone jeweils eine Leistungsvereinbarung ein, welche etwa vorgibt, wie viele Kontrollstunden eine Polizei jährlich im Auftrag des ASTRA zu erfüllen hat. Wie die konkrete Leistungsvereinbarung für das neue Zentrum aussieht, ist noch nicht bekannt.

Grösse und Gewicht werden gemessen – im neuen Zentrum geht’s effizienter

«C'est bon». Soeben ist ein Lieferwagen mit Berner Nummernschild auf die Waage gefahren, die im Boden des Areals eingelassen ist. Der Polizist signalisiert dem Französisch sprechenden Fahrer, dass das Gewicht des Wagens erfasst worden ist. Gleich neben der Waage, in einem kleinen Raum in einem der Gebäude des Werkhofs, spuckt ein Drucker die gemessenen Zahlen aus. Zwei Polizisten werfen einen Blick darauf. Das Resultat ist weniger «bon». «3703» ist zu hören. Bei 3.5 «Tönner», wie in diesem Falle, gibts ab 176 Kilogramm zu viel eine Anzeige – was darunter fällt, gibt eine Busse. Es ist zwar knapp – in diesem Fall gibt’s nun aber eine Anzeige.

Um den eingangs erwähnten Lastwagen schreitet mittlerweile ein Polizist mit einem Messband. Er kontrolliert, ob die gesetzlich vorgeschriebenen Massen eingehalten werden – das Fahrzeug also nicht zu hoch ist. Dienstchef Leist leuchtet zudem mit einer Taschenlampe die Reifen ab, er kontrolliert Profil und Bremsscheiben. Wie immer bei der Polizei wird danach alles genaustens dokumentiert.

Das mache man noch «vo Händsche», erklärt Leist. Im künftigen Zentrum läuft das dann etwas anders ab: Wenn dort Fahrzeuge vorfahren, werden diese Eckdaten, also etwa die Höhe, das Gewicht, automatisch registriert und gleich ins System eingespiesen. «Unsere Arbeit wird also sicher effizienter», erklärt Leist. Gleichzeitig hat das Team der 15 Mitarbeitenden im neuen Zentrum mehr Möglichkeiten, denn: Dort gibt es auch eine Prüfhalle mit beispielsweise einer Kontrollgrube. Dort können Fahrzeuge genauer unter die Lupe genommen werden, mit den neuen Geräten genauere Messungen anstellen. Es komme zwar schon auch vor, dass man am jetzigen Standort unter einen Lastwagen krieche, sagt Leist, am neuen Standort mit der neuen Ausrüstung geht das aber sicher besser.

500 Kontrollen im Monat

Draussen auf dem Parkplatz steht nun ein roter Sattelschlepper mit Tessiner Nummernschild. Nach der Kontrolle der Papiere, dem Wägen und einem Blick durch die Kofferraumtür und der Kontrolle, weist das Patrouillen-Duo den Fahrer an, die Anhängerplane ganz zu öffnen. Auch das Smartphone hilft beim übersetzen, man verständigt sich auf Englisch und Italienisch, und vor allem: Mit Hand und Fuss. «Hier wird Chauffeur-Sprache gesprochen», meint Leist.

Der Ton wirke ruppig, wenn man sich das nicht gewohnt sei. Die Polizei-Mitarbeitenden und die Kontrollierten verstehen sich – auch im übertragenen Sinne. Die Stimmung wirkt heiter, es wird immer mal wieder gelacht. Auch, als besagter Fahrer die Plane öffnet, und es so richtig zu stinken beginnt. Er hat Tierfelle geladen. Offenbar mehr Palette, als angegeben waren. Der Sattelschlepper ist zu schwer.

Nur ganz selten komme es zu Diskussionen, erklärt Leist.

«Die meisten Chauffeure, die lange alleine in der Fahrerkabine sitzen, sind einfach froh, wenn sie mal mit jemandem reden können»

Dass etwas beanstandet werden muss, kommt dafür häufiger vor, Leist schätzt, dass in rund 20 Prozent der Fälle etwas gefunden wird, das nicht den Regeln entspricht. Weil das maximal erlaubte Gewicht nicht eingehalten wird, Ladung nicht gesichert ist, Chauffeure zu wenig Ruhepausen machen. Dann behält das Team die Fahrerinnen und Fahrer übrigens gleich in Oensingen, wo sie Pause machen müssen, ehe sie weiterfahren dürfen. Insgesamt kam es im vergangenen Jahr zu 1493 Beanstandungen – bei 6402 kontrollierten Fahrzeugen.

Gemäss Vorgabe des Bundes muss die Truppe 6000 Kontrollen jährlich durchführen, das sind 500 zu kontrollierende Fahrzeuge im Monat. Bis Ende übernächsten Jahres werden diese noch hier beim Werkhof Oensingen durchgeführt, 2023 dann im neuen Schwerverkehrszentrum.