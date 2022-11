Kanton Solothurn Heikle Datenpanne bei der Verwaltung: Ein E-Mail zu Corona-Härtefallgeldern wurde sichtbar an alle verschickt – und Gesuchsteller so versehentlich geoutet Dem Solothurner Volkswirtschaftsdepartement ist bei einem E-Mail-Versand ein Schnitzer unterlaufen: Die Empfänger waren sichtbar. Eine heikle Sache, weil die Nachricht an Gesuchsteller für Härtefallgelder verschickt wurde. Béatrice Scheurer und Sven Altermatt Jetzt kommentieren 17.11.2022, 15.55 Uhr

Das Solothurner Volkswirtschaftsdepartement hat ein E-Mail verschickt, bei dem die Empfänger aus Versehen alle sichtbar waren. iStock

«Das ist eine äusserst bedauerliche Panne. Wir stehen dazu und entschuldigen uns.»

Worauf bezieht sich Peter Studer, Sekretär des Volkswirtschaftsdepartements, hier? Er spricht über den E-Mail-Versand vom 9. November 2022. An diesem Tag wollte das Departement eine Informationsnachricht mit dem Betreff «Evaluation Krisenmanagement Covid-19-Pandemie im Kanton Solothurn» verschicken. So weit, so alltäglich für die Mitarbeitenden des Sekretariats.

Peter Studer, Sekretär des Volkswirtschaftsdepartements. Hanspeter Bärtschi

Doch das E-Mail musste in sieben Tranchen an insgesamt 664 Empfängerinnen und Empfänger verschickt werden – nämlich an alle Gesuchsteller für Härtefallgelder im Kanton Solothurn. Ein derart grosser Versand sei für sein Departement doch eher selten, so Studer.

Beim Abschicken dieser Nachrichten passierte schliesslich der Fehler: Die Blindkopie ging vergessen; dies heisst, dass die E-Mail-Empfänger nicht von den anderen Empfängern gesehen werden und auch selbst keine andere Adressen sehen können. Damit wird der Datenschutz gewahrt.

«Unschön, wenn Adressdaten breit kursieren»

In diesem Fall jedoch waren die jeweils 100 Empfänger der Nachrichten für alle sichtbar, die Gesuchsteller wurden so quasi untereinander geoutet. Es wurde zu schnell «abgedrückt», sagt Studer. Zwar wurden die Nachrichten noch von einer Departementsmitarbeiterin zurückgerufen, doch viele hatten sie bereits gesehen.

Beim Abschicken des E-Mails passierte der Fehler. iStock

Eine heikle Angelegenheit, denn wer Corona-Härtefallgelder erhalten oder beantragt hat, ist geheim. Bei Betroffenen sorgt die Datenpanne für Unverständnis. «Es ist mir schon klar, dass die Behörden unter sich Daten austauschen können, gerade wenn es um die Bekämpfung von Missbrauch geht», sagt ein Gastronom, der nicht namentlich genannt werden will:

«Aber es geht andere nichts an, wer Härtefallgelder bekommen hat oder wer zumindest welche bekommen wollte. Hier braucht es äusserstes Fingerspitzengefühl.»

Gerade mit Blick auf Kredit- oder Kapitalgeber sei es unschön, wenn entsprechende Adressdaten breit kursierten, kritisiert er. «Meine Bank würde ja auch um jeden Preis verhindern, dass ich als Kreditbezüger aus Versehen geoutet werde.»

Das E-Mail lasse aber auch keinen Rückschluss darauf zu, betont derweil Studer vom Volkswirtschaftsdepartement. «Die Empfänger der Nachricht sahen nur, wer nebst ihnen auch noch Härtefallmassnahmen beantragt hat.» Man wisse aber nicht, wer letztlich Geld und welche Beträge erhalten habe. Zudem, so Studer weiter, hätten viele ihre Gesuche durch Treuhänder einreichen lassen. Viele der erkennbaren Adressen seien also nicht jene der Gesuchsteller selber, sondern der entsprechenden Treuhandfirmen.

Härtefallgelder im Kanton Solothurn Die Anzahl Gesuche und die Zahl der Entschädigten im Kanton Solothurn werden kommuniziert. Insgesamt wurden laut Peter Studer 1034 Gesuche für Härtefallentschädigungen eingereicht, 802 davon wurden bewilligt. Insgesamt wurden im Kanton Solothurn für den Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis 31. Oktober 2022 78,5 Millionen Franken ausbezahlt.

Umfrage zur Zufriedenheit

Mit dem E-Mail sollten die Gesuchsteller darauf hingewiesen werden, dass demnächst durch ein externes Unternehmen eine Evaluation des kantonalen Krisenmanagements durchgeführt werde. Diese Gesamtevaluation betreffe sowohl gesundheitliche als auch wirtschaftliche Massnahmen, erklärt Studer.

In der besagten Umfrage gehe es aber allein um die wirtschaftlichen Massnahmen und die Zufriedenheit der Betroffenen mit der Dienstleistung des Kantons.

«Wir haben auf diese Nachricht und auch auf das daraufhin versendete Entschuldigungs-E-Mail denn auch sofort einige Rückmeldungen erhalten», sagt der Departementssekretär. Sowohl Beschwerden als auch verständnisvolle Reaktionen seien darunter gewesen. Studer weiter:

«Mit unserem Entschuldigungs-E-Mail haben wir dann gezeigt, dass wir den Blindversand eigentlich beherrschen.»

Nach der Kommunikationspanne habe man Kontakt mit der Beauftragten des kantonalen Datenschutzes gehabt und den Fehler gemeinsam angeschaut. Mit rechtlichen Konsequenzen müsse man nicht rechnen, so Studer.

Intern wurde sofort die konsequente Einhaltung des Vieraugenprinzips für den Versand solcher E-Mails eingeführt. Der Departementssekretär betont: «Wir setzen alles daran, dass sich ein solcher Fehler nicht wiederholt.»

Der gleiche Fehler ist schon im Kanton Zürich passiert

Ähnlich äusserte sich übrigens die Zürcher Finanzdirektion, wie der «Tages-Anzeiger» im Frühjahr 2021 publik machte. Damals passierte im Kanton Zürich nämlich dasselbe Malheur mit Härtefall-Gesuchstellern: Über 100 Firmen waren damals in einer Nachricht sichtbar.

«Es war ein menschliches Versehen, dass die Adressatenangaben für alle sichtbar waren», sagte der Mediensprecher der Finanzdirektion. «Das bedauern wir.» Es sei ein Versehen, wie es überall vorkommen könne, wenn der Arbeitsdruck hoch sei.

