Bürgergemeinden rufen zu mehr Sorgfalt im Solothurner Wald auf

Kanton Solothurn «Hebet e chli Sorg»: Bürgergemeinden sorgen sich um ihren Wald Der Klimawandel, Schädlinge und Stürme machen dem Wald im Kanton Solothurn zu schaffen. Das spüren auch die Waldbesitzer. Oftmals sind das die Bürgergemeinden. Gleichzeitig stellen ebendiese fest, dass der Wald zwar rege genutzt, aber nicht wirklich respektiert wird. Die Verantwortlichen rufen nun zu mehr Sorgfalt auf. Und wollen damit auch aufzeigen, wofür sich eine Bürgergemeinde so alles einsetzt. Noëlle Karpf 11.08.2021, 17.35 Uhr

Von links: Frank Ehrsam, Ressortleiter Wald BWSo,Beat Heiniger, Bürgergemeindepräsident Bellach, Peter Brotschi, Präsident BWSo, Patrick von Däniken, Geschäftsführer BWSo. Tom Ulrich

107 Gemeinden und 97 Bürgergemeinden gibt es im Kanton Solothurn. Letztere nahmen über die Jahre auch im Kanton ab, weil sie mit Einwohnergemeinden fusionierten. Bürgergemeinden haben auch nicht mehr dieselbe Bedeutung wie früher, seitdem etwa nicht mehr diese, sondern der Kanton für das Sozialwesen – die «Armenfürsorge» – zuständig ist. Auch das politische Stimmrecht ist nicht mehr an die Bürgergemeinde geknüpft. Wenn eine heutige Aufgabe der Bürgergemeinde genannt werden muss, dürfte den meisten der Wald in den Sinn kommen.

Drei Viertel des Waldes im Kanton gehören nämlich den Gemeinden, der Rest ist in privatem Besitz und rund fünf Prozent besitzt der Kanton. Diese Zahlen hat Peter Brotschi, Präsident des Bürgergemeinden- und Waldeigentümer-Verbands des Kantons. Und: Mit Gemeinden sind vorwiegend Bürgergemeinden gemeint. Nur: Meist seien diese «im Hintergrund» tätig. Oftmals wüssten die Menschen gar nicht, dass der Wald erstens jemandem gehört, und zweitens in den meisten Fällen die Bürgergemeinde verantwortlich ist. «Sei das für den Unterhalt und die Pflege des Waldes, oder in Sachen Infrastruktur wie Spielplätzen, Feuerstellen oder Vita-Parcours», zählt der Verbandspräsident einige Beispiele auf.

Eine Auswahl an Angeboten, für die die Bürgergemeinden im Kanton zuständig sind.

Es sei aber wichtig zu wissen, dass der Wald jemandem gehört, dass jemand dazu schaut – und auch jemand dafür bezahlt. Darum haben sich Brotschi, Beat Heiniger – Präsident Bürgergemeinde Bellach – und Frank Ehrsam – Ressortleiter Wald BWSo – an diesem Tag im Wald bei Bellach getroffen. Sie wollen daran erinnern, was die Bürgergemeinden alles so tun – und dazu aufrufen, Sorge zum Wald zu tragen.

In diesem treffen Familien mit Kindern, Hündeler, Biker, Jogger und so weiter aufeinander. Besonders in der Coronazeit seien nochmals neue Nutzergruppen aufgetaucht, erzählen die Verantwortlichen.

Auch im Wald: Littering nimmt zu

«Littering hat zugenommen», sagt Brotschi. «Gerade im Frühling nach der Schneeschmelze hat man gesehen, dass da so einiges im Wald liegen blieb.» In Grenchen, dem Wohnort des Verbandspräsidenten, habe er auch schon gesehen, wie Leute den Müll aus dem Auto in den Wald schmeissen.

«Am liebsten würde man jeder einzelnen Person, die den Wald betritt, sagen: ‹Hebet e chli Sorg›» – aber das könne man ja nicht, sagt Heiniger. Drum versucht es der Verband auf diese Weise, und verweist etwa auf den Schweizer «Waldknigge», Tipps für einen respektvollen Umgang mit dem Wald.

Man konzentriere sich auf den Aufruf, um eine politische Forderung gehe es nicht, versichert Brotschi. Auch wenn das Thema immer wieder auf der politischen Ebene auf den Tisch komme. Zwar gibt es im Kanton seit Jahren schon den «Waldfünfliber»: Die Gemeinden überweisen den Waldbesitzern jährlich 5 Franken pro Einwohnerin oder Einwohner. Dass das Geld dennoch knapp ist, ist kein Geheimnis. Holzpreise sind im Keller, die Schweiz importiert fast die Hälfte des Holzes – günstiger – aus dem Ausland, Sturmschäden und Schädlinge, die das trockene, heisse Wetter mögen, nagen wortwörtlich am Wald. Etwa an Eschen, Buchen, Fichten, dem «Brotbaum» für die Waldbesitzer, wie es Brotschi ausdrückt.

Für die Bürgergemeinden hat sich im Verlauf der Jahre also auch geändert, dass sie nicht primär mit der Holzwirtschaft ihr Geld verdienen. In Solothurn etwa hat man ein Weingut, andere betreiben Restaurants, Kiesgruben oder verpachten Land. Die Einnahmequellen seien «sehr individuell», so Brotschi. Nur die Holzwirtschaft alleine ist auf jeden Fall nicht mehr kostendeckend. Weil die Bürgergemeinde ja eben auch Spielplätze, Feuerstellen oder Vita-Parcours errichtet; wenn auch meist eher im Hintergrund.