Kanton Solothurn Handelskammer wählt neuen Präsidenten und warnt vor Juso-Steuerinitiative Die 147. Generalversammlung der Solothurner Handelskammer wurde aufgrund der Corona-Situation per Livestream aus der Villa Serdang in Feldbrunnen übertragen. Im politischen Teil wurde auf die kommenden Volksabstimmungen hingewiesen. Auch die 99%-Initiative der Juso war Thema. Joel Dähler 06.05.2021, 18.00 Uhr

So sah die GV der Solothurner Handelskammer letztes Jahr in der Villa Serdang aus (von links): Rolf Riechsteiner, Thomas Jordan, Daniel Probst. Michel Lüthi

In seiner Ansprache zur 147. Generalversammlung blickte Präsident Hansjörg Stöckli am Donnerstag auf ein Solothurner Wirtschaftsjahr 2020 zurück, welches ganz im Zeichen von Corona stand. Die weltweite Pandemie stürzte die Solothurner Wirtschaft nach eigenen Aussagen in die tiefste Krise seit den 70er-Jahren.