Fische im Kanton Solothurn leiden unter der Hitze

Kanton Solothurn Die Gewässertemperaturen steigen weiter – dennoch: «Von grösserem Fischsterben hat der Verband zurzeit keine Kenntnis» Noch zeichnet sich keine Besserung ab: Quer durch den Kanton leiden die Fische unter der extremen Hitze. In Zukunft wollen der Kanton und der kantonale Fischereiverband besser auf klimatische Extreme vorbereitet sein. Dominik Bloch Jetzt kommentieren 05.08.2022, 05.00 Uhr

Wie lange können die Forellen im Kanton die extreme Hitze noch ertragen? (Symbolbild) Urs Bucher

Bei 27,5 Grad liegt der aktuelle Tageshöchstwert der Dünnern beim Fliessen durch die Betonwanne in Olten. Nur in der Nacht kühlt das Gewässer in Olten auf rund 20 Grad ab. Flussaufwärts in Richtung Oensingen ist die Temperatur der Dünnern tiefer.

Ab 23 Grad mangelt es einem Fisch zunehmend an Sauerstoff, sensitive Fischarten wie etwa Forellen drohen zu ersticken. 25 Grad und mehr bedeuten für kältebedürftige Fischarten, zu denen auch die Äschen gehören, das Todesurteil.

Nicht nur die Dünnern ist im Kanton von hohen Gewässertemperaturen betroffen, sondern auch die Emme, die aktuell noch einem Rinnsal ähnelt. Dasselbe gilt auch für den alten Aarelauf, die Restwasserstrecke ab dem Winznauer Wehr. Hier tummelt sich der letzte kleine Solothurner Äschenbestand. Die Fische ziehen sich an kühlere Stellen wie Kaltwasseraufstösse und Bachmündungen zurück.

Christian Dietiker ist Präsident des kantonalen Fischereiverbands. Bild: Bruno Kissling

Trotz der angespannten Lage: «Von grösserem Fischsterben hat der Verband zurzeit keine Kenntnis.», so Christian Dietiker, Präsident des kantonalen Fischereiverbands.

Trotzdem sei davon auszugehen, dass es durch ausgetrocknete Gewässer zu örtlich, kleineren Fischsterben gekommen sei. Für eine Besserung der Lage braucht es gemäss Dietiker ausreichend Regen während mehrerer Tage. Dies zeichnet sich vorerst nicht ab.

Kanton und Verband wollen in Zukunft gewappnet sein

In den kommenden Jahren will das kantonale Amt für Wald, Jagd und Fischerei (AWJF) sowie der kantonale Fischereiverband besser auf klimatische Extreme vorbereitet sein. Gemeinsam erarbeiten sie zum Schutz der Fischpopulation einen mehrstufigen Aktionsplan. «Wir hoffen, dass wir gewisse Elemente des Aktionsplans bis Ende 2023 für die Umsetzung fertig haben und die restlichen Teile dann im Verlaufe des 2024», so Dietiker.

Gemäss diesem soll zuerst geklärt werden, wo die Kaltwasseraufstösse und Bachmündungen im Kanton sind, die den hitzegeplagten Fischen den benötigten Rückzugsort bieten. Diese Stellen sollen besser geschützt werden.

Zudem sollen «Auffanggewässer» in den Regionen evaluiert werden, die sich im Falle einer Notabfischung für eine Umsiedlung der Fische eignen. Weiter soll der Aktionsplan ermöglichen, dass gewisse Gewässer oder Gewässerabschnitte im Extremfall mit einem Begehungsverbot belegt werden können.

