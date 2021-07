Mit blauem Auge davon gekommen: Bauern über die Unwetterlage

Kanton Solothurn Gemüsebauern nach den Unwettern: Unter dem Strich noch zufrieden Solothurner Gemüsebauern nach den Unwettern: Ausfälle sind da, aber nicht so viele wie in anderen Regionen. Peter Brotschi 24.07.2021, 05.00 Uhr

Ein Blick über die Regale bei den Grossverteilern: Das Angebot an Gemüse und Früchten ist wie gewohnt reichhaltig. Den Kundinnen und Kunden steht eine grosse Auswahl zur Verfügung, sei es «normale» oder biologisch angebaute Ware. Beim genaueren Hinsehen zeigt sich aber, dass einige der Früchte, Gemüse und Salate nicht aus der Schweiz kommen, sondern aus den Niederlanden, Spanien, Italien oder anderswo. Dies zu einer Jahreszeit, in der durchaus viel aus heimischen Landen zu finden sein sollte, wären da nicht die Unwetter der letzten Wochen gewesen.

Viktor Müller bewirtschaftet von Niederbuchsiten aus im Gäu mit seiner Familie und Mitarbeitern einen Betrieb mit 55 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche. Hauptsächlich werden Salate und Gemüse für industrielle Abnehmer angebaut. «Eigentlich haben wir es gerne, wenn es zwischendurch mal regnet und der Sommer nicht zu trocken ist», sagt Viktor Müller. «Aber die letzten Wochen war es doch definitiv zu nass.»

Stehendes Wasser liess Pflanzen absterben

Vor rund einem Monat gab es einen Hagelschaden an Eisberg, Kopfsalat und Endivien in Wolfwil und Fulenbach, der sei aber nicht so schlimm ausgefallen und den habe er auch der Versicherung angemeldet. Hingegen sei der Randen lange im Wasser gestanden, sodass es einen Ausfall von rund 30 Prozent gebe. In gleicher Grössenordnung müsse auf den sechs Hektaren Kabis gerechnet werden.

«Wir hatten hier viel stehendes Wasser, dadurch wurde das Wachstum gehemmt und viele Pflanzen sind sogar abgestorben.» Bei den Rüebli würden in diesen Tagen die ersten Sorten geerntet, auch hier gebe es rund einen Drittel Ausfall. Die starken Regenfälle schwemmten Erde in die Salate, wodurch sie dreckig und mit Fäulnis unverkäuflich geworden seien. Hier habe man auch die jede Woche anfallenden neuen Setzlinge nur mit grossen Schwierigkeiten ausbringen können. «Die Bedingungen in den Feldern waren grenzwertig», so Müller. Für ihn ist das Glas aber nicht halb leer, sondern halb voll. «Wenn man die Situation in anderen Teilen der Schweiz anschaut, so etwa im Seeland, dann dürfen wir nach diesen Unwettern unter dem Strich noch zufrieden sein.» Ähnlich sieht es bei der Familie Stauffer in Grenchen aus. Bernhard und Susi Stauffer sowie Sohn Daniel betreiben bereits in vierter und fünfter Generation einen Landwirtschaftsbetrieb in Staad, dem zu Grenchen gehörenden Bauerndorf an der Aare. Seit rund 20 Jahren steht kein Grossvieh mehr im Stall, der Betrieb hat ab der Jahrtausendwende vollständig auf Feld- und Gemüseanbau umgestellt.

«Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen»,

hält Seniorchef Bernhard Stauffer mit Blick auf die vergangenen Wochen und Monate fest.

Das Problem sei nicht eigentlich das Hochwasser gewesen, das könne an der Aare hin und wieder vorkommen. Der starke Regen und der Hagel hätten den Kulturen mehr zugesetzt. Bei Familie Stauffer – seit 1. Januar 2018 hat Sohn Daniel die Verantwortung übernommen – wird beim Gemüse, den Salaten und Früchten nur auf Direktvermarktung gesetzt, dies jeweils freitags am Grenchner Wochenmarkt und am Samstagmorgen direkt auf dem Hof in Staad. Rund 40 Arten von Gemüse, Früchten und Salaten bieten die Stauffers im Jahresverlauf an. «Durch das vielfältige Sortiment im eher kleinflächigen Anbau sind wir bei den Unwettern von einem grossen Verlust verschont geblieben», sagt Bernhard Stauffer. Zudem könne im Direktabsatz auch «mindere Ware» verkauft werden. «Im Gespräch verstehen die Kunden mit dem Hinweis auf das Wetter jeweils, dass die Salate oder die Rüebli eben mal nicht so gross sind, wie man es sonst gewohnt ist.» Nicht das Unwetter, sondern der Spätfrost im Mai haben den Früchten zugesetzt, den Kirschen, Äpfeln und der Frühsorte bei den Zwetschgen. Dafür sei die Ernte bei Rhabarber, Kefen und Erbsen gut ausgefallen. Susi, Bernhard und Daniel Stauffer leben aber nicht nur von Gemüse und Früchten. Auf dem allergrössten Teil ihrer Fläche betreiben sie Ackerbau. Hier werden deutliche Ausfälle erwartet, vor allem auch hinsichtlich der Qualität, so etwa bei Weizen und Gerste, aber auch bei den Zuckerrüben, beim vom Hagel getroffenen Raps und den Kartoffeln. Gerade die Frühkartoffeln hätten sehr unter der Nässe gelitten.

Ebenso sind die Erntearbeiten wegen des durchwässerten Bodens in Verzug. Bernhard Stauffer hofft, dass der Mähdrescher das Getreide bald einfahren kann – oder was davon übrig geblieben ist.

Zu früh für eine Schätzung zum Kanton

Wie offenbart sich die Situation über den ganzen Kanton Solothurn? Für eine definitive kantonsweite Schätzung der Schäden sei es zu früh, gibt Philipp Gut, Leiter der Fachstelle Spezialkulturen im Bildungszentrum Wallierhof, zu verstehen. Eine genaue Bestandsaufnahme sei sehr aufwendig, würde ausschliesslich Kosten verursachen und den Produzenten keinen Nutzen bringen.

Gemäss den eigenen Beobachtungen seien einige Kulturen bis zum Totalverlust geschädigt, andere nur leicht. Aber der Rückblick auf die bisherige Wachstumsperiode fällt für den Fachstellenleiter ernüchternd aus: «Wir hatten dieses Jahr in verschiedenen Kulturen starke Schäden durch Spätfrost, Hagelschläge und zuletzt Überschwemmungen und Unwetter. Aufgrund des nassen Wetters verfaulten Salat und Erdbeeren und wurden auch von Pilzkrankheiten nicht verschont. Kirschen platzten wegen der nassen Witterung. Kartoffeln und Getreide können in den nassen Feldern nicht geerntet werden und treiben aus oder faulen.»

Eine Vergütung durch die öffentliche Hand sei bisher nicht vorgesehen, antwortet Philipp Gut auf die entsprechende Frage. «Aber wir stehen, wo immer möglich, mit einem offenen Ohr und mit Beratung zur Seite.»