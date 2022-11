Kanton Solothurn Geld verdienen mit Selbstgemachtem? Aufgepasst! Hobby-Produzenten beschäftigen die Lebensmittelkontrolle Manche verdienen sich mit selbstgemachten Lebensmitteln etwas dazu – das interessiert auch die Solothurner Lebensmittelkontrolle: Denn wer ein solches Business startet, muss sich an einige Regeln halten. Sven Altermatt Jetzt kommentieren 04.11.2022, 05.00 Uhr

Wer Lebensmittel für die Abgabe an Konsumenten in seinen privaten Räumen herstellt, muss dies der Lebensmittelkontrolle melden. (Symbolbild) Peter Klaunzer / Keystone

Sie backen Torten, produzieren Sirup oder stellen Konfitüre her. Die Pandemie hat bei vielen die Lust aufs Selbermachen geweckt. Doch manche Hobby-Produzenten erfreuen mit Leckereien aus der heimischen Küche nicht nur Familienmitglieder und Freunde – sie wollen diese auch verkaufen.

Der Vertrieb selbstgemachter Produkte über das Internet, an einer Selbstbedienungsstation oder in einem Hoflädeli ist allerdings mit einigen Hürden verbunden. Wer nämlich daheim Lebensmittel herstellt und diese regelmässig anderen zum Verkauf anbietet, untersteht dem Lebensmittelgesetz. Die entsprechenden Vorgaben müssen eingehalten werden, offenbar zur Überraschung einiger Hobby-Produzenten.

Bei der Solothurner Lebensmittelkontrolle ortete man zuletzt einen «Trend, zu Hause in der eigenen Küche irgendwelche Verpflegungsangebote zu entwickeln und danach über einschlägige Plattformen zu vertreiben». Dieser habe sich besonders in den zwei vergangenen Jahren akzentuiert, bilanziert die Behörde in ihrem aktuellen Tätigkeitsbericht.

Die Lebensmittelkontrolle bekam in den beiden Coronajahren deutlich mehr Anfragen zu diesem Thema. Kantonschemiker Martin Kohler verweist auf eine Entwicklung, die allgemein feststellbar gewesen sei:

Kantonschemiker Martin Kohler. Tom Ulrich

«Während des pandemiebedingten Lockdowns hatten manche mehr Zeit, sich in der heimischen Küche intensiv ihren Hobbys zu widmen.»

Und Ambitionierte hätten eben die Gelegenheit genutzt, ihre Produkte gleich in einem breiteren Rahmen zum Verkauf anzubieten.

Gleich strenge Anforderungen

Ob junge Heimproduzenten mit Onlineshop oder alteingesessene Bauernfrauen – viele seien mit grossem Herzblut dabei, hat Kohler beobachtet. Er betont:

«Es ist keinesfalls so, dass das Herstellen von Lebensmitteln für die Abgabe an Konsumenten in privaten Räumen grundsätzlich verboten ist.»

Aber was die Hygiene und die betrieblichen Verhältnisse angehe, müssten die gleichen Anforderungen wie in klassischen Lebensmittelbetrieben eingehalten werden. «Dessen sollte man sich bewusst sein.»

Konfitüre verkaufen? Das machen besonders Hoflädeli gerne. Martin Rütschi / Keystone

Auch wer Lebensmittel für den Verkauf an Konsumenten in seinen privaten Räumen herstellt, muss dies der Lebensmittelkontrolle melden. Allein schon wegen dieser Meldepflicht lohne es sich, sich frühzeitig mit seiner Behörde in Verbindung zu setzen, sagt Kohler. «Dann können wir Interessierten die Voraussetzungen und Anforderungen in Ruhe aufzeigen.»

Während sich die Anfragen vor der Pandemie namentlich auf die Herstellung von Konfitüren, Sirups, Torten oder Cupcakes beschränkt hätten, wie man bei der Lebensmittelkontrolle aufzählt, schien nun «der Fantasie der Anfragenden keine Grenzen mehr gesetzt». Diese wollten demnach unter anderem Kräuterbutter, Schokolade, Spirituosen oder Kimchi herstellen.

Andere hätten in der heimischen Küche gleich einen ganzen Partyservice hochziehen wollen. Den einen oder anderen habe man dann durch die Aufzählung aller Anforderungen «ziemlich desillusionieren» müssen, rapportiert die Lebensmittelkontrolle weiter.

Strikte Trennung ist wichtig

Für die Lebensmittelproduktion in privaten Räumen stellt die Behörde unterdessen ein Merkblatt zur Verfügung. So müssen etwa reine und unreine Tätigkeiten sauber getrennt und die Räumlichkeiten gründlich gereinigt werden.

Die Trennung zwischen privater und geschäftlicher Nutzung sollte in der heimischen Küche strikt befolgt werden. (Symboldbild) Luis Berg / Keystone

Eine besondere Herausforderung für Hobby-Produzenten ist es, ihre Küche gemäss den gesetzlichen Anforderungen in Stand zu halten. Schliesslich befindet sich diese naturgemäss in einem Privatraum – da ist es mitunter nicht ganz einfach, Kontaminationen zwischen den Arbeitsgängen zu vermeiden. Vor diesen Hintergrund empfiehlt die Behörde:

«Falls häufig oder grössere Mengen von Lebensmitteln verarbeitet werden, sind gewerbliche Verarbeitungsräume unumgänglich.»

Wird dennoch in der eigenen Küche produziert, sollte das Trennungsgebot strikt eingehalten werden: Der Raum muss vor jeder professionellen Produktion gründlich gereinigt werden. Lebensmittel müssen separat gelagert und beschriftet werden, nicht zuletzt, um eine versehentliche Verwechslung durch Familienmitglieder auszuschliessen. Ebenso gewährleisten haushaltsübliche Kühlschränke nach Angaben der Lebensmittelkontrolle häufig keine ausreichende Kühlleistung.

Nach Corona flacht der Trend ab

Die Lebensmittelkontrolle führt in allen Lebensmittelbetrieben im Solothurnischen unangemeldete Kontrollen durch. «Davon sind private Produktionsräume nicht ausgenommen», sagt Kantonschemiker Kohler. Dass es in solchen Betrieben mehr Verstösse gebe, lasse sich jedoch nicht sagen. «Allgemein kann festgestellt werden, dass die Mehrheit der Betriebe gute bis sehr gute Arbeit leistet. Dies gilt auch für die Lebensmittelproduktion in privaten Räumen.»

Ohnehin scheint der Trend, daheim produzierte Lebensmittel zu vertreiben, allmählich abzuflachen. Namentlich haben sich etwa die Umsätze von Hofläden wieder auf dem Niveau vor der Coronakrise eingependelt, wie Zahlen aus der Landwirtschaftsbranche zeigen. Und auch die Solothurner Lebensmittelkontrolle verzeichnet laut Martin Kohler im laufenden Jahr schon wieder bedeutend weniger Anfragen rund um die Lebensmittelproduktion in privaten Räumen.

