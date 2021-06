Bund will Ethanol wieder im Pflichtlager: Regierungsrat stimmt zu

Ethanol gehört ins Pflichtlager des Bundes – Regierungsrat will wissen, warum Lager zuvor überhaupt aufgelöst wurde

Der Bundesrat will Ethanol wieder in das Pflichtlager der lebenswichtigen Güter aufnehmen. Die Corona Pandemie und der damit verbundene hohe Bedarf an Desinfektionsmitteln zeigte auf, wie wichtig ein entsprechender Vorrat für unser Land ist. Der Regierungsrat begrüsst diesen Schritt.