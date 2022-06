Kanton Solothurn «Es ist kein Gewinngeschäft, sondern ein Dienst an der Bevölkerung»: Die SBB-Gemeindetageskarten sind im Solothurnischen noch immer beliebt In einer Mitteilung teilte die Alliance Swiss Pass im Jahr 2020 mit, dass das Angebot «Tageskarte Gemeinde» nur noch bis Ende 2023 bestehen wird. In den Gemeinden des Kantons Solothurn sind die Billetts allerdings nach wie vor gefragt. Enya Kopp Jetzt kommentieren 20.06.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Angebot an Tickets verändert sich laufend, das bekommt nun auch die Tageskarte Gemeinde zu spüren. Max Tinner

Vorüberziehende Felder, blaue Seen und weite Täler, vom Zugfenster aus sieht man jede Menge spannende Sachen. Die Billettangebote sind dabei fast genauso vielseitig wie die Reiseziele, die man ins Auge fassen kann. Eines davon ist die Tageskarte der Gemeinden. Seit fast 20 Jahren gibt es dieses Angebot, bei dem die Gemeinden ihren Einwohnern die Karten zu einem reduzierten Preis verkaufen können.

Bisher wurde dieses Angebot in diversen Schweizer Gemeinden gut genutzt, auch im Kanton Solothurn. Umso grösser das Erstaunen der Bevölkerung, als im Jahr 2020 die Mitteilung der Alliance Swiss Pass über die Abschaffung des Angebots kam. Heute bieten in unserem Kanton, der insgesamt 107 Gemeinden hat, noch 43 Gemeinden die Tageskarte an.

Einige Einwohner bedauern den Entscheid, das Angebot abzuschaffen

In Balsthal hat sich seit der Medienmitteilung der Alliance Swiss Pass wenig verändert. «Wir sind mit der Nachfrage zufrieden», erzählt Thomas Gygax, stellvertretender Gemeindeschreiber Balsthal. Sie hätten regelmässig Nachfragen und müssen sogar immer mal wieder Absagen erteilen, weil es nicht genug Karten für die betreffenden Tage hat. Einzig während der Lockdowns habe es Einbrüche gegeben, in denen kein Ticket verkauft worden sei.

Alles anzeigen

An einem Tag hat die Gemeinde drei Karten, welche die Einwohnerinnen und Einwohner für 43 Franken beziehen können. Auswärtige müssen 5 Franken mehr bezahlen. «Wir gehen im Moment davon aus, dass das Angebot bis Ende 2023 bestehen bleibt», erklärt Gygax.

Nach der Mitteilung, dass das Angebot abgeschafft wird, habe es einige Einwohnerinnen und Einwohner gegeben, die den Entscheid bedauern. Doch im Alltag habe sich wenig verändert, sagt er weiter.

Kein Gewinngeschäft, sondern ein Dienst an der Bevölkerung

«Die Auslastung hat wieder zugenommen», sagt Daniela Seiler, Gemeindeschreiberin Buchegg. Im Jahr 2021 entschied sich die Gemeinde dazu, das Angebot von zwei auf eine Tageskarte à 44 Franken zu reduzieren. Grund dafür war vor allem das schlechte Vorjahr. Denn im Jahr 2020 lag die Auslastung bei unter 50 Prozent. Das heisst, bei einer Jahresanzahl von 730 Tageskarten wurden nicht einmal 365 Karten verkauft.

Im Jahr 2021 bemerkte man dann eine Zunahme während der Sommermonate. So konnte am Ende des Jahres eine Auslastung von über 70 Prozent verzeichnet werden. «Auch in diesem Jahr ist die Auslastung wieder sehr gut», erzählt Seiler. Während der letzten Monate sei auch eine Auslastung von über 70 Prozent aufgelistet worden. Und dabei sei der Juni bereits mit eingerechnet.

Im April 2022 blieb eine Tageskarte übrig, im Mai waren es zwei. In diesem Monat sind es, Stand 9. Juni, noch fünf bis zum Ende des Monats.

Das Angebot sei für die Gemeinde vor allem ein Dienst an der Bevölkerung. «Es ist kein Gewinngeschäft, es ist ein Service, darum halten wir daran fest», sagt Seiler. Voraussichtlich werden die Buchegger noch bis zum Auslaufen des Angebots, Ende 2023, von diesem profitieren können. Ändern könne sich dies jedoch noch bis zu der nächsten Rechnungsversammlung, meint Seiler abschliessend.

Das Geschäft könnte nicht besser laufen

«Die Tageskarten sind bei uns sehr gefragt», sagt Urban Müller Freiburghaus, Verwaltungsleiter Biberist. In den vergangenen Jahren konnten, mit Ausnahme der Pandemiejahre, jeweils über 80 Prozent der Karten verkauft werden. Die Wochenenden seien dabei am beliebtesten, sagt er weiter.

Im Detail bedeutet das Folgendes: 2017 – 89,1 Prozent (ca. 1626 Tageskarten)

2018 – 86,4 Prozent (ca. 1577 Tageskarten)

2019 – 88,5 Prozent (ca. 1615 Tageskarten)

2020 – 61,48 Prozent (ca. 1122 Tageskarten)

2021 – 59,5 Prozent (ca. 1086 Tageskarten)

2022 – Erwartung über 80 Prozent

Durch das Angebot von fünf Karten pro Tag melden sich nicht nur ortseigene Einwohnerinnen und Einwohner auf der Gemeinde an, um ein Ticket zu reservieren. «Wir bekommen regelmässig Anfragen aus diversen Nachbargemeinden», erzählt Müller Freiburghaus. In den meisten Fällen würde es allerdings Absagen geben, denn das Angebot ist bei den Einwohnern von Biberist sehr beliebt.

Diese bezahlen 45 Franken pro Tageskarte und können sie bereits 6 Monate im Voraus entweder online oder per Telefon reservieren. Für Auswärtige sieht es etwas anders aus, diese haben nur einen Monat.

Das Geschäft habe bisher rentiert, sagt er weiter. «Bisher konnten wir fast jedes Jahr die Kosten decken.» Doch der Gemeinde geht es weniger um die Kosten. «Wir sind froh, unseren Einwohnerinnen und Einwohnern ein gutes Angebot machen zu können, damit sie die Schweiz bereisen können», sagt Müller Freiburghaus. Für das Angebot seien sie der ÖV-Branche sehr dankbar.

Die Kunden sind unzufrieden wegen der Abschaffung des Angebots

«Aktuell ist die Nachfrage sehr gross», sagt Antonietta Liloia, Gemeindeschreiberin Niedergösgen. Bisher konnte in diesem Jahr eine Auslastung zwischen 91 und 100 Prozent verzeichnet werden. Während der Pandemie wurde eine weniger hohe Auslastung festgestellt. Dies sei jedoch zu erwarten gewesen, meint sie.

«Die Mitteilung über die Abschaffung kam bei unserer Kundschaft nicht gut an», sagt Liloia weiter. Die Bezüger des Angebots würden dies rege nutzen. «Es handelt sich um ein attraktives Angebot für unsere Einwohnerinnen und Einwohner, die es sehr schätzen und auch nutzen.» Deswegen wird das Angebot, wenn möglich, bis Ende 2023 weitergeführt. Die Anzahl Karten pro Tag wird dabei bei vier Stück bleiben, auch der gewohnte Preis von 40 Franken pro Stück wird bleiben.

Das Angebot nimmt trotzdem ab

Auch in Wangen bei Olten seien die Karten sehr gefragt, erzählt Daria Hof, Gemeindepräsidentin Wangen bei Olten. Meist sind die Karten ausgebucht. Während der Pandemie sei jedoch die Nachfrage deutlich zurückgegangen. «Seit die Massnahmen aufgehoben wurden, steigt die Auslastung wieder an», sagt Hof.

Da die Gemeinde davon ausging, dass die SBB das Angebot ohne Folgelösung abschaffen wird, hat sie sich dazu entschieden, das Angebot zu beenden. Noch bis am 31. Juli 2022 können die Einwohnerinnen und Einwohner von Wangen jeweils 2 Tageskarten à 45 Franken pro Tag reservieren. Ab dem 1. August wird dies dann nicht mehr möglich.

Im Detail bedeutet das Folgendes: 2017 – 96,71 Prozent (ca. 706 Tageskarten)

2018 – 94,79 Prozent (ca. 692 Tageskarten)

2019 – 93,42 Prozent (ca. 682 Tageskarten)

2020 – 77,67 Prozent (ca. 567 Tageskarten) Mitte Jahr wurden die Karten retourniert und nicht mehr angeboten

2021 – 87,67 Prozent (ca. 640 Tageskarten)

2022 – 85,64 Prozent (Stand 15. Juni 2022: 364 Karten von 425 Tageskarten verkauft)

So bleiben im Kanton Solothurn ab August noch 42 Gemeinden, die die Tageskarten anbieten.

Ein neues System soll das alte ablösen

«Das Angebot der Tageskarten Gemeinden wird im Vergleich zu Anfang 2020 deutlich weniger genutzt», erzählt Thomas Ammann, Mediensprecher Alliance Swiss Pass. Vor allem in den nationalen Zahlen zeige sich der Rückgang deutlich. 2019 wurden noch 4500 Jahressets bezogen, heute sind es nur noch 3500 Sets. Seit diesem Jahr werden detaillierte regionale Zahlen nicht mehr erfasst und ausgewertet.

Die seit längerem stagnierenden und in den letzten 30 Monaten gesunkenen Absatzzahlen, die Einführung der Spartageskarte sowie das hohe finanzielle Risiko für die Kommunen habe die ÖV-Branche schon vor einiger Zeit veranlasst, über die Zukunft des Angebots nachzudenken, sagt Ammann.

Mit dem heutigen Modell müssen die Gemeinden ein Jahresset à 365 Karten kaufen. Kostenpunkt: 14'000 Franken. Dabei liegt die Unsicherheit, ob die Kosten gedeckt werden können, allein bei den Gemeinden. Mit dem Nachfolgeangebot soll dieses Risiko reduziert werden. Ammann erklärt:

«Wir arbeiten gemeinsam mit dem Schweizerischen Städteverband und dem Schweizerischen Gemeindeverband an einer für alle Seiten guten Lösung.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen