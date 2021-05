Kanton Solothurn Erhebung zeigt: Mehr Verkehr im Gäu und Thal – weniger in Lebern, Bucheggberg und Olten Im Kanton Solothurn hat der Individualverkehr 2015-2020 leicht zugenommen. Das zeigen die Ergebnisse der kantonalen Strassenverkehrserhebung 2020. Zudem wurden mehr Zweiräder gezählt als fünf Jahre zuvor. 26.05.2021, 12.44 Uhr

Die Strassenverkehrserhebung zeigt die Veränderungen im Verkehr in den letzten Jahren. Keystone

Im September 2020 wurde die kantonale Strassenverkehrserhebung 2020 durchgeführt, nun liegen die Ergebnisse vor. An 88 Zählstandorten war der Verkehr von Schülerinnen und Schülern von Hand gezählt worden. An weiteren 67 Standorten wurde der Verkehr mit Seitenradargeräten während einer Woche registriert. Zudem werden an 30 automatischen Zählstellen im Kanton die Motorfahrzeuge über das ganze Jahr permanent erfasst.