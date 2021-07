Kanton Solothurn Einmalige «Archive» für die Erforschung der Jungsteinzeit Seit 10 Jahren gehören auch zwei regionale Fundstellen prähistorischer Pfahlbauten zum Unesco-Weltkulturerbe. Kanton Solothurn 05.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Unesco-Weltkulturerbe Pfahlbausiedlungen am Burgäschisee. Zvg

Vor zehn Jahren, am 27. Juni 2011, wurden die «Prähistorischen Pfahlbauten um die Alpen» in die Unesco-Welterbeliste eingeschrieben: 111 Fundstellen in Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich, Slowenien und der Schweiz sind seither Unesco-Welterbe und stehen stellvertretend für über 1000 bekannte Pfahlbaufundstellen aus der Jungsteinzeit und Bronzezeit.



Zu den Fundstellen im Unesco-Welterbe gehören auch zwei Siedlungen im Kanton Solothurn, nämlich am Inkwilersee und am Burgäschisee. Am Burgäschisee wurden vier urgeschichtliche Siedlungsplätze erforscht. Erste Feldarbeiten waren bereits 1877 gestartet worden. Als während des Zweiten Weltkrieges der Pegel des Burgäschisees zur Gewinnung von Kulturland um zwei Meter abgesenkt wurde, waren insbesondere auf dem Gelände «Ost» auf einer grossen Uferpartie die Überreste von Seeufersiedlungen aus der Jungsteinzeit zum Vorschein gekommen.



Die «Prähistorischen Pfahlbauten um die Alpen» sind einzigartig und von grösster Bedeutung für die frühe Geschichte der Menschheit, heisst es in einer Mitteilung des Solothurner Amtes für Denkmalpflege und Archäologie.

«Sie tragen elementar zum Verständnis der europäischen Gesellschaften der Vorgeschichte bei.»

Den Siedlungen war man in der Folge einer Dürre auf die Spur gekommen: 1854 herrschte an den Alpenseen extremes Niedrigwasser. Dadurch kamen am Ufer des Zürichsees Holzpfähle, grosse Mengen Keramik sowie Steinwerkzeuge zutage. «Schnell erkannte man, dass diese Überreste sogenannter Pfahlbauten aus der Zeit zwischen Eiszeit und Antike stammen.» Anhand der Funde definierte man die Epoche der Jungsteinzeit, in der die vorgeschichtlichen Menschen bereits Ackerbau und Viehzucht betrieben.

Pfahlbauten geben Hinweise auf Klimaschwankungen

Die Pfahlbauten seien auch aufgrund ihrer besonderen Erhaltungsbedingungen von aussergewöhnlichem Wert, heisst es in der Mitteilung: «Durch den Luftabschluss unter Wasser und im Feuchtbodenmilieu sind zahlreiche organische Funde wie Holz, Pflanzen- und Speisereste sowie Textilien erhalten geblieben. Die Pfahlbausiedlungen sind deshalb einmalige Archive für die Erforschung des Alltags in Jungsteinzeit und Bronzezeit.» Zudem würden sie Einblicke in die Auswirkungen von Klimaschwankungen in prähistorischer und historischer Zeit ermöglichen.

«Aus diesem Grund wurden sie in die Unesco-Welterbeliste eingeschrieben.»

Heuer finden zum 10-Jahre-Jubiläum Veranstaltungen an verschiedenen Orten rund um die Alpen statt: An Seen und Mooren, entlang von Lehrpfaden und in Museen. Eine davon ist bis Ende Jahr im Archäologischen Museum des Kantons Solothurn im Oltner Haus der Museen zu sehen.

Eine Übersicht über die Projekte der sechs Länder und Informationen zu weiteren Aktivitäten finden sich auf der Website www.palafittes.org